В Индии запрещают призывать дождь

Ролики, которые всем не понравились

Скандал разгорелся даже не из-за традиции, а потому что наконец в даже удаленных деревнях появились смартфоны и интернет. И кто-то выложил в сеть старый индийский ритуал призыва дождя.

Судя по ролику (который тут публиковать нельзя) как минимум шесть девочек идут через деревню обнаженными, неся деревянную палку с лягушкой.