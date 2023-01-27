Военные блогеры показали содержание брошюр для бывших заключённых из ЧВК "Вагнер"

Связанный с "Оркестром" телеграм-канал Grey Zone опубликовал содержание брошюры, которая выдаётся каждому заключённому, завершившему полугодовой контракт с ЧВК. В книжечке в удобоваримой форме (в виде комикса) написан свод правил о том, как вести себя на гражданке, а также кодекс бойца ЧВК.



Эти наставления обычному гражданину могут показаться наивными, поскольку он выполняет эти предписания по умолчанию, поскольку живёт в обществе. Но для человека, попавшего из-за решётки сразу на фронт, а через полгода оказавшегося в большом городе, наверное, они необходимы — «хорошее повтори и ещё раз повтори».