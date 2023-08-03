Зачем индейцы носят перья на голове?

Янки называли такой головной убор war bonnet - "боевой колпак". Сами индейцы - просто waphaha — дословно "шапка".

Итак, сразу уточню - по большей части, шапочка или ободок из перьев на голове характерна,только для североамериканских индейцев. Их собратья в южной Америке таким делом редко увлекаются. Хотя тоже бывает - как например, в Перу.

Существует легенда, что первыми перья на голове начали носить индейцы из племени чероки. Того самого, к которому на 1/8 относится непобедимый Чак Норрис.