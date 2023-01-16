Ангарский маньяк Попков попросился в зону СВО

Михаил Попков в беседе с «Вести Иркутск» признался, что готов весной отправиться в зону СВО.

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь — февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может даже, не задумываясь согласился», — сказал он.

Он уверен, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована», но добавил, мол, здоровье может его подвести.

«На сколько там человека хватит?» — поинтересовался бывший милиционер.

Попков также порассуждал, что за десять лет, проведённых в тюрьме, многое изменилось.