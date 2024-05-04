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В Индии запрещают призывать дождь

В Индии запрещают призывать дождь

Автор:
04 мая 2024 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   Традиция   голые   дети   дождь   обнаженные   обычай   фото   
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Не потому что правительство против дождя, а потому что хочет искоренить ритуал призыва дождя, распространенный в некоторых деревнях в глубинке. Все потому что дождь призывает парад из раздетых до нага маленьких девочек, и эта традиция уже не подходит под современные нормы морали.

Ролики, которые всем не понравились

Скандал разгорелся даже не из-за традиции, а потому что наконец в даже удаленных деревнях появились смартфоны и интернет. И кто-то выложил в сеть старый индийский ритуал призыва дождя.

Судя по ролику (который тут публиковать нельзя) как минимум шесть девочек идут через деревню обнаженными, неся деревянную палку с лягушкой.

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По традиции они должны просить милостыню у каждой двери в деревне, чтобы выпросить щедрость у богов. А для пригляда за ними следуют взрослые, спасибо что одетые, женщины.

Это жест отчаяния, к древним ритуалам прибегают, когда деревня боится голодать из-за засухи. Деревня кормится с рисовых полей, а это очень влаголюбивая культура, угодья для выращивания которой с каждым годом понемногу сокращаются.

Запретить!

Активисты подали в администрацию района Дамох жалобу, что в ней не соблюдаются права ребенка. И власти начали расследование, хотя дети не выглядели, словно их заставляют.

В этой деревне каждый житель убежден, что это самое обычное бытовое дело. И стыдиться или чувствовать неловкость глупо, ведь ребенок помогает спасти деревню и напросить дождя.

В штате Раджастан, кстати, раздевают уже взрослых женщин. Там полностю обнаженная женщина должна пахать поле, чтобы устыдить индуистского бога дождя за засуху.

Даже не знаю, какой ритуал стыднее. По-моему – ни один, это же этнографически ценный, вымирающий ритуал, разве его не нужно беречь. Тем более, что никому вреда не он не приносит.

Вон танцами дождя индейцев в Америке все наоборот восхищаются.

Кстати, я писала, что в Индии есть другой, очень милый способ призвать дождь и урожай – устроить лягушкам из двух разных прудов взаправдашнюю свадьбу с гуляниями!

Источник:

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Метки: Индия   Традиция   голые   дети   дождь   обнаженные   обычай   фото   
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alertol Час назад
То есть мыть машины у них запрещено?
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Miralanim
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