Лев Лещенко попросил не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму

В интервью «Пятому каналу» певец заявил, что подталкивать молодых исполнителей к написанию патриотических песен не стоит. Мол, они сами должны это понять.

«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться», — считает Лещенко.

Вместе с тем он уверен, что в России нет общей идеологии. Именно поэтому молодые люди не могут определиться со своим отношением к Родине.