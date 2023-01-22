«Второй человек на Луне»: Базз Олдрин женился в свой 93-й день рождения

Барт Сибрел, режиссер фильма «Нечто странное случилось по пути на Луну» о фальсификации полета «Апполона-11», как-то встретил Олдрина в отеле в Беверли-Хиллз. И потребовал поклясться на Библии, что тот действительно 20 июля 1969 г ходил по Луне. Астронавт клясться отказался. Тогда режиссер на камеру обвинил его, что тот никогда не был на Луне и назвал трусом, вором, лжецом. В ответ 72-летний ветеран космонавтики врезал режиссеру в челюсть. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против астронавта, считая, что его спровоцировали.

Летом прошлого года Олдрин еще раз испытал минуты славы. На аукционе Sotheby's куртка, в которой он высаживался на Луну, ушла с молотка за $2,7 млн. И стала самой дорогой из курток, проданных на аукционах.

63-летняя Анка Фаур, четвертая супруга легендарного астронавта, вице-президент принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC.