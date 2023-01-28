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Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни

Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни

Автор:
28 января 2023 16:48
Сообщество : Истории
Метки: Love is…   Автор   Ким Гроув   Роберто Касали   вкладыш   комикс   любовь   семья   смерть   художница   
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Вкладыши из жвачки Love is… – это уже своего рода история. Дети прошлых поколений буквально гонялись за «лависами», пытаясь найти или выменять нужный номер для коллекции фантиков с трогательными картинками и очевидными, но такими глубокими изречениями.

Тогда никто особенно не задумывался, как началась история жевательной резинки, ставшей трендом. Между тем как у белокурой девочки и мальчика-брюнета с культовых вкладышей были реальные прототипы. Это художница из Новой Зеландии Ким Гроув и её супруг итальянец Роберто Касали.

В поисках вдохновения и подходящего места для жизни юная Ким отправилась путешествовать по свету. И выбор 19-летней девушки пал на солнечную Калифорнию. В лыжном клубе она заприметила статного знойного мужчину, которым и был Роберто. Тот не замечал милую девушку, а скромность не позволяла Гроув самой подойти к объекту симпатии и познакомиться.

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Вместо этого она мечтала, рисуя на салфетках трогательные картинки-сценки с участием одних и тех же персонажей – веснушчатой девчушки и темноволосого парня, сопровождая их одной и той же подписью – любовь это…

И Роберто обратил внимание сначала на рисунки, а потом логично заинтересовался их создательницей. Пригласил девушку, так тонко чувствующую любовь, на свидание. И в сердце мужчины тоже тихо вошла любовь. Ким присылала возлюбленному рисунки, которые тот бережно хранил как самое настоящее сокровище. Сама Гроув ничего такого в них не видела. Рисунки всего лишь помогли привлечь внимание понравившегося мужчины. Но Роберто решил помочь реализовать глубокий потенциал своей любимой. И познакомил девушку с приятелем, который работал в газете. Так картинки попали в Los Angeles Times.

Хотя они и были напечатаны на последней полосе, но совершенно очаровали читателей своей искренностью. Мультяшки скоро стали трендом, и изображения мальчика и девочки мелькали везде – на кружках, футболках, часах, календариках и не только.

Случились изменения и в отношениях пары. Они поженились в небольшой церквушке, где 35 годами ранее сочетались браком родители Ким.

В семье появились дети, сыновья. Что нашло отражение и в новой серии рисунков, где у мультяшной пары родились и свои малыши. В начале 1972 года компания, которую открыл Роберто, получила лицензию на комиксы, издаваемые более чем в 50 странах мира.

Но, видимо, высшие силы решили, что на эту семью лимит счастья уже исчерпан. У Касали обнаружили онкологию на последней стадии. Врачи не давали никаких шансов даже при успешном хирургическом вмешательстве. Женщина всё время проводила в больнице с мужем, попросив мультипликатора Билла Эспри заниматься комиксами вместо неё, чтобы не огорчать читателей.

Медики предупредили, что даже если мужчина выживет, то он потеряет возможность иметь детей. А пара очень хотела третьего малыша. И супруги решили прибегнуть к криоконсервации и сохранить семя в надежде, что потом всё наладится, и можно будет подумать о третьем ребёнке.

Но чуда не случилось: в 1976 в возрасте 31 года Роберто ушёл из жизни, а на фантике осталась только грустная девочка и надгробная плита. Художница была раздавлена, но нашла в себе силы жить. А спустя полтора года после смерти мужа на свет появился их ребёнок – малыш Мило. И анимационная история получила следующий виток: на новой картинке у девочки с веснушками появилась коляска.

После появления ребёнка, рождённого в результате искусственного оплодотворения, одни поздравляли Ким, желая счастья и называя мальчика чудо-ребёнком. А другие увидели в этом попрание законов природы. Верующие заявили, что рождение ребёнка от покойника противоречит христианской морали.

Вскоре после рождения Мило женщина с сыновьями уехала в Австралию и занялась разведением породистых лошадей. Ким умерла в 1998 году относительно молодой, в возрасте 55 лет. Жизнь художницы тоже унёс рак. Дело продолжил старший сын Стефано, возглавивший компанию Minikim.

Но к комиксам, прославившим её, художница так и не вернулась. Видимо, слишком болезненными были воспоминания о коротком счастье, которому они положили начало. Ким передала права тому самому художнику Билли Эспри, который продолжает выпускать комикс и по сей день. Ведь любовь вечна, и даже смерть над ней не властна.

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Метки: Love is…   Автор   Ким Гроув   Роберто Касали   вкладыш   комикс   любовь   семья   смерть   художница   
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