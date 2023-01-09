Идеальная супруга любимого артиста

Семейная жизнь – штука сложная. Научиться тому, как правильно жить в браке, на чужих ошибках невозможно. А своих можно наделать столько, что не заметишь, как прошла жизнь.
Но эта женщина – образец истинной мудрости. Ведь она смогла создать для своего известного супруга атмосферу любви, гармонии, заботы и при этом сама стала счастливой.
Юрия Никулина нельзя назвать классическим красавцем. Но Татьяна, познакомившаяся с артистом в цирке, признавалась, что была очарована его обаянием и харизмой. Он всегда мог увлечь собеседника, рассмешить, удивить, обрадовать.
На одном из выступления Юрий получил травму – лошадь ударила копытом. Во время пребывания в больнице именно Таня Покровская была одной из первых, кто его навестил. Они подолгу беседовали в палате и обнаружили множество точек соприкосновения и общих тем.
Девушку не смутила ни работа клоуном, ни отсутствие у возлюбленного денег. Ради счастливой тихой семейной гавани она готова была забыть о материальных благах.
Свадьбы как таковой не было: жених и невеста просто расписались и стали вместе жить.
Довольно быстро Татьяна прониклась работой мужа. Поэтому когда появилась вакансия – срочно понадобился артист для роли мальчика в репризе «Маленький Пьер», то вопросов не возникло: стройная миниатюрная Таня Никулина с мальчишеской стрижкой идеально подошла.
Это стало отправной точкой в цирковой карьере. В последующем появились и другие роли, Татьяна Николаевна начала гастролировать вместе с мужем. И азарт, признание публики, аплодисменты – всё это было вторичным. Ведь главным для женщины стала возможность находиться рядом с любимым Юрой.
Гастроли прервались лишь на пару лет, когда у супругов родился сын Максим. При этом помимо работы женщина выполняла и все обязанности по дому. Ведь тогда так было заведено, вне зависимости от профессии. И ей казалось нонсенсом, если муж будет стирать бельё или гладить одежду.
Впрочем, Юрий Владимирович очень ценил всё, что делала Таня. И искренне благодарил. Примечателен тот факт, что он ненавидел принимать участие в романтических и любовных сценах во время съёмок. Жаловался коллегам, что для него это если не измена, то что-то близко к ней.
Татьяна Николаевна по типу темперамента была классическим интровертом. Вела себя сдержанно, скромно. Да ей никто и не нужен был кроме семьи. А Юрий Владимирович окружал любимую любовью, заботой и обожанием.
Сын пары Максим рассказывал, что бывало время, когда он видел отца и мать от силы пару месяцев в году. Всё остальное время они гастролировали. Конечно, родители часто писали, привозили сыну подарки. Но такова жизнь артистов. И все это понимали.
Юрия Никулина не стало в 1997 году. Татьяна Николаевна не позволила ничего менять в квартире после смерти любимого мужа, не разрешила делать ремонт. Она пережила Никулина на 17 лет, до последних дней с нежностью вспоминая о счастливых днях с мужем. И жизнь этих светлых людей действительно доказывает, что браки заключаются на небесах. По крайней мере, некоторые.
Источник:
- Главная Наденька в нашей истории: малоизвестные факты о Надежде Крупской
- Последний советский романтичный кинозлодей: полюбил будущую супругу ещё мальчишкой и предсказал свой собственный ранний уход
- 20 классных шпаргалок про семью, любовь, свадьбу, брак, родственников, деньги и развод
- Развод по-женски: основные причины, в связи с которыми женщины подают на развод
- 14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука