Индиец живет с силиконовой копией умершей жены

Тапас Сандилья, бывший государственный служащий из Западной Бенгалии, потерял жену, с которой прожил 39 лет, в 2021 году во время пандемии Covid-19. Его супруга Индрани была доставлена в больницу с ковидной пневмонией, в то время как он был вынужден изолироваться,. В результате, он не мог быть рядом с ней, когда она скончалась. Решив исполнить хотя бы одно из последних желаний своей жены, Тапас начал искать художника, который мог бы создать реалистичную силиконовую статую Индрани, и потратил на необычный проект 6 месяцев и около 3000 долларов.