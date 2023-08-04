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Компьютерного мастера спалили на краже интимных фото с ноутбука клиентки

Компьютерного мастера спалили на краже интимных фото с ноутбука клиентки

Автор:
04 августа 2023 14:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   диалог   история   кража   ноутбук   персональные данные   реакция соцсетей   ремонт компьютеров   
5342
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Ремонтники бывают разные, в том числе бесстыжие. И об этом стоит помнить, отдавая в починку компьютеры и телефоны.

В Твиттере завирусилась история, которая могла случиться практически с каждым. У девушки сломался ноутбук. Подруга посоветовала ей неплохого мастера, и та воспользовалась рекомендацией. Компьютер отремонтировали, но есть нюанс. На рабочем столе владелица техники обнаружила новую папку с целой коллекцией нюдсов, проще говоря обнажёнки. Среди них девушка нашла и несколько своих фотографий. Выяснилось, что мастер не только ремонтирует ноуты, но тщательно шерстит их содержимое, и если находит интимные снимки, сбрасывает их в свою папку.


В этот раз он просто забыл удалить её с компьютера.


×
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Естественно, девушка пожаловалась на мастера своей подруге, порекомендовавшей этого ремонтника. Та постаралась его прижучить.




Конечно, пользователи первым делом обвинили хозяйку ноута в беспечности. Однако та была не согласна.


Другие же пользователи посоветовали обратиться в полицию. Тем более, что есть доказательная база: переписка, в которой парень признается, что украл чужие фотографии. Его проступок попадает под статью - уголовную или административную. За подобное наказывают.



Правда, воспользуется ли советом девушка, или спустит дело на тормозах, пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Твиттер   диалог   история   кража   ноутбук   персональные данные   реакция соцсетей   ремонт компьютеров   
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51  комментарий
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1k
neskaju20 3 часа назад
Да че [мат]ежь? Ну возможно чел забирает фотки с ноутов. Ничего удивительного. Но на кой он притащил на этот ноут чужие фотки и свои в том числе? Туфта для даунов. Идиотка решила хайпануть.
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10k
Сол Гудман 14 минут назад
"У девушки сломался ноутбук. Подруга посоветовала ей неплохого мастера, и та воспользовалась рекомендацией. Компьютер отремонтировали, но есть нюанс. На рабочем столе владелица техники обнаружила новую папку с целой коллекцией нюдсов, проще говоря обнажёнки. Среди них девушка нашла и несколько своих фотографий"
Дальше даже читать не стал, любой кто с компами на ты, понял, что это чушь полная и нужно быть полным идиотом, чтобы так делать тупо.
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557
Alexander Sar 14 минут назад
А что тут нового? давно известно. Историй таких сотни и с коммерческим шантажом и с частным...
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333
Дмитрий Байков 23 минуты назад
битва г0вна и м0чи
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Объясните мне логику клиентки. Для чего нужно фотографировать свои гениталии?
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11k
ScorpionDS Час назад
Одно непонятно, зачем он на каждый ноут скидывал файлы с прошлых своих изысканий?
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33k
ACU900 Час назад
А как с тем мастером связаться? Может поделится своей папкой? Друг очень просит..
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13k
Ivan Час назад
Компьютерного мастера спалили на краже интимных фото с ноутбука клиенткиПосмотреть
Компьютерного мастера спалили на краже интимных фото с ноутбука клиентки
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2k
SmartCat101 Час назад
бред !!!
кража персональных данных тут не подходит - это как дать человек книжку а потом возбухать, что он прочитал ее!!!

