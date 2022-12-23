Запутанный роман длиною в жизнь и сложное счастье Александра Потапова

Он пошёл наперекор отцовской воле, проявил упорство и твёрдость характера. И стал счастливым вопреки всему, хотя и обрёл счастье поздно, не решаясь ранить других из-за своих чувств.
Отец Саши был военным, дослужился до генерал-майора в авиации. И, в общем-то, справедливо полагал, что наследник пойдёт по его стопам. Тем более что сыну нравилось в военном училище. Потапов-старший уже даже распланировал дальнейшую жизнь Александра, пообещав тому пост атташе. Но парень, размышлявший о будущем, всё чаще тяготился перспективой будущего военного с жизнью в казармах, постоянными переездами, жёсткой дисциплиной. Нет-нет, да и всплывали в памяти беззаботные деньки, когда он с удовольствием готовился к спектаклям в бытность участия в школьной самодеятельности.
Парень забрал документы из академии Жуковского и сдал экзамены в Щепкинское училище. Отец, видевший в решении сына уничтожение карьеры, указал Саше на дверь. Не поддержала и мама – истинная офицерская жена.
Потапов ушёл в общежитие. Примирение состоялось только несколько лет спустя, когда Александр уже стал дипломированным актёром и выступал на сцене Малого театра. Мать стала часто ходить на спектакли с его участием и гордилась, говоря соседям, что на сцене её сын.
Многие звёздные актёры не смогли здесь прижиться. А для Потапова Малый театр как-то сразу стал родным домом. Местом, откуда не хочется уходить. Здесь же он свёл знакомство с Юрием Соломиным, который стал добрым другом на всю жизнь.
Если с театром всё шло отлично, то в кино Потапов был не особо востребован. Что предсказуемо, поскольку к театру он относился как к искусству, а к кино – как банальному способу заработать денег. Так он отказался от съёмок у Ивана Пырьева, приведя мэтра в бешенство. И упустил роль Шурика в «Кавказской пленнице», самонадеянно ответив на предложение телеграммой: буду на студии через пару дней, зайду. Понятно, что связываться с ним больше не стали. Лишь после громкого успеха картины Потапов понял, какой шанс он упустил.
Но всё же артист сумел воплотить и в кино несколько ярких персонажей: Митьку в «Крепостной актрисе», дядю Альберта в сказке «Деревня Утка», сержанта Шлёнкина в фильме «Приказ: огонь не открывать». Благодаря внешнему сходству с Хрущёвым несколько раз сыграл Никиту Сергеевича в разных кинокартинах.
Впервые Александр женился из жалости. На приезжей девушке Людмиле Черепановой, чтобы помочь той закрепиться в Москве. Очень скоро супруги поняли, что на жалости и благодарности брак не построить. И разбежались.
Но Александр хотел семью. Второй брак был вполне счастливым: красивая заботливая жена, двое сыновей. Но это было только видимостью. Как оказалось, в жизни скрытного мужчины была настоящая любовь. Которая прошла испытание временем и не умерла. Только вырастив сыновей и дав им дорогу в жизнь, артист принял решение о разводе. И удивил всех следующим решением.
Оказалось, что с истинной любовью своей жизни он знаком 40 лет. Последние 20 лет они периодически виделись, общались. С грустью понимая, что упустили в этой жизни нечто важное и настоящее. Ведь когда промелькнула искра, Наталья была женой его друга. И они не стали…
Александр смог правильно всё объяснить сыновьям, чтобы те не рассорились с ним и не восприняли решение как предательство матери. И женился, чтобы не расставаться с любимой отведённое им время. Его оказалось катастрофически мало, всего 3 года. Но некоторым не выпадает в жизни и того. Супруги постоянно были вместе, работали, путешествовали. В 2014 году Потапова не стало: он просто уснул и не проснулся. Оставшись в памяти зрителей не эталонным красавцем, а трогательным, смешным и задорным простым русским парнем.
Источник:
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