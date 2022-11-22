FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11190 постов • 1203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино

10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино

Автор:
22 ноября 2022 09:37
Сообщество : Кино
Метки: Спорт   актер   знаменитости   кино   роль   съемка   фильм   фото   
973
12
1

20 ноября в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В честь этого события предлагаем вам вспомнить, насколько хорошие из известных футболистов… актёры.

Спортсменов часто зовут исполнить какую-нибудь небольшую роль в хитовых проектах, чтобы насытить кадр ещё большим количеством известных лиц. Ведь многие даже бывшие футболисты имеют десятки миллионов подписчиков в соцсетях, и их известность соизмерима с голливудскими звёздами.

Вот несколько заметных футбольных камео в большом кино.


Неймар в фильме «Три икса: Мировое господство» (2017)

Пообедал с Сэмюэлем Л. Джексоном и спас того от грабителя с помощью своего умения ловко пинать предметы.


Дэвид Бекхэм в фильме «Меч короля Артура» (2017)

Сыграл зловещего рыцаря Триггера, одного из стражников меча (через «е»). Пугал окружающих своей внешностью.


Также у Дэвида Бекхэма есть маленькая роль в фильме «Агенты А.Н.К.Л» (2015)

Дэвид сыграл сотрудника КГБ, управляющего проектором. Он даже произносит реплику на русском языке: «Простите, товарищ».



Зинедин Зидан в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008)

Исполнил роль Зинедиса 😀


Франк Лебёф в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» (2014)

Чемпион мира в составе сборной Франции сыграл швейцарского доктора, лечившего Стивена Хокинга.


Джибриль Сиссе в фильме «Такси 4» (2007)

Сыграл сам себя и сумел-таки попасть на свой первый матч в составе марсельского Олимпика с помощью Даниэля и Эмильена.


Эрик Кантона в фильме «Елизавета» (1998)

Сыграл роль монсеньора де Фуа, которую действительно можно считать ролью, а не камео.


Пеле в фильме «Победа» (1981)

Король футбола на то и король, поэтому он сыграл заметную роль в военной драме с Майклом Кейном, Сильвестром Сталлоне и Максом фон Сюдовом. Хоть его герой, конечно, был футболистом.


Стэн Коллимор в фильме «Основной инстинкт 2» (2006)

Вы не поверите, кого сыграл бывший английский нападающий! Богатую звезду футбола (и любовника героини Шэрон Стоун). Но зато с вымышленным именем Кевин Фрэнкс.


Роналдиньо в фильме «Кикбоксер возвращается» (2018)

Сыграл персонажа по имени Роланд — одного из тренеров главного героя Курта Слоана (второго сыграл Майк Тайсон). В его функции входило пинать мячи в Курта, чтобы таким образом дополнительно изнурять его, увеличивая выносливость героя. Наверное.


Винни Джонс в фильме «Неубиваемый» (2022) и в других его фильмах

Большинство людей знают Винни Джонса уже как актёра. Он стал звездой после фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» — признанных хитов. Но мало кто знает, что он до сих пор в игре. Ну, то есть, в актёрской. Его самый свежий фильм — «Неубиваемый», в котором он как обычно выглядит крайне опасно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Спорт   актер   знаменитости   кино   роль   съемка   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Топпер Харли Час назад
Еще один в "большом кино" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 23 минуты назад
В фильме «Астерикс на Олимпийских играх» вообще много знаменитых спортсменов снимались. Отличный стЁб над спортсменами. причем они сами поприкалывались над собой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Aleks 39 минут назад
Винни Джонс и на поле вел себя как в своих ролях...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Топпер Харли Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
satra Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1143490



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков
17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков
Он расколол гору надвое во имя любви к своей покойной жене
Он расколол гору надвое во имя любви к своей покойной жене
Набирающие популярность в сообществах
Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну разгадывали 120 лет
Гавиаловый крокодил: Не гавиал и не совсем крокодил. Исчезающий монстр, чью тайну...
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию
Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ребёнку достался твой характер

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#дтп#автомир#авто аварии#Приколы#сатира#Спорт
#Юмор#Прикол#картинки#интересное#СССР#в мире#Разное#ретро авто#США#природа
#интересно#животные#позитив#автомобили#фотографии#аварии#история#сарказм#улыбнуло#Россия
Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию Обратная сторона медали: борьба с бактериями, вгоняющая в депрессию 10 воссоединений знаменитых актёров 10 воссоединений знаменитых актёров 20 коротких фактов про комедии, в которых снялся Луи де Фюнес 20 коротких фактов про комедии, в которых снялся Луи де Фюнес 8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля 8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля 12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков 12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики

На что жалуетесь?

Вернуться