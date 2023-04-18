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Хуанлу — китайская деревня, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни

Хуанлу — китайская деревня, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни

Автор:
18 апреля 2023 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Хуанлу   волосы   женщины   китайская деревня   обычай   стрижка   традиция   факты   фото   
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В нашем мире можно встретить много действительно удивительных вещей. Одной из них является высокогорная деревня Хуанлу, женщины которой стригут свои волосы лишь один раз в жизни. Собственно, именно этот факт и сделал это поселение уникальным, притянув к азиатским "Рапунцель" тысячи туристов.

Так, для местных женщин волосы являются наивысшей ценностью, ведь они символизируют красоту, долголетие и силу. Вот их и отказываются стричь. Что уж там, до 1980-х годов женские волосы тут нельзя было даже трогать: нарушителя могли обратить в рабство!

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Конечно же, срезать свое богатство дамы не хотят, поэтому стригутся они лишь один раз в жизни — в возрасте 18 лет. Но и эти волосы не выкидываются. Из них создаются пышные шиньоны, которые девушки потом носят на своей голове до самой старости. Впрочем, тут вообще не принято выкидывать волосы: даже выпавшие волосинки девушки собирают, чтобы сплести из них косу. Так, шевелюра обычной женщины тут похожа на соборную солянку из шиньона, косы с выпавшими волосами и своими собственными локонами.

И тут можно было бы представить, в каком плачевном состоянии находятся шевелюры местных красавиц, но... они прекрасны. Волосы местных жительниц до старости остаются очень мягкими, блестящими и гладкими. Но почему?

Во-первых, азиатский волос в целом более жесткий и плотный, поэтому сечению он поддается хуже. Во-вторых, жительницы Хуанлу не пользуются шампунями. Они моют голову слегка забродившей водой из-под риса. Как итог, волосы выглядят волшебно.

К чему все это? Да лишь к тому, что у каждого из нас свои представления о красоте, свои ценности и ориентиры. И их надо уважать.

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Метки: Хуанлу   волосы   женщины   китайская деревня   обычай   стрижка   традиция   факты   фото   
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4  комментария
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315
Злой сибирец Час назад
Это призыв к толерантности в европейском понимании?
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8k
Колорад Полчаса назад
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3k
Алекс Чебурашкин 48 минут назад
Чем длиньше волос тем ум короче (поговорка)
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15k
Элитный тигр 53 минуты назад
Могу поспорить, что аффтор врет.
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Infinite

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