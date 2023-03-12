FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6195 постов • 2919 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Электроника на страже порядка: пешеходов-нарушителей в Китае штрафуют без их ведома

Электроника на страже порядка: пешеходов-нарушителей в Китае штрафуют без их ведома

Автор:
12 марта 2023 17:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   интересно   нарушитель   пешеход   система распознавания лиц   штраф   
1984
1
2

В Поднебесной давно действует система распознавания лиц, и в крупных городах укрыться от неё просто невозможно. На видео наглядно показано, как электроника помогает распознавать и штрафовать пешеходов-нарушителей, даже не ставя их об этом в известность.

Чтобы бороться с пешеходами-нарушителями, ряд переходов в крупных городах оснастили специальными камерами фиксации. Они следят за торопящимися людьми и запоминают тех, кто переходит оживленную дорогу на запрещающий сигнал светофора. После этого камеры с помощью системы распознавания лиц определяют личность нарушителя и выводят его крупный портрет на экран.


Первые такие камеры в тестовом режиме заработали в 2018 году. И если раньше нарушитель получал извещение о штрафе на электронную почту или в виде сообщения в соцсети, сейчас всё происходит проще и гораздо быстрее. После того, как нарушитель опознан, система распознавания лиц автоматически подключается к банковской карте и списывает сумму штрафа.

Всё это происходит без ведома и участия пешехода. О том, что с его счёта оплачен штраф, он узнает из банковского оповещения.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Китай   видео   интересно   нарушитель   пешеход   система распознавания лиц   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ChePaev 2 часа назад
нам тоже пора бы уже:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
УБЛЯЯЯЯЯ
Хохлам бы с латышами такую кормушку !!! Но те, как бы не старались, то получится или просить, или Dziesmu un Deju Svētki (праздник ПЕСНИ И ТАНЦА)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad Полчаса назад
А ещё у них есть такое понятие как "социальный рейтинг"... ну или как там переводится. Короче за плохое/хорошее поведение у них начисляются некие баллы. И информация на эту тему хранится в некой государственной базе. И при плохом социальном рейтинге человек будет плохо. Например, могут не дать кредит в банке. За то, что - в том числе - неправильно переходил улицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Полчаса назад
а вот таких система распознает?

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Александр 40 минут назад
В России не помешает. Куча [мат]-ов бегает на мигающий желтый , чтобы успеть (на тот свет) трамвай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Андрей 45 минут назад
Как электроника их распознаёт, КАК?!

Джеки Чана от Джета Ли я ещё отличу, но остальные полтора миллиарда ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Али Ди Час назад
Предлагаю пулеметчиков на зебру ставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
В этом что-то есть. Поддерживаю. Самый лучший штраф - засветиться в негативном свете, особенно, если есть совесть и стыд.
Не хочешь получить штраф и засветиться - не нарушай, проблем то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116615



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Человек, который создал все деньги в СССР
Человек, который создал все деньги в СССР
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Набирающие популярность в сообществах
Чёрный лебедь
Чёрный лебедь
Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен
Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#люди#забавно#Приколы#подборка#актеры#новости#роль
#Юмор#в мире#факты#Фотографии#комментарии#США#Жизнь#криминал#сарказм
#животные#кино#картинки#история#милота#Прикол#природа#Мемы#персонаж
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Почувствуй разницу: китаец наглядно показал, как отличаются каски рабочего и руководителя Почувствуй разницу: китаец наглядно показал, как отличаются каски рабочего и руководителя Как в разных странах пропускают машины скорой помощи Как в разных странах пропускают машины скорой помощи Маленькая девочка с трудом удерживает в руке фломастер, но рисует получше взрослых Маленькая девочка с трудом удерживает в руке фломастер, но рисует получше взрослых Китаец показал огромную популяцию лягушек на своей ферме Китаец показал огромную популяцию лягушек на своей ферме Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео

На что жалуетесь?

Вернуться