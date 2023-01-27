Военные блогеры показали содержание брошюр для бывших заключённых из ЧВК "Вагнер"

Для отработавших контракт бывших зеков нарисовали целый комикс, чтобы напомнить, как вести себя в обществе.
Связанный с "Оркестром" телеграм-канал Grey Zone опубликовал содержание брошюры, которая выдаётся каждому заключённому, завершившему полугодовой контракт с ЧВК. В книжечке в удобоваримой форме (в виде комикса) написан свод правил о том, как вести себя на гражданке, а также кодекс бойца ЧВК.
Эти наставления обычному гражданину могут показаться наивными, поскольку он выполняет эти предписания по умолчанию, поскольку живёт в обществе. Но для человека, попавшего из-за решётки сразу на фронт, а через полгода оказавшегося в большом городе, наверное, они необходимы — «хорошее повтори и ещё раз повтори».
На ярких картинках наглядно показано, как следует действовать на войне. Как говорил Пригожин перед строем зеков: быть дерзким и не бросать товарищей в беде.
Источник:
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И сейчас, пожалуй, включу его старенький концерт!
Верно подмечено. И те и другие "инструкции" рассчитаны на определённую категорию граждан с соответствующим интеллектом.
Топорно, тупо, но это работает надо признаться!
Другой вопрос куда мы катимся. Местный Рём уже есть и штурмовики у него в наличии.
Практически гениально созданная брошюра!
До этого подобное создавалось только во время Великой Отечественной Войны, а до неё как ни странно во времена революции.
Земля - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
Мир - народам!
Постите за тавтологию...
Маленьким детям тоже очень нравится рисовать чёрным на белой бумаге. И некоторые родители, наслушавшиеся мамкиных психологов, впадают в панику: "У ребёнка депрессия!" Нет. Так просто лучше видно. Контраст.
Во-вторых, выглядит строго и лаконично. Минимум используемых цветов тоже упрощает восприятие. А значит информация доходит быстрее и с меньшими искажениями.
И наконец, это военная организация, а не пригласительный на свадьбу. Организация серьёзная и веников не вяжет.
Вот кто после войны опять пойдёт по кривой дорожке, тех прсто к стенке надо ставить. А кто кровью смыл прошлое по всем законам совести должны быть прощены и уважаемы. Слава Богу, что так и есть.
Гнилая тема.. типа, что лучше на весах... две сгубленные жизни, или пять спасенных...
Я всегда был уверен, что лучше сгубленные никаким количеством спасенных не отмыть.
Именно сгубленные. Не пожертвованные, чтобы было понятно.