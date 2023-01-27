Только в Австралии: 25 колоритных снимков из страны антиподов

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Сабреддит Australia прославляет красоты, достопримечательности и неожиданности, которые могут подстерегать путешественника в стране, где всё перевёрнуто с ног на голову. В этой удивительной стране есть всё, от самых смертоносных существ до самых дружелюбных и весёлых людей!
В описании сабреддита сказано, что это "пыльный уголок в Интернете, где можно поболтать об Австралии и австралийцах".
Австралия — это не только огромная территория, на которой проживают 25 миллионов человек и 50 миллионов кенгуру. Это также потрясающие тропические пляжи, Большой Барьерный риф, великолепные пышные леса, уникальные животные и растения, богатая культура и, конечно же, дружелюбные и спокойные местные жители.
Австралия — это не только огромная территория, на которой проживают 25 миллионов человек и 50 миллионов кенгуру. Это также потрясающие тропические пляжи, Большой Барьерный риф, великолепные пышные леса, уникальные животные и растения, богатая культура и, конечно же, дружелюбные и спокойные местные жители.
1. "Моя учительница физики в одиночку защищала свой дом от лесных пожаров, а затем переждала пожар в бассейне, надев акваланг"
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2. "Идеальная коала. Я никогда не уеду из страны, в которой можно запросто наткнуться на коалу, прогуливаясь по лесу в 10 минутах от города"
7. В Сиднее рядом со штаб-квартирой американского медиахолдинга News Corp сбросили кучу навоза. И воткнули в нее табличку "Хватит нести ахинею (bullshit). Говорите правду"
10. "Наша кошка вернулась домой. Она пропала во время лесных пожаров и ее не было 7 дней. Вернулась с опалённой шерстью, замученная и голодная, но жить будет!"
11. "Почему вы мусорите? Варианты ответов: я придурок, мне плевать на природоохранные зоны, за мной до сих пор убирает мамочка, всё вышеперечисленное"
20. "Снимок для скептиков, отрицающих смертельную опасность и считающих всех остальных параноиками"
23. "У нас сегодня было 45 градусов по Цельсию. Меня мгновенно "заклеймила" пряжка ремня безопасности в машине"
24. Боинг-747, совершая свой последний рейс, "начертил" в воздухе эмблему авиакомпании Qantas - кенгуру
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Австралия Юмор достопримечательности забавно местный колорит познавательно путешественнику на заметку смешно страны мира
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