Актёр Владимир Дорофеев всю жизнь играл только стариков

Никто не помнит его на экране молодым. И не удивительно, так как с начала своей карьеры в кино он сразу начал играть стариков. Ведь, например, зрители даже не догадывались, что знаменитый дед Щукарь из фильма «Поднятая целина» 1939 года, оказывается, был моложе многих своих киношных «внуков».
Дед Щукарь был далеко не первым стариком в его исполнении, но самым знаменитым. Эту роль он сыграл дважды в двух разных кинопостановках «Поднятой целины» в 1939 и в 1959 годах.
Можно заметить, что Дед Щукарь 1939 года выглядит постарше, чем в 1959 году. Но это не вольность самого актёра, а выбор образа режиссёром.
Когда он первый раз играл эту роль, ему самому было чуть за сорок. Вне работы он крутил романы с девушками, любил большие шумные компании, на которых мог всех довести до исступления от хохота, когда ради шутки в один миг превращался в жалкого и немощного старика с дребезжащим скрипучим голосом.
Этот талант заметили и кинорежиссёры. Поэтому с самого начала работы в кино за актёром навсегда закрепилось это амплуа.
Владимир не сразу стал профессиональным актёром. До 26-летнего возраста он служил в Красной армии, где часто смешил сослуживцев разными пародиями. Объектами пародий, как правило, были люди в возрасте. Впрочем, делал он это беззлобно и с юмором. Поэтому даже его начальники, которые нередко были этими объектами, на него не обижались. Они то, в конце концов, и делегировали парня в Москву учиться на актёра. Тем более, что он ещё в школьном возрасте получил музыкальное образование и по своей сути был очень творческим человеком.
В Москве посчитали, что он и так уже готовый актёр, поэтому в 1920 году сразу зачислили в труппу Первого драматического театра Горрайполитпросвета. По сути, это был первый прообраз будущего театра Моссовета, который появился в 1923 году и вначале назывался Театром имени МОСПС. Аббревиатура означала Московский совет профсоюзов.
Затем в карьере актёра было несколько драматических театров, а в 1936 году его впервые пригласили в кино сыграть в эпизоде фильма «Последняя ночь» роль пожилого начальника станции. И с тех пор других ролей в кино, кроме как возрастных персонажей, ему уже не предлагали.
И у этого было своё объяснение. Дело в том, что в 30-40 годах в советском кинематографе некому было играть стариков. Возрастные актёры с ещё дореволюционным стажем либо бежали из страны сразу после 1917 года, либо позже в своём большинстве были репрессированы.
Знаменитый кинорежиссер Григорий Александров в своей книге писал, что в довоенные годы у него была проблема с подбором возрастных актёров. Ему приходилось их искать в провинциальных театрах по всей стране. Поэтому Владимир Дорофеев, успешно играя образы стариков, без работы никогда не оставался.
Всего в его фильмографии более шестидесяти киноработ, среди которых такие знаменитые старики, как дед Кузьма в «Кубанских казаках», сторож Авдей Спиридонович в «Свадьбе с приданным», дед Плавунец в «Яблоке раздора» и, конечно, дед Щукарь в «Поднятой целине».
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Памятник Деду Щукарю из «Поднятой целины». Скульптура установлена на набережной Ростова-на-Дону в 1981 году.
А ещё были яркие роли стариков в таких популярных фильмах, как «Большая жизнь», «Аттестат Зрелости», «Сказание о земле Сибирской», «Разные судьбы», «Смелые люди», «Капитанская дочка», «Виринея» и т.д.
Артиста не стало в 1974 году. Так получилось, что сам он не дожил и до восьмидесяти лет. На его поминках кто-то из коллег сказал, что, сыграв в своей жизни десятки дряхлых стариков, сам он глубокую старость так и не испытал.
Заслуженный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий похоронен в Москве на Введенском кладбище.
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Пзц, больше тогда делать нечего было как клоунов репрессировать!