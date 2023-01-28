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Такие разные невесты: подборка юных красавиц прошлого в национальных свадебных костюмах

Такие разные невесты: подборка юных красавиц прошлого в национальных свадебных костюмах

Автор:
28 января 2023 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   красота   национальный костюм   невеста   обычай   традиция   факты   фото   
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Нам кажется, что в старых фотографиях есть некое необъяснимое ламповое очарование и простые люди, которые с них смотрят, — какие-то другие. Особенно интересно, когда человек на снимке одет в народный костюм, именно такой, какой его предки носили веками.

Любая девушка любой страны хочет на свою свадьбу выглядеть красиво. Это всегда важный день в её жизни. И так было всегда и во всех культурах. Невесту наряжают, прихорашивают, а сколько труда вложено в сотворение свадебных нарядов, даже представить себе сложно! Ведь в старину всё делали своими руками!


19. Невеста из Словакии

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18. Кика — рогатый головной убор, который восходит к образам языческих божеств. Носили его замужние женщины некоторых регионов России

17. Женщины-берберы (коренные жители Северной Африки) делали себе татуировки, которые несли сакральный смысл

16. Молодая венгерка

15. Японская свадьба, 1959 год. На фото кронпринц Акихито, который сейчас является императором Японии

14. Девушки из Моравии, Чехия. Ах, какое кружево!

13. В исторической области Ладакх, что в Гималаях, женщины носили эти головные уборы, чтобы продемонстрировать богатство

12. А в районе Шаумбург, Германия, носили такие вот забавные шляпы

11. В таких шляпках с красными помпонами щеголяли немецкие девушки из Шварцвальда. Слева — невеста

10. Женщины с острова Суматра, Индонезия, иногда носили на головах целые пагоды

9. А девушки из племени вишрам, Северная Америка, — украшения из монет и ракушек

8. Серьезная маньчжурская девушка, Пекин

7. Мантилья — накидка, которую испанки надевали поверх высокого гребня для волос. Ее до сих пор иногда носят по праздникам

6. Еще одна испанская девушка из района Монтеэрмосо

5. Норвежские невесты были похожи на сказочных цариц

4. Казашка в выходном головном уборе — саукеле. И, кажется, он ей великоват

3. Польский национальный костюм предполагал, чтобы мужчины носили павлиньи перья на голове

2. Украинская пара. Венок был символом девичьей чести

1. Вы знали, что наряды аристократок Монголии послужили прототипом для образа Королевы Амидалы из саги «Звездные войны»?

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Метки: Прошлое   красота   национальный костюм   невеста   обычай   традиция   факты   фото   
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4  комментария
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17k
Наталья 2 часа назад
Насколько я могу судить, далеко не все девушки в свадебных нарядах, часть из них в ПРАЗДНИЧНЫХ нарядах.
Прежде чем делать пост, имеет смысл хотя бы немного подумать над заголовком.
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712
Иванов Георги 4 минуты назад
Молодожены. Болгарь из Македонии,Прилепско - Битольское поле во время Первой мировой войны,
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4k
TOROID Час назад
Чебурашка оказывается родом из Гималаев
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573
Вася 2 часа назад
"2. Украинская пара. Венок был символом девичьей чести"
Судя по фото, оно дореволюционное, т.е. сделано тогда, когда т.нз. украинцев в природе вещей не существовало.
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