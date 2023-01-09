Идеальная супруга любимого артиста

Юрия Никулина нельзя назвать классическим красавцем. Но Татьяна, познакомившаяся с артистом в цирке, признавалась, что была очарована его обаянием и харизмой. Он всегда мог увлечь собеседника, рассмешить, удивить, обрадовать.

На одном из выступления Юрий получил травму – лошадь ударила копытом. Во время пребывания в больнице именно Таня Покровская была одной из первых, кто его навестил. Они подолгу беседовали в палате и обнаружили множество точек соприкосновения и общих тем.