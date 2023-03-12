Электроника на страже порядка: пешеходов-нарушителей в Китае штрафуют без их ведома

Первые такие камеры в тестовом режиме заработали в 2018 году. И если раньше нарушитель получал извещение о штрафе на электронную почту или в виде сообщения в соцсети, сейчас всё происходит проще и гораздо быстрее. После того, как нарушитель опознан, система распознавания лиц автоматически подключается к банковской карте и списывает сумму штрафа.