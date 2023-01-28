Такие разные невесты: подборка юных красавиц прошлого в национальных свадебных костюмах

Любая девушка любой страны хочет на свою свадьбу выглядеть красиво. Это всегда важный день в её жизни. И так было всегда и во всех культурах. Невесту наряжают, прихорашивают, а сколько труда вложено в сотворение свадебных нарядов, даже представить себе сложно! Ведь в старину всё делали своими руками!



19. Невеста из Словакии