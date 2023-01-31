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Пьяная Волочкова рассказала, что Тарзан расстался с Королёвой

Пьяная Волочкова рассказала, что Тарзан расстался с Королёвой

Автор:
31 января 2023 13:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Королёва   видео   волочкова   измена   интересное   мнение   тарзан   фото   
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Анастасия Волочкова посетила YouTube-шоу "Алёна, Блин!", где ведущая ей не запрещала выпивать, но и даже от души наливала. В свои 47 лет Анастасия обладает завидным либидо. Она призналась, что переспала бы с Тарзаном, ведь он теперь свободен.

Ведущая программы Алёна Жигалова устроила провокационную игру. По правилам, Анастасия должна была назвать трёх человек: с кем бы переспала, кого бы поцеловала и кого бы убрала. Как выяснилось, Волочкова питает плотские желания к Тарзану.

Волочкова заявила, что могла бы переспать с ним, потому что он "такой сексуальный". Помимо этого Волочкова заявила, что Королёва и Тарзан уже не вместе. Однако в конце отметила, что не уверена в этой информации

Ведущая программы попыталась вытянуть подробности, но Волочка сказала, что не помнит, от кого это слышала. При этом балерина была навеселе — на протяжении своей программы рядом с ней стояло шампанское, мимо которого, как известно, Анастасия пройти не могла.

Во время этого же шоу Анастасия не смогла ответить на вопросы школьной программы. Для неё оказалось непосильной задачей вспомнить теорему Пифагора и пять произведений А.С. Пушкина.

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Метки: Королёва   видео   волочкова   измена   интересное   мнение   тарзан   фото   
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11  комментариев
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11k
Rus77 Час назад
Можно эту блевотину не выкладывать, пожалуйста?!
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10k
Shtoppi Минуту назад
Ой как интереснааааааааааа...
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207
Maxim Russo 4 минуты назад
Чёта я не понял, какая из этих двух опухших <...> Волочкова?
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52k
smakido 13 минут назад
Вспомнилось :"Я была навеселе и летала на метле!.."
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42k
Aleksandr 21 минуту назад
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2k
Alex Полчаса назад
Мне нравятся комментаторы тут. Прям никому это дерьмо не интересно, требуют прекратить постить этот отстой и т.д. Внимание, вопрос! А что вы тут все делаете? Ну в этом посте с заголовком про про пьяную волочкову, которая рассказала что-то про тарзана и королёву.
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183
ruslan d 42 минуты назад
Это так интересно , с кем бы она переспала ...
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59k
Парагвайский шпион 51 минуту назад
волочкова, бузова = всегда МИНУС.
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28k
Levyathan Час назад
Я человек простой,вижу пост с Волочковой-ставлю диз.
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Б.Касторский Час назад
Какая важная новость! Держите руку на пульсе, а нас в курсе!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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