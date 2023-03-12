Электроника на страже порядка: пешеходов-нарушителей в Китае штрафуют без их ведома

В Поднебесной давно действует система распознавания лиц, и в крупных городах укрыться от неё просто невозможно. На видео наглядно показано, как электроника помогает распознавать и штрафовать пешеходов-нарушителей, даже не ставя их об этом в известность.
Чтобы бороться с пешеходами-нарушителями, ряд переходов в крупных городах оснастили специальными камерами фиксации. Они следят за торопящимися людьми и запоминают тех, кто переходит оживленную дорогу на запрещающий сигнал светофора. После этого камеры с помощью системы распознавания лиц определяют личность нарушителя и выводят его крупный портрет на экран.
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Первые такие камеры в тестовом режиме заработали в 2018 году. И если раньше нарушитель получал извещение о штрафе на электронную почту или в виде сообщения в соцсети, сейчас всё происходит проще и гораздо быстрее. После того, как нарушитель опознан, система распознавания лиц автоматически подключается к банковской карте и списывает сумму штрафа.
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Всё это происходит без ведома и участия пешехода. О том, что с его счёта оплачен штраф, он узнает из банковского оповещения.
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Джеки Чана от Джета Ли я ещё отличу, но остальные полтора миллиарда ...
Не хочешь получить штраф и засветиться - не нарушай, проблем то.