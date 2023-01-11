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30 эпических фейлов на кухне

30 эпических фейлов на кухне

Автор:
11 января 2023 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   кулинария   кухня   несъедобное   неудачи   позор повара   смешно   
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Готовить любят многие, а умеют лишь некоторые. И даже у опытного кулинара порой получается такое, что можно закричать от ужаса!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   кулинария   кухня   несъедобное   неудачи   позор повара   смешно   
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5  комментариев
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24k
Serg2001 53 минуты назад
Хорошие фотки... Пусть теперь попробуют сгущенку сварить на кухне...)
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8k
au3 Полчаса назад
Да.... Измельчали нынче эпосы....
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2k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Если не ошибаюсь - по рецепту их надо в духовку поставить. Желательно в разогретую.
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2k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
..и на боку проступила фотка какого-то мужика.
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2k
S__D 36 минут назад
Комментарий к фото
Надеюсь, это не Вискас.
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