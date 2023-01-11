20 случаев, когда спящих удалось застать в самом нелепом виде. Сами виноваты!

Праздники и послепраздничные дни - тяжелое для организма время. Отмечать Новый год само по себе тяжело, а тут вдруг, как всегда, неожиданно, нужно собирать волю в кулак и возвращаться к работе или учебе. Неудивительно, что организм отказывается работать и требует сна - даже в самые неподходящие моменты. Вот о таких моментах мы сейчас и вспомним.

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"Мой друг заснул с ножом для масла в руке. А у меня были сырные чипсы. Ну и вот" 0 Источник:

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Строители тоже люди и нуждаются в послеобеденном сне 0 Источник:

В детском контактном зоопарке появился новый питомец 0 Источник:

Сессия - тяжелое время, не хочешь, а заснешь 0 Источник:

Бабушка заснула, отдыхая на пляже во время прилива 0 Источник:

Дети и кошки умеют спать где угодно 0 Источник:

Еще одного сморила учеба 0 Источник:

Если тихо лечь на пол во время лекции, преподаватель и знать не будет, что вы спите 0 Источник:

"К нам пришел техник подключать интернет. Но объем работы оказался слишком велик, без отдыха он не справился" 0 Источник:

Спать захочешь - еще не так раскорячишься 0 Источник:

Учебники и тетрали - не только ценный источник знаний, но и неплохая защита от света 0 Источник:

Тот неловкий момент, когда спасатель пришел снимать тебя с моста, а ты не выдержал и от переживаний заснул 0

Тихий час водителя автобуса 0 Источник:

Когда спальное место не по размеру, неловкости неизбежны 0 Источник:

Когда решил обнюхать поручень 0 Источник:

В соревнованиях на самую невероятную позу для сна - серьезный претендент на победу 0 Источник:

"Давай ты сверху, я снизу" не всегда звучит пошло 0 Источник:

Чемпион по тетрису всегда может с комфортом выспаться 0 Источник:

Кажется, на вечеринке скучновато 0 Источник: