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Никто ничего не знает: неизвестная ракета врезалась в Луну

Никто ничего не знает: неизвестная ракета врезалась в Луну

Автор:
29 июня 2022 10:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Земля   Китай   интересное   космос   луна   ракета   фото   
1978
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Неизвестная ракета протаранила Луну. Как и следовало ожидать, никто из землян не признаётся, чья именно это ракета. Многие эксперты считают, что ракета принадлежит именно Китаю. Однако сами китайцы уже открестились от этого.

Есть предположение, что ракета как-то связана с китайской лунной миссией 2014 года. Однако сами китайцы уверяют, что ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела». Астроном Билл Грей первым заметил эту ракеты. Сначала он решил, что ракета принадлежит SpaceX Falcon. Позже астроном понял, что ошибка.

По словам астронома, объект является третьей ступенью китайской ракеты «Чанчжэн-3С».

По сообщению астрономов, столкновение ракеты с Луной не похожи ни на что другое. В результате него образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.

«Это может указывать на то, что ракета имело большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака», — рассказали в NASA.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля   Китай   интересное   космос   луна   ракета   фото   
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15  комментариев
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25k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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niva_alex 5 минут назад
Да как обычно Путин и Россия виноваты. Поставили фингал луне.
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10k
Dmitry 19 минут назад
Протаранила Луну????? Автор, ты чо?!
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это Брюс Виллис промахнулся
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
А что то более убедительное астроном Билл Грей сумел предоставить?
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580
HalloFreeSpace 2 часа назад
А что это значит ?
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12k
Виталий Касандров 2 часа назад
КНДР должно признаться, мол это наша ракета
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58k
Похабыч 2 часа назад
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−216
Колобок 2 часа назад
Рогозин на Луне?
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79k
parallax 2 часа назад
Правительство Луны уже пожаловалось в ООН?
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Даже не знаю как на это реагировать, может теперь ждать ответку с луны?
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