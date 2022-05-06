Муравьиная карусель смерти, жуткая своей бессмысленностью и беспощадностью

С точки зрения эволюции муравьи – чрезвычайно успешные живые существа. По имеющимся подсчетам, их общая численность составляет около 10 000 триллионов особей, а совокупная масса примерно в 10 раз больше, чем у представителей вида Homo sapiens.
Это очень древние живые существа, появившиеся на Земле около 120 миллионов лет назад. Эти насекомые, представленные приблизительно 14000 разными видами, считаются одними из самых грозных и многочисленных на планете.
Все мы знаем, что муравьи чрезвычайно сильны и могут спокойно переносить массу, в десятки раз превышающую их собственную. Ученые не перестают восхищаться сложной социальной структурой их сообществ. Разделение труда закреплено у них на уровне биологии, то есть муравьи разного размера и пола «запрограммированы», чтобы быть солдатами, рабочими, самцами или матками. Но все это не мешает некоторым из них демонстрировать образцы совершенно нерационального, без преувеличения самоубийственного поведения. Так, например, кочевые муравьи массово гибнут в бесконечном круговороте, который иногда называют «спиралью смерти».
В поисках пропитания муравьи устраивают массовые набеги и способны коллективно одолеть гораздо более крупных по сравнению с собой живых существ. Проблема в том, что кочевые муравьи практически слепы. Они ориентируются с помощью обоняния, и, в частности, привыкли следовать по запаху феромонов своих товарищей, шествующих впереди. Феромоны улавливаются усиками.
В подавляющем большинстве случаев это работает идеально, но давайте представим себя на месте муравья, участвующего в крупном набеге. Вы следуете по запаху феромонов, оставленному впереди идущими собратьями. Но в какой-то момент вы сбиваетесь с правильного курса и сворачиваете на старую, потерявшую актуальность «тропинку». То же самое делают муравьи, идущие вслед за вами.
Через некоторое время ваши усики ощущают совершенно свежие феромоны, которые уже ни с чем не спутаешь. Значит ли это, что вы стали на верный путь? Ничуть ни бывало! Сами того не ведая, вы теперь идете по кругу за муравьями, которые следуют за вами.
Именно так закручивается спираль смерти. Если какой-то внешний фактор не вернет насекомых на правильный путь или они не начнут в достаточном количестве покидать эту бесконечную петлю, бег по кругу будет продолжаться до полного истощения и массовой гибели участников этого действа.
Это явление впервые было описано американским энтомологом Уильямом Уилером в 1910 году. Ученый в течение двух дней наблюдал, как насекомые, полагаясь только на сигналы своих усиков, слепо следуют друг за другом, не замечая, что никуда не продвигаются и впустую тратят энергию. «Я никогда не видел более удивительной и убедительной демонстрации того, насколько ограниченным может быть инстинкт» – написал он впоследствии.
Спираль смерти кочевых муравьев страшна своей бессмысленностью сама по себе, но особой жути ей добавляют размеры, которые она может приобретать. Однажды в Гайане была замечена петля, имевшая 400 метров в поперечнике. Каждому муравью требовалось около двух с половиной часов, чтобы сделать один круг.
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Ученый, наблюдавший за этим шествием, сообщил, что оно продолжалось в течение двух суток, и замкнутый маршрут постепенно загромождался все большим количеством погибших насекомых. Человек с более мягким сердцем и менее любознательным умом, возможно, попытался бы вывести муравьев из смертельной спирали, и некоторые специалисты считают, что для этого сгодятся подручные ароматизаторы, которыми можно «указать» выход из тупика.
Почему насекомые не выработали в процессе эволюции способность избегать предельно глупой массовой гибели? По всей видимости, их колонии не считают катастрофической потерю пары процентов от общей популяции в результате подобных «несчастных случаев», и разработка соответствующего протокола никогда не была для них сколько-нибудь значимым приоритетом.
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На даче муравьев капец сколько и никакой отравой не выводятся
Мммммм, всё как у людей.
(И мелким шрифтом, неважно что ты родился воином, тебя до конца жизни оформят трутнем, и будешь там разбирать проходы и по 20 часов в сутки, со всех копыт завозить жратву этой ненасытной проститутке, дочке какого хера из-за бугра...)
Или строительство "живых мостов"
Имеется в виду давность расхождения народов. Мы с семитами исторически разошлись наверно еще до появления цивилизации как таковой (>5 тыс лет назад, а то и больше). А арабы от евреев разошлись совсем недавно. Плюс общая граница, а значит постоянные культурные контакты.
Термина "арабы" в Торе нигде не встретить.исмаилиты, как и имя Исмаил (Ишмаэль) - эпоним группы арабских племен, живших на территории к юго-востоку от Ханаана и юго-западу от Междуречья до южной части Аравийской пустыни. Но дело в том, что сами те племена в давние библейские времена себя исмаилитами не называли и свое происхождение или родство с еврейскими патриархами не связывали. Скорее всего, они об этом вообще ничего не знали.
Судя по библии вообще ни разу не родственники.