10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино

Спортсменов часто зовут исполнить какую-нибудь небольшую роль в хитовых проектах, чтобы насытить кадр ещё большим количеством известных лиц. Ведь многие даже бывшие футболисты имеют десятки миллионов подписчиков в соцсетях, и их известность соизмерима с голливудскими звёздами.

Вот несколько заметных футбольных камео в большом кино.

Неймар в фильме «Три икса: Мировое господство» (2017)