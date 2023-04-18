Хуанлу — китайская деревня, где женщины стригут волосы лишь раз в жизни

И тут можно было бы представить, в каком плачевном состоянии находятся шевелюры местных красавиц, но... они прекрасны. Волосы местных жительниц до старости остаются очень мягкими, блестящими и гладкими. Но почему?

Во-первых, азиатский волос в целом более жесткий и плотный, поэтому сечению он поддается хуже. Во-вторых, жительницы Хуанлу не пользуются шампунями. Они моют голову слегка забродившей водой из-под риса. Как итог, волосы выглядят волшебно.