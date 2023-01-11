Белая Муха
30 эпических фейлов на кухне
Автор:
11 января 2023 12:32
Готовить любят многие, а умеют лишь некоторые. И даже у опытного кулинара порой получается такое, что можно закричать от ужаса!
"Только что узнал на собственном горьком опыте, что куркума + горячая вода + рисовая лапша = паста Сатаны"
"Я уронила чизкейк, когда вынимала его из формы"
"Кажется, я купил какой-то неправильный пакет для запекания"
"Хотела сделать чуррос, а сделала печенье"
"Замариновал авокадо. Не делайте этого никогда!"
"Яйцо + вустерский соус = собачьи какашки"
"Я испек торт. Ну, примерно"
"Мама забыла яйца в духовке и готовила их полчаса. Получилась практически пластиковая яичница"
"По крайней мере, я попыталась"
"Мои макаруны, которые сошли с ума"
"Булочки были готовы, их надо было просто разморозить в духовке. Но я не справился!"
"Мой морковный торт не просто плохо смотрится, но и на вкус полное дерьмо"
"Для праздничной вечеринки кто-то ихз участников испек капкейки со сперматозоидами"
"Мы с подругой решили испечь одинаковые рождественские торты. Справа - ее торт, слева - мой"
"Коллега делал на работе коктейль для вечеринки и перелил в миксер острого соуса. Упс"
"Это должен был быть кексик в чашке. Что получилось, боюсь сказать"
"Хотел сделать кексик в чашке, но он взорвался в микроволновке"
"Мой шницель с соусом "Альфредо". Не верите? А это он!"
"Трудно поверить, что это было картошкой"
"Моя 12-летняя дочь впервые в жизни делает французские тосты"
"Хотели сделать печенье, а получилось ЭТО... Кстати, на вкус ничего"
"Пока мы с сыном гуляли в парке, свекровь приготовила ему на обед эту запеканку. Хорошо, что меня предупредили заранее, и мы решили не возвращаться"
"Попыталась сделать соус песто, но он получился похожим на давленый авокадо"
"Моя пицца барбекю. Вкус соответствует виду"
"Разбитая крышка добавила перчика в глазунью"
"Дед сделал хлеб в медленноварке. Получился камень"
"Я попыталась испечь хлеб в хлебопечке. Честно не знаю, что могло пойти не так"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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