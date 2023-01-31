Пьяная Волочкова рассказала, что Тарзан расстался с Королёвой

Анастасия Волочкова посетила YouTube-шоу "Алёна, Блин!", где ведущая ей не запрещала выпивать, но и даже от души наливала. В свои 47 лет Анастасия обладает завидным либидо. Она призналась, что переспала бы с Тарзаном, ведь он теперь свободен.
Ведущая программы Алёна Жигалова устроила провокационную игру. По правилам, Анастасия должна была назвать трёх человек: с кем бы переспала, кого бы поцеловала и кого бы убрала. Как выяснилось, Волочкова питает плотские желания к Тарзану.
Волочкова заявила, что могла бы переспать с ним, потому что он "такой сексуальный". Помимо этого Волочкова заявила, что Королёва и Тарзан уже не вместе. Однако в конце отметила, что не уверена в этой информации
Ведущая программы попыталась вытянуть подробности, но Волочка сказала, что не помнит, от кого это слышала. При этом балерина была навеселе — на протяжении своей программы рядом с ней стояло шампанское, мимо которого, как известно, Анастасия пройти не могла.
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Во время этого же шоу Анастасия не смогла ответить на вопросы школьной программы. Для неё оказалось непосильной задачей вспомнить теорему Пифагора и пять произведений А.С. Пушкина.
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