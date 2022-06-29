Никто ничего не знает: неизвестная ракета врезалась в Луну

По сообщению астрономов, столкновение ракеты с Луной не похожи ни на что другое. В результате него образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.

«Это может указывать на то, что ракета имело большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака», — рассказали в NASA.