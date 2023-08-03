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Зачем индейцы носят перья на голове?

Зачем индейцы носят перья на голове?

Автор:
03 августа 2023 11:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: индейцы   интересно   обычай   перья на голове   традиция   факты   фото   
1899
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Типичный образ американского индейца - томагавк, трубка мира. И непременно — перья на голове. Откуда вообще пошла эта самая индейская традиция ношения венца из перьев. Порой такого большого, что оный аж земли касался.

Янки называли такой головной убор war bonnet - "боевой колпак". Сами индейцы - просто waphaha — дословно "шапка".

Итак, сразу уточню - по большей части, шапочка или ободок из перьев на голове характерна,только для североамериканских индейцев. Их собратья в южной Америке таким делом редко увлекаются. Хотя тоже бывает - как например, в Перу.

Существует легенда, что первыми перья на голове начали носить индейцы из племени чероки. Того самого, к которому на 1/8 относится непобедимый Чак Норрис.

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Есть любопытная версия антропологов - перья вообще древнейшее украшение человечества, появившееся еще многие десятки тысяч лет назад. Что проще то - нашел на земле упавшее перо какого-нибудь страуса, воткнул в волосы и ходишь-понтуешься!

И дело тут вообще не только в красоте. Хотя и в ней тоже.


Во-первых, перья показывали степень крутости своего владельца. У некоторых индейских племен, когда чувак совершал какое-то благое дело для своих сородичей (например снимал скальп с бледнолицего), то имел право прикрепить к своему головному убору очередное перо. Наивысшей наградой считалось получить перо орлиное.

Индейцы считали: перья несут мистическую силу, притягивают положительную энергию от духов предков.

По головному же убору индейцы Великих Равнин, встретив в прерии незнакомца, определяли кто перед ними - представитель какого конкретного племени, какой он там статус имеет, опытный или неопытный боец, пришел с миром или войной. Ибо венцы из перьев у индейцев очень-очень различались.

А еще головной убор из перьев это еще, скажу я вам, неплохой такой шлем. Вполне способный здорово смягчить тупой удар по тыкве. :) Некоторые индейцы даже в конце XIX-го столетия верили, что перья на голове могут и от американских пуль их защитить.

Североамериканские индейцы настолько обожают свои головные украшения, что даже добились от Вашингтона принятия особого "Закона орлиного пера". То бишь, имеют право собирать и продавать орлиные перья, когда угодно и где угодно. Хотя орлы в США вообще-то птицы краснокнижные и их строго защищает государство.

И, да, далеко не все североамериканские племена носили на голове перья. Некоторые краснокожие предпочитали ирокезы или вот такие причудливые рогатые шапки.

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Метки: индейцы   интересно   обычай   перья на голове   традиция   факты   фото   
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16  комментариев
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Lev A. Час назад
Так вон он чо....Бедросыч, то не так прост, как кажется..
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17k
Сергей 16 минут назад
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4k
Еркен 22 минуты назад
За первое фото спасибо автор, прям настроение поднялось и не только настроение.
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18k
RDen 54 минуты назад
"просто waphaha дословно "шапка"."

напоминает - папаха
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52k
stabskapitan Час назад
Для того же для чего в Африке носят шкуру леопарда, европейская знать соболей и горностаев (хоть убейте не представляю какую полезную функцию выполняла соболиная шуба где нибудь в Испании или Италии особенно летом, но ведь носили)- показать статус владельца
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20k
Corvus Corax Час назад
Зачем индейцы носят перья на голове?

Затем, что на жёппе неудобно, мешает...
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1k
klklkl Час назад
Да не снимали они скальп с бледнолицых. Ровно наоборот все было - сколько уже написано про это...
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10k
Борис Карабанов Час назад
"Пошла плясать бабушка Лукерья
Нет волос... на голове - навтыкала перья!"
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3k
Lexx 2 часа назад
Венец из перьев до земли, как правило, у вождей и старейшин.
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