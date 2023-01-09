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Идеальная супруга любимого артиста

Идеальная супруга любимого артиста

Автор:
09 января 2023 10:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Татьяна Покровская   Юрий Никулин   брак   гармония   жена   любовь   ностальгия   пример   семья   
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Семейная жизнь – штука сложная. Научиться тому, как правильно жить в браке, на чужих ошибках невозможно. А своих можно наделать столько, что не заметишь, как прошла жизнь.

Но эта женщина – образец истинной мудрости. Ведь она смогла создать для своего известного супруга атмосферу любви, гармонии, заботы и при этом сама стала счастливой.

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Юрия Никулина нельзя назвать классическим красавцем. Но Татьяна, познакомившаяся с артистом в цирке, признавалась, что была очарована его обаянием и харизмой. Он всегда мог увлечь собеседника, рассмешить, удивить, обрадовать.

На одном из выступления Юрий получил травму – лошадь ударила копытом. Во время пребывания в больнице именно Таня Покровская была одной из первых, кто его навестил. Они подолгу беседовали в палате и обнаружили множество точек соприкосновения и общих тем.

Девушку не смутила ни работа клоуном, ни отсутствие у возлюбленного денег. Ради счастливой тихой семейной гавани она готова была забыть о материальных благах.

Свадьбы как таковой не было: жених и невеста просто расписались и стали вместе жить.

Довольно быстро Татьяна прониклась работой мужа. Поэтому когда появилась вакансия – срочно понадобился артист для роли мальчика в репризе «Маленький Пьер», то вопросов не возникло: стройная миниатюрная Таня Никулина с мальчишеской стрижкой идеально подошла.

Это стало отправной точкой в цирковой карьере. В последующем появились и другие роли, Татьяна Николаевна начала гастролировать вместе с мужем. И азарт, признание публики, аплодисменты – всё это было вторичным. Ведь главным для женщины стала возможность находиться рядом с любимым Юрой.

Гастроли прервались лишь на пару лет, когда у супругов родился сын Максим. При этом помимо работы женщина выполняла и все обязанности по дому. Ведь тогда так было заведено, вне зависимости от профессии. И ей казалось нонсенсом, если муж будет стирать бельё или гладить одежду.

Впрочем, Юрий Владимирович очень ценил всё, что делала Таня. И искренне благодарил. Примечателен тот факт, что он ненавидел принимать участие в романтических и любовных сценах во время съёмок. Жаловался коллегам, что для него это если не измена, то что-то близко к ней.

Татьяна Николаевна по типу темперамента была классическим интровертом. Вела себя сдержанно, скромно. Да ей никто и не нужен был кроме семьи. А Юрий Владимирович окружал любимую любовью, заботой и обожанием.

Сын пары Максим рассказывал, что бывало время, когда он видел отца и мать от силы пару месяцев в году. Всё остальное время они гастролировали. Конечно, родители часто писали, привозили сыну подарки. Но такова жизнь артистов. И все это понимали.

Юрия Никулина не стало в 1997 году. Татьяна Николаевна не позволила ничего менять в квартире после смерти любимого мужа, не разрешила делать ремонт. Она пережила Никулина на 17 лет, до последних дней с нежностью вспоминая о счастливых днях с мужем. И жизнь этих светлых людей действительно доказывает, что браки заключаются на небесах. По крайней мере, некоторые.

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Метки: artist   Татьяна Покровская   Юрий Никулин   брак   гармония   жена   любовь   ностальгия   пример   семья   
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