Муравьиная карусель смерти, жуткая своей бессмысленностью и беспощадностью

Через некоторое время ваши усики ощущают совершенно свежие феромоны, которые уже ни с чем не спутаешь. Значит ли это, что вы стали на верный путь? Ничуть ни бывало! Сами того не ведая, вы теперь идете по кругу за муравьями, которые следуют за вами.

Именно так закручивается спираль смерти. Если какой-то внешний фактор не вернет насекомых на правильный путь или они не начнут в достаточном количестве покидать эту бесконечную петлю, бег по кругу будет продолжаться до полного истощения и массовой гибели участников этого действа.

Это явление впервые было описано американским энтомологом Уильямом Уилером в 1910 году. Ученый в течение двух дней наблюдал, как насекомые, полагаясь только на сигналы своих усиков, слепо следуют друг за другом, не замечая, что никуда не продвигаются и впустую тратят энергию. «Я никогда не видел более удивительной и убедительной демонстрации того, насколько ограниченным может быть инстинкт» – написал он впоследствии.

Спираль смерти кочевых муравьев страшна своей бессмысленностью сама по себе, но особой жути ей добавляют размеры, которые она может приобретать. Однажды в Гайане была замечена петля, имевшая 400 метров в поперечнике. Каждому муравью требовалось около двух с половиной часов, чтобы сделать один круг.