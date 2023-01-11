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Индиец живет с силиконовой копией умершей жены

Индиец живет с силиконовой копией умершей жены

Автор:
11 января 2023 11:50
Сообщество : Истории
Метки: Индия   вдовец   жена-кукла   истории   истории из жизни   любовь   семья   удивительное рядом   
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Житель Индии попал в заголовки новостей за то, что выполнил просьбу своей покойной жены создать ее статую в натуральную величину. Теперь он живет с ее силиконовой копией и считает, что так они по-прежнему вместе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   вдовец   жена-кукла   истории   истории из жизни   любовь   семья   удивительное рядом   
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4  комментария
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
На Друзя похож
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487
Бывалый 12 минут назад
Бздыки головного мозга бывают разными. Хотя,...мы же иногда берем в руки старые фотки и рассматриваем лица дорогих нам людей, уже давно покинувших этот мир.
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139
Вася Васильев 21 минуту назад
Очень правильное решение. Вроде и женщина в доме но при этом нет бардака и не выносит мозг.
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28
Oblomingo88 Час назад
Это же Snuff Пелевина там жили с сурами. Пророк Виктор Олегович, пророк
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