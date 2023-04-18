Хуанлу — китайская деревня, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни

В нашем мире можно встретить много действительно удивительных вещей. Одной из них является высокогорная деревня Хуанлу, женщины которой стригут свои волосы лишь один раз в жизни. Собственно, именно этот факт и сделал это поселение уникальным, притянув к азиатским "Рапунцель" тысячи туристов.
Так, для местных женщин волосы являются наивысшей ценностью, ведь они символизируют красоту, долголетие и силу. Вот их и отказываются стричь. Что уж там, до 1980-х годов женские волосы тут нельзя было даже трогать: нарушителя могли обратить в рабство!
Конечно же, срезать свое богатство дамы не хотят, поэтому стригутся они лишь один раз в жизни — в возрасте 18 лет. Но и эти волосы не выкидываются. Из них создаются пышные шиньоны, которые девушки потом носят на своей голове до самой старости. Впрочем, тут вообще не принято выкидывать волосы: даже выпавшие волосинки девушки собирают, чтобы сплести из них косу. Так, шевелюра обычной женщины тут похожа на соборную солянку из шиньона, косы с выпавшими волосами и своими собственными локонами.
И тут можно было бы представить, в каком плачевном состоянии находятся шевелюры местных красавиц, но... они прекрасны. Волосы местных жительниц до старости остаются очень мягкими, блестящими и гладкими. Но почему?
Во-первых, азиатский волос в целом более жесткий и плотный, поэтому сечению он поддается хуже. Во-вторых, жительницы Хуанлу не пользуются шампунями. Они моют голову слегка забродившей водой из-под риса. Как итог, волосы выглядят волшебно.
К чему все это? Да лишь к тому, что у каждого из нас свои представления о красоте, свои ценности и ориентиры. И их надо уважать.
Источник:
- Такие разные невесты: подборка юных красавиц прошлого в национальных свадебных костюмах
- Популярные ретро прически на средние волосы
- Где официально работают ведьмами и 9 других удивительных вещей из разных стран
- Зачем румыны наряжаются в шкуры медведей и танцуют на улицах
- Индульгенция по-камбоджийски: зачем жители Камбоджи строят песчаные холмы