it то отмажется ( скопировал для сохранения информации мало ли винт помрет )а вот фотки этих шмар надо обязательно ввложить на фишках
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33k
ACU900 Час назад
Мог бы просто по - тихому флешку использовать а потом перекинуть содержимое флешки на свой комп. А саму флешку потом уничтожить (или просто стереть содержимое) дабы скрыть следы преступления. И ни в коем случаи не копировать свои файлы на чужой компьютер. Так спалиться может только идиот. ..
Вора наказывают не за то что ворует, а за то , что поймали...
Ссылка www.youtube.com
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12k
Просто Царь Час назад
Друг спросил, а можно ли ему покопаться в этой папке?
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6k
Андрей Крылов Час назад
Клиент сам дукрак. Зачем дерджавть в компе или буке какую-тол важну и (или ) компрометирующу.ю иныормацию, да ещё и в открытом виде? Даже элементароно запаковав в запароленный архив винраром вероятность кражи страмиться к нулу. Попробуй расшифруй раровский архив с длинным ключём. А лучше даже такие архивы держать на флешке в кармане или надёжном сейфе. Я десятилениями ремонтил компы и ноуты. И при том, что специально ни когда не рылся в разных дивных данных (был один случай исключения, в ранней юности, когда мне с другом попался комп налоговой тогда милиции Украины и там нашлась всю база стукачей (информаторов) одного из районов Крыма :) Бло ооочень интересно. ). А так... Просто некогда и неохота рыться в чужом грязном белье нормальным мастерам.
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19k
Алексей 2 часа назад
С телефонами может быть ещё интереснее. Мой вам скромный совет, если разобьёте экран и пойдете менять к незнакомому или знакомому ремонтнику. Не надо ему сообщать пароль на вход. Начинается нудение, а мне посмотреть проверить надо. Включи мля телефон - при загрузке до пароля все что тебе нужно увидишь. Если что я подойду забирать и вместе посмотрим. Помимо контента, в телефоне много интересного, редко кто болчит почты, мессенджеры и пр.
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34k
Korolev 2 часа назад
Нельзя держать мёд во рту и не попробовать...
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6k
Vladimir 2 часа назад
Есть у меня хобби - ремонт и восстановление компьютеров, телефонов. За годы деятельности, скажу честно, чего только не насмотрелся, и не потому что любопытный. После того, как на диске слетит файловая система, часто приходится в ручную разгребать обломки. Ну, дедушка старый - ему все равно. Самое тяжелое потом не изменить своего отношения к человеку. Наверное, это похоже на работу врача. Они тоже много чего знают.
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
Исходить надо всегда из того что все люди ВОРЫ, или в крайнем случае просто ужасно любопытные. Ну во первых такие материалы надо уметь хранить, что касается денежных документов особенно. Никогда не надо хранить банковские документы, проги для работы с банками, пароли на смарте-это говно вообще не поддается контролю, даже после сброса до заводских настроек, кому надо найдут всё. Уже давно появились компьютерные мастера которые сами предлагают снять винты в компе и в ноутах перед ремонтом или сами снимают их в присутствии заказчика. Обращаться только к ним, а тех кто настаивает что винт должен быть в компе сразу посылать нахер, а смарты вообще не стоит ремонтировать, экран и кнопку вкл, конечно заменят из подменки старья, а другое починить не смогут. А половина ремонтников даже вскрыть не погнув или не поломав корпус просто не смогут(проверено).
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16k
Голос Вселенной 2 часа назад
У меня тут несколько друзей уже обращались с традиционным вопросом - нет ли этих фоток, о которых речь в статье?..
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5k
Евгений Д 2 часа назад
А вот нехрен свои телеса и ню подвиги сохранять и потом это позволять другим видеть !!! Можно папки шифровать, паролить и Т.Д.
Ну а тут сама показала- кого винить (хотя мастер тот еще гавнюк)
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14k
MrForstd 2 часа назад
хах, историю для своего тупого рогатого паренька придумала, как интимные фотки в сеть попали
и не менее тупая подруга помогла
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18k
Михаил Гривин 2 часа назад
А ведь давно уже есть фишка в этих ваших вендах... Ну, разумеется, если юзер на компе не один и ты не раздаешь свой пасс налево и направо
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10k
Vacony 3 часа назад
...а тут друг .. спрашивает.. нет ли копии той папки ?
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