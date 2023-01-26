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«Да здравствует Россия»: отца теннисиста Джоковича заметили с российским флагом на АО-2023 в Мельбурне

«Да здравствует Россия»: отца теннисиста Джоковича заметили с российским флагом на АО-2023 в Мельбурне

Автор:
26 января 2023 11:48
Сообщество : Спорт
Метки: Australian Open   Рублёв   джокович   поддержка   скандал   флаг   
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Организаторы турнира уже направили предупреждение сербской команде о запрете российских флагов.

Вчера на корте Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне сошлись первая ракетка России Андрей Рублёв и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Несмотря на то, что Рублёв разгромно проиграл сопернику, матч можно назвать товарищеским. Сербы протащили на матч российские триколоры, выдавая их за флаги своей страны, и выкрикивали лозунги в поддержку России.

После завершения состязания рядом со стадионом журналисты заметили отца именитого теннисиста — Срджана Джоковича, который фотографировался с мужчиной с российским флагом и изображением Владимира Путина. На футболке мужчины написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z». Отмечается, что на видео попал момент, в котором Срджан Джокович сказал «да здравствует Россия».

Очевидно, сербы вместе с русскими болельщиками решили поддержать Россию и одновременно выступить против запрета белорусских и российских флагов на соревновании.

Федерация тенниса Австралии ранее уже отреагировала на инцидент. Там заявили, что уже направили команде Новака Джоковича предупреждение, в котором в очередной раз «напомнили о политике мероприятия в отношении флагов и символов, а также о необходимости избегать любой ситуации, которая может нарушить ход соревнования».

На матче также был замечен фанат в футболке с Z-символикой. Сообщается, что организаторы турнира даже вызывали сотрудников полиции, которые в общей сложности допросили четырёх болельщиков — в основном из-за российских флагов. В их отношении проводится разбирательство.

Что касается мужчины с буквой "Z" на футболке, то он тоже оказался сербом. Но узнав, что Зоран Павлович является гражданином США, австралийские полицейские взяли по козырёк, извинились и удалились.

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Метки: Australian Open   Рублёв   джокович   поддержка   скандал   флаг   
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4  комментария
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201
Хухрмухр 10 минут назад
Сербские болельщики принесли на центральный стадион Australian Open флаг России с фотографией Владимира Путина и флаг ДНР.
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201
Хухрмухр 13 минут назад
Странно,а че свинорылые так сопротивляются?То кричали мы вас,и так и сяк.А как возможность появилась,сразу в кусты.Свиньи,вас ждет могилизация,и трансплантация.Не увиливайте.
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6k
Sanar 19 минут назад
Что касается мужчины с буквой "Z" на футболке, то он тоже оказался сербом. Но узнав, что Зоран Павлович является гражданином США, австралийские полицейские взяли по козырёк, извинились и удалились.
----------------------------
Тут орнул, неприкасаемые граждане сшп, мужику респект поломал систему
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9k
krivsan 37 минут назад
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