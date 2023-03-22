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Лучший кардинал советского кино

Лучший кардинал советского кино

Автор:
22 марта 2023 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: александр трофимов   воплощение   кардинал Ришелье   картина   кино   классика   образ   роль   театр   характер   
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Знаковую роль, которая принесла ему славу и известность, этот актёр сыграл совсем молодым. Александру Трофимову едва исполнилось 26 лет.

Недавно Александр Алексеевич разменял восьмой десяток. За это время в копилке киноработ набралось немало и других – интересных, ярких и достойных ролей.

В проект, принёсший ему известность, Трофимов попал случайно. С миром искусства ни он, ни его родные связаны не были. Мальчик родился в Москве в 1952 году. И увлёкся театром уже будучи студентом техникума электронного приборостроения.

Театральный кружок возглавлял бывший актёр. И, видимо, наставник что-то разглядел в парнишке. И рекомендовал Саше поступать в театральное училище. Советом Трофимов воспользовался. И после окончания Щукинского училища поступил служить в театр на Таганке.

Режиссёр доверил новичку особую роль – Иешуа в «Мастере и Маргарите». И не ошибся, поскольку зрители остались очарованы той проникновенной игрой и изумительной подачей образа, который Трофимов воплощал на сцене следующие 35 лет. И уже будучи в возрасте, сам решил передать её более молодому коллеге.

Спустя несколько лет актёр блестяще сыграет Раскольникова в «Преступлении и наказании».

О молодом перспективном артисте после «Мастера и Маргариты» заговорили по всей стране. Трофимову предложили роль в картине Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра». Изначально он пробовался на роль Рошфора, поскольку для Ришелье был слишком  молод – всего 26 лет.

Но когда артист прибыл на киностудию, то на роль уже утвердили Бориса Клюева. Так бы и пришлось возвращаться из Одессы в Москву ни с чем, если бы не случай. Трофимову предложили сыграть второстепенного персонажа – фанатика Фельтона. Вручили текст. В это время Клюев репетировал диалог с Ришелье. И чтобы не беседовать с пустым местом, попросил огорчённого Александра подыграть.

И тот подыграл. Да ещё как. Видимо, сказалось нервное перенапряжение. Трофимов и на партнёра-то не смотрел, просто читал текст по бумажке. Но вышло так достойно, что вокруг собралась практически вся съёмочная группа. Быстренько набросили на плечи мантию – и вот он, идеальный Ришелье – холодный, сдержанный, спокойный, преисполненный чувства собственного достоинства и высокомерия.

Режиссёр был в восторге. Но московское начальство – нет. Молодого артиста не хотели утверждать. Юнгвальду-Хилькевичу пришлось бороться за свой выбор. Но он отстоял решение. Кстати, не остался в стороне и Михаил Козаков, которого изначально прочили на роль Ришелье. Он переозвучил кардинала, поскольку с помощью грима Трофимова состарили, но голос и интонации не соответствовали возрастному персонажу. Зато все вокальные номера Александр исполнял сам.

Одновременно со съёмками актёр продолжал играть в театре, постоянно летая из Одессы в Москву и обратно. Главным режиссёром своей кинокарьеры Трофимов считает Михаила Швейцера. Он принял участие в трёх его фильмах, все – экранизация произведений русской классической литературы. Ещё одно особое воплощение – самый мистический писатель Николай Васильевич Гоголь, которого Трофимов виртуозно воплотил в картине «Мёртвые души».

Не против был артист и уйти от глубоких образов. Поэтому согласился на роль капитана Крюка в фильме «Питер Пэн» 1987 года.

Ролей в кино на счету Трофимова не так много. Но очевидно, что все его персонажи – кардинал Ришелье, Иешуа Га Ноцри, Родион Раскольников, Николай Гоголь – классические, глубокие, сильные. То есть Александр Алексеевич не из тех, что соглашается на любые предложения, чтобы банально заработать.

О своей личной жизни Трофимов распространяться не любит. Известно, что он женат, взрослый сын Алексей пошёл по стопам отца, выбрал актёрскую стезю и служит в театре им. Моссовета.

Трофимов не ушёл из профессии. И хотя в кино не снимается, работу на сцене не оставил: он по-прежнему состоит в труппе родного театра, широко известен и любим не только столичными, но российскими театралами. Конечно, возраст берёт своё. И актёр нередко уезжает в деревню, где приобрёл и полностью переоборудовал дом. Отдохнув вдали от суеты мегаполиса и зарядившись энергией природы, он возвращается. Ведь впереди ещё столько планов, которые хочется успеть реализовать.

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Метки: александр трофимов   воплощение   кардинал Ришелье   картина   кино   классика   образ   роль   театр   характер   
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10  комментариев
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31k
АнтонПолднев 4 часа назад
Прекрасный актёр. Сейчас такое слово не в ходу - "фактурный". Для меня означает, что другого такого найти непросто.
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ой как я его в детстве ненавидел, этого каналью кардинала )))))))
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10k
Sapsan 2 часа назад
Родился в 1952 году и разменял восьмой десяток. Что то здесь у меня арифметика не сходится. Или я неправильно понимаю?
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29k
Григорий 2 часа назад
40 лет прошло, а он не изменился. То-ли изначально стар, то-ли юн бесконечно. В любом случае - все люди, что разменяли 40 лет стоят на его стороне, а не дурацкого алкоголика Гасконца, бл.яди-королевы и тупого (????) монарха. Человек, что держал на своих плечах всю политику в стране.
Монарх не был туп, он понимал, что не в состоянии сдюжить сам - до этого понимания мозгов хватало, а потому он передал бразды правления опытному и толковому. А еще - не мздоимцу! Чего неплохо-бы и нашим перенять. А то имения у наших генералов (и их дочек) все-то такие, что зарплата не позволяет не то что купить, а даже содержать.
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8k
Сергей 3 часа назад
Во время съемок Мушкетеров
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22k
Mike Miller 3 часа назад
Артист, конечно, превосходный.
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73k
Доктор Джонс 3 часа назад
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45k
Соломей 4 часа назад
раз пятый на фишках читаю про Трофимова. можно не так часто постить одно и то же?
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