13 фильмов-биографий, которые огорчили тех, кому они посвящены

Драма "Невидимая сторона" посвящена игроку в американский футбол Майклу Оэру. 16-летнего парня усыновила семья Шона Туи, и помогла Оэру построить спортивную карьеру. В составе "Балтимор Рэйвенс" Майкл стал победителем Супербоула. За роль Ли Энн Туи Сандра Буллок получила свой первый "Оскар".

Сам Майкл Оэр утверждает, что фильм негативно повлиял на его футбольную карьеру. "Мне кажется, меня изобразили тупым, а не ребенком, у которого никогда не было академического образования, и в итоге он преуспел, когда получил его", - пожаловался Оэр.