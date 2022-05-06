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Муравьиная карусель смерти, жуткая своей бессмысленностью и беспощадностью

Муравьиная карусель смерти, жуткая своей бессмысленностью и беспощадностью

Автор:
06 мая 2022 09:26
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Муравьиная карусель   видео   муравьи   насекомые   природа   факты   фото   
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С точки зрения эволюции муравьи – чрезвычайно успешные живые существа. По имеющимся подсчетам, их общая численность составляет около 10 000 триллионов особей, а совокупная масса примерно в 10 раз больше, чем у представителей вида Homo sapiens.

Это очень древние живые существа, появившиеся на Земле около 120 миллионов лет назад. Эти насекомые, представленные приблизительно 14000 разными видами, считаются одними из самых грозных и многочисленных на планете.

Все мы знаем, что муравьи чрезвычайно сильны и могут спокойно переносить массу, в десятки раз превышающую их собственную. Ученые не перестают восхищаться сложной социальной структурой их сообществ. Разделение труда закреплено у них на уровне биологии, то есть муравьи разного размера и пола «запрограммированы», чтобы быть солдатами, рабочими, самцами или матками. Но все это не мешает некоторым из них демонстрировать образцы совершенно нерационального, без преувеличения самоубийственного поведения. Так, например, кочевые муравьи массово гибнут в бесконечном круговороте, который иногда называют «спиралью смерти».

В поисках пропитания муравьи устраивают массовые набеги и способны коллективно одолеть гораздо более крупных по сравнению с собой живых существ. Проблема в том, что кочевые муравьи практически слепы. Они ориентируются с помощью обоняния, и, в частности, привыкли следовать по запаху феромонов своих товарищей, шествующих впереди. Феромоны улавливаются усиками.

В подавляющем большинстве случаев это работает идеально, но давайте представим себя на месте муравья, участвующего в крупном набеге. Вы следуете по запаху феромонов, оставленному впереди идущими собратьями. Но в какой-то момент вы сбиваетесь с правильного курса и сворачиваете на старую, потерявшую актуальность «тропинку». То же самое делают муравьи, идущие вслед за вами.

Через некоторое время ваши усики ощущают совершенно свежие феромоны, которые уже ни с чем не спутаешь. Значит ли это, что вы стали на верный путь? Ничуть ни бывало! Сами того не ведая, вы теперь идете по кругу за муравьями, которые следуют за вами.

Именно так закручивается спираль смерти. Если какой-то внешний фактор не вернет насекомых на правильный путь или они не начнут в достаточном количестве покидать эту бесконечную петлю, бег по кругу будет продолжаться до полного истощения и массовой гибели участников этого действа.

Это явление впервые было описано американским энтомологом Уильямом Уилером в 1910 году. Ученый в течение двух дней наблюдал, как насекомые, полагаясь только на сигналы своих усиков, слепо следуют друг за другом, не замечая, что никуда не продвигаются и впустую тратят энергию. «Я никогда не видел более удивительной и убедительной демонстрации того, насколько ограниченным может быть инстинкт» – написал он впоследствии.

Спираль смерти кочевых муравьев страшна своей бессмысленностью сама по себе, но особой жути ей добавляют размеры, которые она может приобретать. Однажды в Гайане была замечена петля, имевшая 400 метров в поперечнике. Каждому муравью требовалось около двух с половиной часов, чтобы сделать один круг.


Ученый, наблюдавший за этим шествием, сообщил, что оно продолжалось в течение двух суток, и замкнутый маршрут постепенно загромождался все большим количеством погибших насекомых. Человек с более мягким сердцем и менее любознательным умом, возможно, попытался бы вывести муравьев из смертельной спирали, и некоторые специалисты считают, что для этого сгодятся подручные ароматизаторы, которыми можно «указать» выход из тупика.

Почему насекомые не выработали в процессе эволюции способность избегать предельно глупой массовой гибели? По всей видимости, их колонии не считают катастрофической потерю пары процентов от общей популяции в результате подобных «несчастных случаев», и разработка соответствующего протокола никогда не была для них сколько-нибудь значимым приоритетом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Муравьиная карусель   видео   муравьи   насекомые   природа   факты   фото   
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20  комментариев
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14
300n 3 часа назад
Кто так числа пишет? 10 000 триллиона? То ли лишние нули, то ли 10 квадриллионов. Это как вместо миллиона написать 1000 тысяч.
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4k
Vasiliy 19 минут назад
а нет ли какого-то способа искусственно вводить муравьёв в такой круг?
На даче муравьев капец сколько и никакой отравой не выводятся
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6k
au3 2 часа назад
Смысл в природе один - оставить достаточно потомства, что б сохранялась численность вида. Достижению этой цели этот баг очевидно не препятствует. Так что бессмысленно называть это бессмысленным.
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18k
Александр 2 часа назад
Муравьи интересны еще и тем, что у людей с ними много общего. Муравьи занимаются скотоводством-разводят тлю. Земледелием-выращивают у себя в муравейниках грибы, уничтожают ненужные виды деревьев, и занимаются высаживанием нужных. Но более интересно изучить, как муравьи ведут между собой войны, отжимают территории, берут в рабство других муравьёв, занимаются "политическими интригами" и "коррупцией" (речь, о том, кто станет королевой в муравейнике и их королевские династии)

Мммммм, всё как у людей.
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20k
sanchesS80 2 часа назад
"Компьютер" в головах муравьёв крайне простой и примитивный. Механизм выхода из таких ситуаций потребовал бы усложнения. Видимо действительно, выгодней иметь простой и примитивный мозг, теряя иногда часть особей, чем тратиться на усложнение. Ведь более сложный мозг требует больше ресурсов.
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2k
Dorell 3 часа назад
Непонятно им... Хорошо бы ещё изучить, почему люди в 21 веке выпиливают друг друга тысячами, как дикие.
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4k
Николай 3 часа назад
Финальное тестирование кода до конца не было проведено)
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24k
SerGProS 3 часа назад
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26
Колобок 4 часа назад
Раз природа так придумала, значит это имеет смысл.
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