Грибы, которые делают из насекомых зомби. 5 интересных фактов про кордицепс

Из-за уникальной биологической истории кордицепс часто становится героем научно-фантастических книг и фильмов, отвечая за «зомби-апокалипсис». Однако для человека не опасен. В Китае его даже используют в медицинских целях. Особенно популярен здесь кордицепс китайский, который растет в Тибете. Впрочем, серьезных научных доказательств о пользе гриба пока не найдено.

Некоторые виды кордицепсов умеют активно охотиться на насекомых и пауков, что является уникальным для грибов. У них есть специальные рецепторы. С их помощью грибы на расстоянии чувствуют приближение потенциальной жертвы. И как она оказывается в зоне досягаемости - выстреливают в нее спорами.

Есть уникальные кордицепсы, которые не просто распространяют споры, но и строят себе дом. Например, берут под контроль гусеницу, не дают ей превратиться в бабочку. И так зимуют, постепенно питаясь жертвой. А, как снег сойдет, начинает распространять споры, чтобы поймать новую гусеницу.

А вот следующий представитель уже больше интересен с медицинской точки зрения.

Этот интересный гриб - офиокордицепс, который часто становится объектом внимания ученых.