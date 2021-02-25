В мыле, шампуне и курице: запрещенные передачки в тюрьму, которые так и не удалось пронести

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Заключенным родственники и друзья постоянно приносят передачки. Иногда стараются пронести запрещенные вещи: телефоны, деньги, наркотики и другие предметы сверх нормы. Мы собрали неудачные примеры секретных передачек.
1. Список продуктов и вещей, которые можно и нельзя передавать - довольно обширный, алкоголь, например, нельзя (на фото коньяк)
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2. Несмотря на то, что нельзя проносить острые предметы, одноразовые станки все-таки можно
4. Естественно, есть на зоне авторитеты, которые спокойно пользуются всеми благами, но сегодняшний пост о секретных передачках, которые так и не удалось пронести
5. Обычно личные вещи должны быть в прозрачных пластиковых упаковках, а продукты - нескоропортящимися
7. Смекалистые пытаются проносить запрещенку в еде, консервах, шампунях, иногда в коробках используют двойное дно
9. Однако сотрудники тщательно следят за тем, чтобы ничего не пронесли (передачка в кетчупе)
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т.к. зачастую отправляющие - тоже не далекого ума,как и сидельцы(ибо умные преступники сидят в думе и правительстве) - передают траву или её производные,на что нюх псины заточен.
берешь лизергин(лсд) - он без запаха, перед передачкой капаешь на печеньки - и все вкусившие на той стороне тебе будут рады.