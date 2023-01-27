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Только в Австралии: 25 колоритных снимков из страны антиподов

Только в Австралии: 25 колоритных снимков из страны антиподов

Автор:
27 января 2023 15:34
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   Юмор   достопримечательности   забавно   местный колорит   познавательно   путешественнику на заметку   смешно   страны мира   
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Сабреддит Australia прославляет красоты, достопримечательности и неожиданности, которые могут подстерегать путешественника в стране, где всё перевёрнуто с ног на голову. В этой удивительной стране есть всё, от самых смертоносных существ до самых дружелюбных и весёлых людей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Юмор   достопримечательности   забавно   местный колорит   познавательно   путешественнику на заметку   смешно   страны мира   
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3  комментария
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Б.Касторский 44 минуты назад
Австралия настолько замечательно, что народ старается жить ближе к воде. Сдаётся мне, что в центральной части ещё динозавры водятся.
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Eugene 36 минут назад
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