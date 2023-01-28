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Грибы, которые делают из насекомых зомби. 5 интересных фактов про кордицепс

Грибы, которые делают из насекомых зомби. 5 интересных фактов про кордицепс

Автор:
28 января 2023 11:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   грибы   зомби   кордицепс   насекомые   природа   факты   
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На фото – нет, это не инопланетный монстр. Хотя его история и напоминает научную фантастику.

Это кузнечик, пораженный грибом кордицепсом.

Грибы эти паразитируют на насекомых и некоторых пауках. Они берут жертву под контроль. Причем, не столько с помощью мозга, а заменяя мышечную ткань. Мицелий гриба вытесняет ткани и берет тело под свое управление, определяя перемещения жертвы.

Плюс впрыскивают в особые нейрохимические соединения, которые меняют поведение насекомых.

Задача гриба, чтобы насекомое распространило его споры, как можно дальше. И в комфортные для него места, где есть достаточно влаги.

Поэтому часто гриб заставляет жертву забираться высоко на растения и уже там, взрываясь, разбрасывать споры. Идеальные места – вблизи водоемов.

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Из-за уникальной биологической истории кордицепс часто становится героем научно-фантастических книг и фильмов, отвечая за «зомби-апокалипсис». Однако для человека не опасен. В Китае его даже используют в медицинских целях. Особенно популярен здесь кордицепс китайский, который растет в Тибете. Впрочем, серьезных научных доказательств о пользе гриба пока не найдено.

Некоторые виды кордицепсов умеют активно охотиться на насекомых и пауков, что является уникальным для грибов. У них есть специальные рецепторы. С их помощью грибы на расстоянии чувствуют приближение потенциальной жертвы. И как она оказывается в зоне досягаемости - выстреливают в нее спорами.

Есть уникальные кордицепсы, которые не просто распространяют споры, но и строят себе дом. Например, берут под контроль гусеницу, не дают ей превратиться в бабочку. И так зимуют, постепенно питаясь жертвой. А, как снег сойдет, начинает распространять споры, чтобы поймать новую гусеницу.

А вот следующий представитель уже больше интересен с медицинской точки зрения.

Этот интересный гриб - офиокордицепс, который часто становится объектом внимания ученых.

Под управлением гриба поведение муравья полностью меняется - он делает все, чтобы принести грибу максимум пользы.

Спустя две недели после заражения муравей покидает колонию. И начинает искать идеальное для гриба месте. Обычно, он залезает высоко на растение и впивается в него челюстями. После гибели муравья, споры гриба распространяются максимально эффективно.

Для ученых этот гриб представляет большой интерес, потому что он, потенциально, может стать ценным сырьем для производство лекарств. Дело в том, что гриб выпускает вещества, которые защищают его от патогенных организмов. И он может представлять интерес для производства иммуномодулирующих, противоинфекционных и противораковых лекарств для человека.

Такой медицинский коктейль в грибе образовался не просто так. За сотни миллионов лет эволюции тропический гриб научился бороться с множеством угроз. Его самого много кто хочет съесть, в том числе, и другие грибы.

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Метки: Растение   грибы   зомби   кордицепс   насекомые   природа   факты   
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4  комментария
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Антон 2 часа назад
Сейчас сериал вышел "Одни из нас", пару серий вышло посмотрел, нормальный. Вот там как раз про грибы, только те, в свою очередь людей зомбируют.
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