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20 любопытных исторических снимков из разных эпох

20 любопытных исторических снимков из разных эпох

Автор:
25 января 2024 15:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   интересное   исторические кадры   исторические фото   подборка   ретро фото   снимки   старые фото   фото   
2811
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Исторические фото — способ немного заглянуть в прошлое, и посмотреть на него под другим углом. Из прошлого можно всегда вынести важные уроки, чему-то научиться или просто пополнить копилку знаний. Посмотрим на несколько кадров разных лет, которые рассказывают свои истории.

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Это происходило в южных штатах США во время действия "Законов Джима Кроу" о расовой сегрегации.


Это случилось после того как команда "Индиана Пэйсерс" использовала свой талисман, чтобы наложить "порчу" на "Денвер Наггетс". В итоге "Наггетс" проиграли обе игры - ведьма им не помогла.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   интересное   исторические кадры   исторические фото   подборка   ретро фото   снимки   старые фото   фото   
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15  комментариев
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17k
Совранский Час назад
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kolobok263 17 минут назад
на фото с уругвайцами после крушения самолета, видна часть позвоночного скелета трупа. пока ждали спасения, ели мертвых товарищей, чтобы выжить. есть такой фильм "Общество снега", как раз про это. Рекомендую!
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20k
Bill 23 минуты назад
Крушения рейса 571 уругвайских ВВС в Андах интересно еще и тем, что выжившие съели своих товарищей.
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20k
anpetrof Полчаса назад
Комментарий к фото
http://www.chainganggirls.com/tib01.htmhttp://www.chainganggirls.com/tib01.htm
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60k
Александр 57 минут назад
Какая-то странная подборка. У нас своя история.
2014 год, Крым, вежливые люди
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62k
pynh 2 часа назад
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pynh 2 часа назад
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ruslan d 2 часа назад
Сёити Ёкои, всегда поражался этому чудаку ...
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ruslan d Атомный Крот Полчаса назад
Всё может быть ... Там вообще свое понятие верности , мне не постижимое
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ruslan d kσρβγς 15 минут назад
Ну хорошо , хорошо
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