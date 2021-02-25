В мыле, шампуне и курице: запрещенные передачки в тюрьму, которые так и не удалось пронести

Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации

Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком

Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно

Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири

Странные японские сказочные существа

4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма