Только в Австралии: 25 колоритных снимков из страны антиподов

В описании сабреддита сказано, что это "пыльный уголок в Интернете, где можно поболтать об Австралии и австралийцах".



Австралия — это не только огромная территория, на которой проживают 25 миллионов человек и 50 миллионов кенгуру. Это также потрясающие тропические пляжи, Большой Барьерный риф, великолепные пышные леса, уникальные животные и растения, богатая культура и, конечно же, дружелюбные и спокойные местные жители.