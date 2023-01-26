«Да здравствует Россия»: отца теннисиста Джоковича заметили с российским флагом на АО-2023 в Мельбурне

Вчера на корте Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне сошлись первая ракетка России Андрей Рублёв и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Несмотря на то, что Рублёв разгромно проиграл сопернику, матч можно назвать товарищеским. Сербы протащили на матч российские триколоры, выдавая их за флаги своей страны, и выкрикивали лозунги в поддержку России.



После завершения состязания рядом со стадионом журналисты заметили отца именитого теннисиста — Срджана Джоковича, который фотографировался с мужчиной с российским флагом и изображением Владимира Путина. На футболке мужчины написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z». Отмечается, что на видео попал момент, в котором Срджан Джокович сказал «да здравствует Россия».