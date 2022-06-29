Никто ничего не знает: неизвестная ракета врезалась в Луну

Неизвестная ракета протаранила Луну. Как и следовало ожидать, никто из землян не признаётся, чья именно это ракета. Многие эксперты считают, что ракета принадлежит именно Китаю. Однако сами китайцы уже открестились от этого.
Есть предположение, что ракета как-то связана с китайской лунной миссией 2014 года. Однако сами китайцы уверяют, что ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела». Астроном Билл Грей первым заметил эту ракеты. Сначала он решил, что ракета принадлежит SpaceX Falcon. Позже астроном понял, что ошибка.
По словам астронома, объект является третьей ступенью китайской ракеты «Чанчжэн-3С».
По сообщению астрономов, столкновение ракеты с Луной не похожи ни на что другое. В результате него образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.
«Это может указывать на то, что ракета имело большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака», — рассказали в NASA.
Источник:
АНТИФИШКИ
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