13 фильмов-биографий, которые огорчили тех, кому они посвящены

Создание биографического фильма - непростая задача. События должны быть показаны максимально достоверно, а историю нужно обыграть так, чтобы зритель заинтересовался. Порой одно другому противоречит. И если зритель может не заметить неточности, то сам прототип героя молчать не станет.
Драма "Невидимая сторона" посвящена игроку в американский футбол Майклу Оэру. 16-летнего парня усыновила семья Шона Туи, и помогла Оэру построить спортивную карьеру. В составе "Балтимор Рэйвенс" Майкл стал победителем Супербоула. За роль Ли Энн Туи Сандра Буллок получила свой первый "Оскар".
Сам Майкл Оэр утверждает, что фильм негативно повлиял на его футбольную карьеру. "Мне кажется, меня изобразили тупым, а не ребенком, у которого никогда не было академического образования, и в итоге он преуспел, когда получил его", - пожаловался Оэр.
Байопик основан на реальных событиях и рассказывает о взлете и падении хип-хоп-группы N.W.A. Фильм, продюсером которого выступил Айс Кьюб, понравился участникам музыкального коллектива. Однако бывший менеджер группы Джерри Хеллер, которого сыграл Пол Джаматти, подал иск за клевету и потребовал компенсацию. Хеллер не согласился с тем, что авторы возложили на него ответственность за конфликты в NWA и последующий распад группы.
Фильм Дэвида Финчера рассказывает о том, как Марк Цукерберг создавал социальную сеть Facebook*, с какими испытаниями ему пришлось столкнуться, став молодым миллиардером. Главного героя изобразили расчетливым человеком с тяжелым характером, который способен на предательство. Сам Цукерберг заявил, что в сюжете есть неточности, которые искажают действительность и носят оскорбительный характер.
Триллер Билли Кондона посвящен создателям WikiLeaks Даниэлю Домшайт-Бергу и Джулиану Ассанжу.
Ассанжу не понравился сценарий фильма, он обвинил его создателей в искажении фактов. Более того, всемирно известный разоблачитель написал Бенедикту Камбербэтчу письмо, в котором просил его отказаться от роли.
Семья Гуччи недовольна экранизацией семейной трагедии. "Создатели фильма не удосужились посоветоваться с наследниками перед тем, как описать Альдо Гуччи, возглавлявшего компанию 30 лет, и членов семьи Гуччи как бандитов, невежественных и бесчувственных к окружающему миру", - сказано в официальном заявлении.
Фильм "Винни Мандела" повествует о жизни жены Нельсона Манделы, которую сыграла Дженнифер Хадсон. Создатели байопика отвергли все предложения южноафриканской активистки и даже не разрешили ей прочитать сценарий. Получившаяся картина стала настоящим оскорблением для Манделы.
Драма рассказывает подлинную историю Тупака Шакура. От его детства до стремительного взлета ко званию хип-хоп короля. На главную роль утвердили дебютанта Деметриуса Шипп-младшего, который внешне очень похож на своего героя. Близкая подруга Тупака Джада Пинкетт-Смит подвергла фильм критике за неточную интерпретацию: "Пак никогда не читал мне это стихотворение. Я узнала о нем только после публикации книги. Пак не прощался со мной перед отъездом в Лос-Анджелес. Ему пришлось уехать внезапно, и это не было связано с его карьерой".
Зои Салдана сыграла Нину Симон в биографическом фильме "Нина". Актриса является дочерью доминиканца и пуэрториканки, ее кожа намного светлее, чем у афроамериканки Нины Симон, поэтому ей наносили грим. Сей факт и разозлил родственников легендарной певицы. Зои даже пришлось извиняться за то, что она согласилась на роль чернокожей женщины.
Музыкальный байопик посвящен жизни американского рэпера Кристофера Уоллеса, известного под псевдонимом The Notorious B.I.G.
Лил Ким не понравилось, как показали их отношения с Бигги, и что на ее роль выбрали Нэтари Наутон: "Как можно было сделать такой выбор...Извините, но она не похожа на меня... Я не согласна с этим выбором... Я бы никогда не выбрала ее. Никогда, никогда, никогда. У нее нет ничего общего со мной".
Фильм "Дорогой Джон" рассказывает о солдате Джоне Тайри (Ченнинг Татум), который влюбляется в студентку колледжа Саванну Кертис (Аманда Сейфрид).
Прототипом Джона стал ветеран Тодд Вэнс, и, по его словам, фильм получился "в какой-то степени правдивым". Его племянник Николас Спаркс втайне написал роман, а затем продал права на экранизацию.
"На что способна любовь" - драма с Анджелой Бассетт в роли Тины Тернер и Лоуренсом Фишберном в роли Айка Тернера. Последний остался не в восторге от фильма, поскольку в нем он предстал в плохом свете. В статье для газеты L.A. Times Айк сказал: "Я не видел этот фильм и не читал ее книгу, но я слышал, они полны лжи. Думаю, им нужна была драма, им нужен был отрицательный герой, и на этот раз им стал я".
Роль легенды кантри-музыки Хэнка Уильямса досталась Тому Хиддлстону, а его жену сыграла Элизабет Олсон.
Внук Уильямса отметил, что Мэттью Макконахи больше подошел бы на роль. Он не согласен с тем, что роль Уильямса отдали британскому актеру, а не американцу с Юга, и отметил, что фильму не хватает справедливости и реальной основы.
Премьера биографической драмы "Игра изменилась" состоялась в 2012 году и была посвящена президентской гонке Джона Маккейна и губернатора Аляски Сары Пэйлин, а также их проигрышу Бараку Обаме.
Пэйлин обвинила автора сценария Дэнни Стронга в манипуляции фактами, предвзятости и желании поднять рейтинги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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