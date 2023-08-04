Компьютерного мастера спалили на краже интимных фото с ноутбука клиентки

Ремонтники бывают разные, в том числе бесстыжие. И об этом стоит помнить, отдавая в починку компьютеры и телефоны.
В Твиттере завирусилась история, которая могла случиться практически с каждым. У девушки сломался ноутбук. Подруга посоветовала ей неплохого мастера, и та воспользовалась рекомендацией. Компьютер отремонтировали, но есть нюанс. На рабочем столе владелица техники обнаружила новую папку с целой коллекцией нюдсов, проще говоря обнажёнки. Среди них девушка нашла и несколько своих фотографий. Выяснилось, что мастер не только ремонтирует ноуты, но тщательно шерстит их содержимое, и если находит интимные снимки, сбрасывает их в свою папку.
В этот раз он просто забыл удалить её с компьютера.
Естественно, девушка пожаловалась на мастера своей подруге, порекомендовавшей этого ремонтника. Та постаралась его прижучить.
Конечно, пользователи первым делом обвинили хозяйку ноута в беспечности. Однако та была не согласна.
Другие же пользователи посоветовали обратиться в полицию. Тем более, что есть доказательная база: переписка, в которой парень признается, что украл чужие фотографии. Его проступок попадает под статью - уголовную или административную. За подобное наказывают.
Правда, воспользуется ли советом девушка, или спустит дело на тормозах, пока неизвестно.
Источник:
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Дальше даже читать не стал, любой кто с компами на ты, понял, что это чушь полная и нужно быть полным идиотом, чтобы так делать тупо.
кража персональных данных тут не подходит - это как дать человек книжку а потом возбухать, что он прочитал ее!!!
it то отмажется ( скопировал для сохранения информации мало ли винт помрет )а вот фотки этих шмар надо обязательно ввложить на фишках
Вора наказывают не за то что ворует, а за то , что поймали...
Ну а тут сама показала- кого винить (хотя мастер тот еще гавнюк)
А, ну да, если вы крутой распальцованный хабра-юзер, то, конечно, надо ставить стороннюю софтину да покруче. Остальным этого за глаза хватит, главное - сохранить файлы перед сносом винды.