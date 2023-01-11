30 эпических фейлов на кухне

Готовить любят многие, а умеют лишь некоторые. И даже у опытного кулинара порой получается такое, что можно закричать от ужаса!

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"Только что узнал на собственном горьком опыте, что куркума + горячая вода + рисовая лапша = паста Сатаны" 0 Источник:

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"Я уронила чизкейк, когда вынимала его из формы" 0 Источник:

"Кажется, я купил какой-то неправильный пакет для запекания" 0 Источник:

Ожидания и реальность 0 Источник:

"Хотела сделать чуррос, а сделала печенье" 0 Источник:

"Замариновал авокадо. Не делайте этого никогда!" 0 Источник:

"Яйцо + вустерский соус = собачьи какашки" 0 Источник:

"Я испек торт. Ну, примерно" 0 Источник:

"Мама забыла яйца в духовке и готовила их полчаса. Получилась практически пластиковая яичница" 0 Источник:

"По крайней мере, я попыталась" 0 Источник:

"Мои макаруны, которые сошли с ума" 0 Источник:

"Булочки были готовы, их надо было просто разморозить в духовке. Но я не справился!" 0 Источник:

"Мой морковный торт не просто плохо смотрится, но и на вкус полное дерьмо" 0 Источник:

"Для праздничной вечеринки кто-то ихз участников испек капкейки со сперматозоидами" 0 Источник:

"Мы с подругой решили испечь одинаковые рождественские торты. Справа - ее торт, слева - мой" 0 Источник:

"Коллега делал на работе коктейль для вечеринки и перелил в миксер острого соуса. Упс" 0 Источник:

"Забыла тост в тостере" 0 Источник:

"Это должен был быть кексик в чашке. Что получилось, боюсь сказать" 0 Источник:

"Хотел сделать кексик в чашке, но он взорвался в микроволновке" 0 Источник:

"Мой шницель с соусом "Альфредо". Не верите? А это он!" 0 Источник:

"Трудно поверить, что это было картошкой" 0 Источник:

"Моя 12-летняя дочь впервые в жизни делает французские тосты" 0 Источник:

"Хотели сделать печенье, а получилось ЭТО... Кстати, на вкус ничего" 0 Источник:

"Пока мы с сыном гуляли в парке, свекровь приготовила ему на обед эту запеканку. Хорошо, что меня предупредили заранее, и мы решили не возвращаться" 0 Источник:

"Попыталась сделать соус песто, но он получился похожим на давленый авокадо" 0 Источник:

"Моя пицца барбекю. Вкус соответствует виду" 0 Источник:

"Мои печеньки" 0 Источник:

"Разбитая крышка добавила перчика в глазунью" 0 Источник:

"Дед сделал хлеб в медленноварке. Получился камень" 0 Источник: