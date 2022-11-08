Актёр Владимир Дорофеев всю жизнь играл только стариков

Можно заметить, что Дед Щукарь 1939 года выглядит постарше, чем в 1959 году. Но это не вольность самого актёра, а выбор образа режиссёром.

Когда он первый раз играл эту роль, ему самому было чуть за сорок. Вне работы он крутил романы с девушками, любил большие шумные компании, на которых мог всех довести до исступления от хохота, когда ради шутки в один миг превращался в жалкого и немощного старика с дребезжащим скрипучим голосом.

Этот талант заметили и кинорежиссёры. Поэтому с самого начала работы в кино за актёром навсегда закрепилось это амплуа.