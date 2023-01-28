Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни

Тогда никто особенно не задумывался, как началась история жевательной резинки, ставшей трендом. Между тем как у белокурой девочки и мальчика-брюнета с культовых вкладышей были реальные прототипы. Это художница из Новой Зеландии Ким Гроув и её супруг итальянец Роберто Касали.

В поисках вдохновения и подходящего места для жизни юная Ким отправилась путешествовать по свету. И выбор 19-летней девушки пал на солнечную Калифорнию. В лыжном клубе она заприметила статного знойного мужчину, которым и был Роберто. Тот не замечал милую девушку, а скромность не позволяла Гроув самой подойти к объекту симпатии и познакомиться.