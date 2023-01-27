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Военные блогеры показали содержание брошюр для бывших заключённых из ЧВК "Вагнер"

Военные блогеры показали содержание брошюр для бывших заключённых из ЧВК "Вагнер"

Автор:
27 января 2023 14:44
Сообщество : Военное
Метки: ЧВК Вагнер   брошюра   заключённые   кодекс   наставления   фото   
4066
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Для отработавших контракт бывших зеков нарисовали целый комикс, чтобы напомнить, как вести себя в обществе.

Связанный с "Оркестром" телеграм-канал Grey Zone опубликовал содержание брошюры, которая выдаётся каждому заключённому, завершившему полугодовой контракт с ЧВК. В книжечке в удобоваримой форме (в виде комикса) написан свод правил о том, как вести себя на гражданке, а также кодекс бойца ЧВК.

Эти наставления обычному гражданину могут показаться наивными, поскольку он выполняет эти предписания по умолчанию, поскольку живёт в обществе. Но для человека, попавшего из-за решётки сразу на фронт, а через полгода оказавшегося в большом городе, наверное, они необходимы — «хорошее повтори и ещё раз повтори».

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На ярких картинках наглядно показано, как следует действовать на войне. Как говорил Пригожин перед строем зеков: быть дерзким и не бросать товарищей в беде.

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Метки: ЧВК Вагнер   брошюра   заключённые   кодекс   наставления   фото   
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30  комментариев
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5k
Гур Час назад
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32k
Юр21 7 минут назад
Хорошо написано, коротко, доходчиво и по делу. Авторам памятки бы российской пропагандой занятся, уж до чего топорная!
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22k
Mike Miller 21 минуту назад
Комментарий к фото
Но сам Пригожин и его босс, конечно, стариками в кроватях предпочтут умереть...
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28k
Levyathan 24 минуты назад
"не бухай".... Мда, тогда уж "не ширяйся", " не взламывай мохнатый сейф", "не мочи фраеров", " не крысятничай"
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9k
Antonium 36 минут назад
У Пригожина все по одной схеме, что ботам методички готовят - что ЧВК. Зачем отступать от хорошо обкатанных методов.
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1k
Moon24 40 минут назад
Кто-то предпочтет без лишнего риска отсиеть срок , кто-то станет на время солдатом . Это и страх , и опасность , и решимость . Нужно быть сильныс человеком чтобы решиться на такое . Выполнил контракт - нужно забыть о приговоре и дать возможность человеку нормально жить , он делом доказал свое право на это
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11k
paranoid 49 минут назад
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39
Иван Сусанин 54 минуты назад
я погнал записываться
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Чётко, ясно, только по делу.
Практически гениально созданная брошюра!
До этого подобное создавалось только во время Великой Отечественной Войны, а до неё как ни странно во времена революции.
Земля - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
Мир - народам!
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1k
Кактус Час назад
Одно не понятно - через музыку 6 месяцев и домой, а по мобилизации до логического конца? Тогда уж в % от оставшегося сидельцам срока измеряли бы.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Совершенно правильные правила.
Постите за тавтологию...
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11k
Джон Уик Час назад
Почему фон текста был выбран именно такой.
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104
pekareff Джон Уик Час назад
Во-первых, контрастно, а значит - лучше воспринимается.
Маленьким детям тоже очень нравится рисовать чёрным на белой бумаге. И некоторые родители, наслушавшиеся мамкиных психологов, впадают в панику: "У ребёнка депрессия!" Нет. Так просто лучше видно. Контраст.
Во-вторых, выглядит строго и лаконично. Минимум используемых цветов тоже упрощает восприятие. А значит информация доходит быстрее и с меньшими искажениями.
И наконец, это военная организация, а не пригласительный на свадьбу. Организация серьёзная и веников не вяжет.
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17k
Алексей Час назад
только тушки в цинках везу обратно, мяска по зонам еще до хера
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Burzum
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