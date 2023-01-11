Индиец живет с силиконовой копией умершей жены

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Житель Индии попал в заголовки новостей за то, что выполнил просьбу своей покойной жены создать ее статую в натуральную величину. Теперь он живет с ее силиконовой копией и считает, что так они по-прежнему вместе.
Тапас Сандилья, бывший государственный служащий из Западной Бенгалии, потерял жену, с которой прожил 39 лет, в 2021 году во время пандемии Covid-19. Его супруга Индрани была доставлена в больницу с ковидной пневмонией, в то время как он был вынужден изолироваться,. В результате, он не мог быть рядом с ней, когда она скончалась. Решив исполнить хотя бы одно из последних желаний своей жены, Тапас начал искать художника, который мог бы создать реалистичную силиконовую статую Индрани, и потратил на необычный проект 6 месяцев и около 3000 долларов.
«Десять лет назад мы посетили храм Искон в Маяпуре и там искренне восхитились реалистичной статуей основателя ордена А.Ч. Бхактиведанты Свами, — сказал Тапас Сандилья. - Именно тогда Индрани сообщила мне о своем желании получить подобную статую, если ей случится умереть раньше меня».
В прошлом году Сандиля нашел скульптора, готового поработать над силиконовой моделью своей покойной жены в натуральную величину, и целыми днями работал с ним над глиняной моделью, которая впоследствии стала основой для силиконового слепка. 65-летний мужчина требовал, чтобы внешне модель пришлась ему по душе, настаивая на том, что ничто иное, кроме настоящего выражения лица Индрани, ему не подойдет
В прошлом году Сандиля нашел скульптора, готового поработать над силиконовой моделью своей покойной жены в натуральную величину, и целыми днями работал с ним над глиняной моделью, которая впоследствии стала основой для силиконового слепка. 65-летний мужчина требовал, чтобы внешне модель пришлась ему по душе, настаивая на том, что ничто иное, кроме настоящего выражения лица Индрани, ему не подойдет
В конце концов, он нашел подходящего скульптора, который мог справиться с работой. В результате 30-килограммовая силиконовая модель Индрани, одетая в ассамское шелковое сари, которое женщина в последний раз надела на свадьбу своего сына, теперь постоянно сидит на качелях, ее любимом месте в семейном доме.
«Моя семья была категорически против установки такой реалистичной скульптуры, но сдалась. Некоторые из моих родственников и соседей даже помогли мне, — рассказал Тапас индийским журналистам. - Ведь если мы можем оставить дома фотографии в рамках после чьей-то смерти, почему бы не поставить статую?»
«Моя семья была категорически против установки такой реалистичной скульптуры, но сдалась. Некоторые из моих родственников и соседей даже помогли мне, — рассказал Тапас индийским журналистам. - Ведь если мы можем оставить дома фотографии в рамках после чьей-то смерти, почему бы не поставить статую?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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