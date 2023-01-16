Ангарский маньяк Попков попросился в зону СВО

Ангарский маньяк Михаил Попков был осуждён на два пожизненных срока в колонии за 80 доказанных убийств в Иркутской области. В интервью он заявил, что готов весной отправиться в зону СВО. 5 января первая группа заключённых из ЧВК "Вагнер" завершили свой контракт и вернулись из зоны СВО. Все участники получили помилование.
Михаил Попков в беседе с «Вести Иркутск» признался, что готов весной отправиться в зону СВО.
«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь — февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может даже, не задумываясь согласился», — сказал он.
Он уверен, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована», но добавил, мол, здоровье может его подвести.
«На сколько там человека хватит?» — поинтересовался бывший милиционер.
Попков также порассуждал, что за десять лет, проведённых в тюрьме, многое изменилось.
Попков также порассуждал, что за десять лет, проведённых в тюрьме, многое изменилось.
«Сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть десять лет в тюрьме нахожусь, в общем, думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — рассуждал он.
При этом преступник пояснил, что ему никто не предлагал отправиться в зону боевых действий.
В 90-х маньяк наводил ужас на жителей всей Иркутской области. Известия о его зверствах расходились по стране. Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы 14 января 2015 года. Тогда суд признал, что он совершил 22 убийства и 2 покушения на убийство. А 10 декабря 2018 года Попкова осудили еще за 56 убийств и одно покушение.
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но вот такого существа - максимум на пару минут отработки навыков рукопашного боя с применением малой саперной лопаты...
Хоть какая- то польза с упыря и экономия на содержании в тюрьме.