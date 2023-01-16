FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6825 постов • 987 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Ангарский маньяк Попков попросился в зону СВО

Ангарский маньяк Попков попросился в зону СВО

Автор:
16 января 2023 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: ЧВК Вагнер   ангарский маньяк   видео   интересное   маньяк   пожизненно заключен   сво   фото   
1653
2
1

Ангарский маньяк Михаил Попков был осуждён на два пожизненных срока в колонии за 80 доказанных убийств в Иркутской области. В интервью он заявил, что готов весной отправиться в зону СВО. 5 января первая группа заключённых из ЧВК "Вагнер" завершили свой контракт и вернулись из зоны СВО. Все участники получили помилование.

Михаил Попков в беседе с «Вести Иркутск» признался, что готов весной отправиться в зону СВО.

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь — февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может даже, не задумываясь согласился», — сказал он.

Он уверен, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована», но добавил, мол, здоровье может его подвести.

«На сколько там человека хватит?» — поинтересовался бывший милиционер.

Попков также порассуждал, что за десять лет, проведённых в тюрьме, многое изменилось.

Попков также порассуждал, что за десять лет, проведённых в тюрьме, многое изменилось.

«Сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть десять лет в тюрьме нахожусь, в общем, думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — рассуждал он.

При этом преступник пояснил, что ему никто не предлагал отправиться в зону боевых действий.

В 90-х маньяк наводил ужас на жителей всей Иркутской области. Известия о его зверствах расходились по стране. Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы 14 января 2015 года. Тогда суд признал, что он совершил 22 убийства и 2 покушения на убийство. А 10 декабря 2018 года Попкова осудили еще за 56 убийств и одно покушение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ЧВК Вагнер   ангарский маньяк   видео   интересное   маньяк   пожизненно заключен   сво   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Antonium Полчаса назад
Это порождение ада пусть сидит дальше, а то взяли моду всем подряд давать шанс на помилование. Это демон его не заслуживает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Сергей 3 минуты назад
Понятно, что ему это как смена обстановки и возможность сдристануть на вольные хлеба. Других мотитвов у него быть не может. Пусть сидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Костя 18 минут назад
На волю при помощи кувалды этого зверя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov 24 минуты назад
Ну для быстрого разминирования небольшой территории сгодится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex Полчаса назад
расстрелять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав Полчаса назад
Пленных наемников допрашивать пусть идет, после первых пару допросов, остальные расскажут даже то, чего сами не знали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир 36 минут назад
То есть одним можно, а другим херушки? Однако.. И кто же решает, кто достоин быть боевым зэком, которые еще и служат меньше мобилизованных, а кто не достоин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 38 минут назад
.хуй ему, а не волю! Пусть носки шьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tim_G 43 минуты назад
"насколько там человека хватит", эт хороший вопрос..
но вот такого существа - максимум на пару минут отработки навыков рукопашного боя с применением малой саперной лопаты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
parallax 44 минуты назад
Можно отправить в качестве смеринка.
Хоть какая- то польза с упыря и экономия на содержании в тюрьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
макс 44 минуты назад
Это ещё маньяку надо автомат в руки дать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
Набирающие популярность в сообществах
Бизнес-смартфон ThinkPhone и другие новинки Lenovo на CES 2023
Бизнес-смартфон ThinkPhone и другие новинки Lenovo на CES 2023
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день The Beatles
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день...
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#люди#картинки#Фотографии#подборка#интересное#соцсети#познавательно#Интересные
#Юмор#интересно#факты#кино#животные#Россия#страна#шоу бизнес#Жизнь#роль
#история#Прикол#забавно#позитив#Приколы#в мире#дети#удивительно#фильм#съемка
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта С первых заключённых в составе ЧВК «Вагнер» сняты все судимости после завершения контракта Из-за разлившегося топлива в Новой Москве на парковке сгорели автомобили Из-за разлившегося топлива в Новой Москве на парковке сгорели автомобили Машинисты заснули прямо в кабине и устроили аварию Машинисты заснули прямо в кабине и устроили аварию «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции Что стало с домом убийцы, который сам умолял о смертной казни Что стало с домом убийцы, который сам умолял о смертной казни

На что жалуетесь?

Вернуться