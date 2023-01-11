20 случаев, когда спящих удалось застать в самом нелепом виде. Сами виноваты!

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Праздники и послепраздничные дни - тяжелое для организма время. Отмечать Новый год само по себе тяжело, а тут вдруг, как всегда, неожиданно, нужно собирать волю в кулак и возвращаться к работе или учебе. Неудивительно, что организм отказывается работать и требует сна - даже в самые неподходящие моменты. Вот о таких моментах мы сейчас и вспомним.
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"К нам пришел техник подключать интернет. Но объем работы оказался слишком велик, без отдыха он не справился"
Тот неловкий момент, когда спасатель пришел снимать тебя с моста, а ты не выдержал и от переживаний заснул
Источник: — переведено специально для fishki.net
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