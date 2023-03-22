Лучший кардинал советского кино

Недавно Александр Алексеевич разменял восьмой десяток. За это время в копилке киноработ набралось немало и других – интересных, ярких и достойных ролей.

В проект, принёсший ему известность, Трофимов попал случайно. С миром искусства ни он, ни его родные связаны не были. Мальчик родился в Москве в 1952 году. И увлёкся театром уже будучи студентом техникума электронного приборостроения.

Театральный кружок возглавлял бывший актёр. И, видимо, наставник что-то разглядел в парнишке. И рекомендовал Саше поступать в театральное училище. Советом Трофимов воспользовался. И после окончания Щукинского училища поступил служить в театр на Таганке.