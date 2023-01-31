Пьяная Волочкова рассказала, что Тарзан расстался с Королёвой

Ведущая программы Алёна Жигалова устроила провокационную игру. По правилам, Анастасия должна была назвать трёх человек: с кем бы переспала, кого бы поцеловала и кого бы убрала. Как выяснилось, Волочкова питает плотские желания к Тарзану.

Волочкова заявила, что могла бы переспать с ним, потому что он "такой сексуальный". Помимо этого Волочкова заявила, что Королёва и Тарзан уже не вместе. Однако в конце отметила, что не уверена в этой информации