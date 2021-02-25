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В мыле, шампуне и курице: запрещенные передачки в тюрьму, которые так и не удалось пронести

В мыле, шампуне и курице: запрещенные передачки в тюрьму, которые так и не удалось пронести (15 фото)

Автор:
25 февраля 2021 14:41
Метки: заключенные   интересно   передачка   передачка в сизо   передачка в тюрьму   фото   
6816
15
Заключенным родственники и друзья постоянно приносят передачки. Иногда стараются пронести запрещенные вещи: телефоны, деньги, наркотики и другие предметы сверх нормы. Мы собрали неудачные примеры секретных передачек.
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Метки: заключенные   интересно   передачка   передачка в сизо   передачка в тюрьму   фото   
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28k
Aleksandr Час назад
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41k
Митрий 3 минуты назад
Тут как раз статейка про жопный досмотр была - там стеснительного грузина долго уговаривали контрабанду показать.
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106
SavageTi 10 минут назад
Диванные профессоры в области зоны - вам слово!
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417
Виктор 12 минут назад
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417
Виктор 14 минут назад
Вот такой в жопе пронести слабо ?
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7k
Профессор Преображенский Полчаса назад
А за попытку передачи запрещённого разве нет статьи?
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Не очень понятно, почему разрешены к передаче предметы, которые можно купить в любом магазине. Надо бы это запретить, передавайте деньги. Тюремному начальству проще это заказать на стороне, чем перерывать кучу барахла. Передачи- это книги, сувениры, фотографии.
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2k
KL11 39 минут назад
не могу понять почему слово "авторитет" пишут без кавычек.
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16k
Злобный Члегр 46 минут назад
Хрень. Вертухаи во все времена сами барыжили запрещенными предметами.
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9k
Sergey Злобный Члегр 15 минут назад
Так это всего лишь борьба с конкурентами :)
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28
Liberman 52 минуты назад
с наркотой почему проблемы - там собаки сутулые жалами водят.
т.к. зачастую отправляющие - тоже не далекого ума,как и сидельцы(ибо умные преступники сидят в думе и правительстве) - передают траву или её производные,на что нюх псины заточен.
берешь лизергин(лсд) - он без запаха, перед передачкой капаешь на печеньки - и все вкусившие на той стороне тебе будут рады.
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2k
Усач Liberman 44 минуты назад
Они же там не художники, чтоб кислотой упарываться и картины писать. В ходу тяжеляк инъекционный.
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11k
Элитный тигр Liberman 23 минуты назад
Все самые умные толкачи на фишках сидят, а в МВД все самые тупые работают по твоему мнению?
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535
Vladimirs Orlovskis Час назад
Обычно новеньким вертухаям от заключенных поступает заманчивое предложение за пронос , от которого невозможно отказаться. Как только он принесет что-то первый раз, так уже все. Заманчивых предложений больше не будет, а вертухай должен будет все время что-то проносить на зону, без какой-либо особой выгоды для себя.
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3k
Александр Vladimirs Orlovskis Час назад
Да ладно! Все ,что проносится,провозится на зону все идет через ментов и они неплохо с этого имеют.Другое дело если у мента мозгов совсем нет или жадность накрывает тогда палятся.
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535
Vladimirs Orlovskis Александр Полчаса назад
Несли службу на зоне, или сидели, или работали опером или следаком? Может вы адвокат? С каких пор менты зону стали охранять?
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11k
Элитный тигр Vladimirs Orlovskis 22 минуты назад
А он сериалов видимо насмотрелся, теперь знатоком себя считает.
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535
Vladimirs Orlovskis Элитный тигр 11 минут назад
Да просто мальчонке слово вертухай не знакомо, поэтому и решил пропиариться.
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3k
Александр Vladimirs Orlovskis 2 минуты назад
Менты-это собирательное название всех кто ловит,охраняет,конвоирует.Мусора,дубаки,вертухаи -все зависит от местности ну и кому как нравится.
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88k
сапер Водичка Час назад
Господа!!! Кто знает,как это,-сало с коноплей ?
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евгений сапер Водичка Час назад
У хохлов бандеровских спросить надо. Они его по моему постоянно употребляют.
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2k
Усач сапер Водичка 43 минуты назад
Весело.
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217
Mr.Marf Час назад
Трава в луке!!!!наповал!как так?
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4k
Mike Snow Mr.Marf Час назад
наделал печенек с травой, положил в прозрачный пакет и все дела.
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3k
Mimik 2 часа назад
Херня для бедных. Заплати и упыри сами доставят
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2k
Владимир 2 часа назад
фокусники!!!
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