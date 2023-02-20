Лев Лещенко попросил не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму

Олег Газманов с национальным проектом патриотической песни «Родники» создаст интернет-базу где будут только песни, посвящённые Родине. Однако Лев Лещенко уверен, что не стоит подталкивать молодых исполнителей к написанию патриотических песен.
В интервью «Пятому каналу» певец заявил, что подталкивать молодых исполнителей к написанию патриотических песен не стоит. Мол, они сами должны это понять.
«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться», — считает Лещенко.
Вместе с тем он уверен, что в России нет общей идеологии. Именно поэтому молодые люди не могут определиться со своим отношением к Родине.
«Должен быть смысл какой-то в жизни и идея в жизни. Мы национальную идею всё время ищем, но пока не пришли к ней», — утверждает Лещенко.
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Конечно что бы без перебора!
Патриотизм нельзя навязать в приказном порядке и заставить изучить. Он проистекает из любви к Родине. Не к месту, не к правительству-государству, а к стране в целом.
А страна без общей идеи патриотизм (настоящий, а не показуху) родить не может. А какая может быть общая идея у ограбленных и грабителей?
"... но пока не пришли к ней. К сожалению. А как только мы придем к этому… Как было в наши времена коммунистические или какие угодно. Мы знали, что мы делаем; мы знали, куда мы двигаемся. Вот это самое главное», подытожил Лев Лещенко."
как суть сказаного меняется.