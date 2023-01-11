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20 случаев, когда спящих удалось застать в самом нелепом виде. Сами виноваты!

20 случаев, когда спящих удалось застать в самом нелепом виде. Сами виноваты!

Автор:
11 января 2023 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неожиданно   смешно   сон   сони   спокойного сна   срубило   
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Праздники и послепраздничные дни - тяжелое для организма время. Отмечать Новый год само по себе тяжело, а тут вдруг, как всегда, неожиданно, нужно собирать волю в кулак и возвращаться к работе или учебе. Неудивительно, что организм отказывается работать и требует сна - даже в самые неподходящие моменты. Вот о таких моментах мы сейчас и вспомним.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неожиданно   смешно   сон   сони   спокойного сна   срубило   
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1  комментарий
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Маламут Уральский 19 секунд назад
Сон на тумбочке это отдельное искусство, сам спал было дело))
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