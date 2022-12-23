Запутанный роман длиною в жизнь и сложное счастье Александра Потапова

Парень забрал документы из академии Жуковского и сдал экзамены в Щепкинское училище. Отец, видевший в решении сына уничтожение карьеры, указал Саше на дверь. Не поддержала и мама – истинная офицерская жена.

Потапов ушёл в общежитие. Примирение состоялось только несколько лет спустя, когда Александр уже стал дипломированным актёром и выступал на сцене Малого театра. Мать стала часто ходить на спектакли с его участием и гордилась, говоря соседям, что на сцене её сын.