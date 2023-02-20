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Лев Лещенко попросил не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму

Лев Лещенко попросил не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму

Автор:
20 февраля 2023 16:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лещенко   интервью   интересное   исполнители   мнение   патриотизм   фото   шоу бизнес   
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Олег Газманов с национальным проектом патриотической песни «Родники» создаст интернет-базу где будут только песни, посвящённые Родине. Однако Лев Лещенко уверен, что не стоит подталкивать молодых исполнителей к написанию патриотических песен.

В интервью «Пятому каналу» певец заявил, что подталкивать молодых исполнителей к написанию патриотических песен не стоит. Мол, они сами должны это понять.

«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться», — считает Лещенко.

Вместе с тем он уверен, что в России нет общей идеологии. Именно поэтому молодые люди не могут определиться со своим отношением к Родине.

«Должен быть смысл какой-то в жизни и идея в жизни. Мы национальную идею всё время ищем, но пока не пришли к ней», — утверждает Лещенко.

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Метки: Лещенко   интервью   интересное   исполнители   мнение   патриотизм   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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9k
Antonium Час назад
Мудрый дед, правильные вещи говорит. Как есть. В отличии от карманной петрушки - газманова.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Ну и дурак! Нам нужно брать пример с других стран. Хотя бы и с америки. Конечно там явный перебор с патриотизмом, когда флаг на туалетной бумаге изображен, или трусы с носками. Но все же.
Конечно что бы без перебора!
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30k
Андрей Иванов Час назад
И он прав.
Патриотизм нельзя навязать в приказном порядке и заставить изучить. Он проистекает из любви к Родине. Не к месту, не к правительству-государству, а к стране в целом.
А страна без общей идеи патриотизм (настоящий, а не показуху) родить не может. А какая может быть общая идея у ограбленных и грабителей?
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4k
Старичок Час назад
покемонка так(ой) ая шлюха.
"... но пока не пришли к ней. К сожалению. А как только мы придем к этому… Как было в наши времена коммунистические или какие угодно. Мы знали, что мы делаем; мы знали, куда мы двигаемся. Вот это самое главное», подытожил Лев Лещенко."
как суть сказаного меняется.
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6k
sumrаknn Час назад
Три десятка лет персонажи типа эрнста культивировали на центральных тв портовых девок типа бузовой, русофобов типа пугачовой и прочую мерзость. И даже те, кто "типа за патриотизм" типа газманова - вызывают тошноту, его патриотизм продажный или как ? - он делает это за 18 млн, ну соберет список песен и спасет свою семью от голода, ведь инече сдохнет от голода. На форумах размести опросы и через 2 дня полный список патр. песен готов, какие 18млн? ургант - испугавшийся патриот, а этот нищий патриот, так чтоли? или у меня неверная инфа? лещенко - тот еще дура Чок, как при наличии оголтелой натовской, англосаксонской пропаганды и в сми и в ютубе и итд и без нашей пропаганды, как людям созреть? они созреют 100% против. Нам надо очиститься и дать дорогу нормальным людям, их не мало
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PokemonKa
Pika-Pika?
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