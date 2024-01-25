20 любопытных исторических снимков из разных эпох

Исторические фото — способ немного заглянуть в прошлое, и посмотреть на него под другим углом. Из прошлого можно всегда вынести важные уроки, чему-то научиться или просто пополнить копилку знаний. Посмотрим на несколько кадров разных лет, которые рассказывают свои истории.
1. Сёити Ёкои, японский солдат, который 27 лет прятался в джунглях на острове Гуам, чтобы избежать плена, плачет после возвращения в Японию в феврале 1972 года
2. Чарльз Бронсон в 2001 году. Самый жестокий заключенный в Великобритании, отсидевший 50 лет и побывавший в 120 исправительных учреждениях
4. Фрэнк Ширан, по прозвищу Ирландец, который работал киллером на итало-американскую мафию, в баре в 1970-х годах
8. Фото с места крушения рейса 571 уругвайских ВВС в Андах, 1972 год. На борту находились 45 человек, после крушения выжили 33
11. Последнее фото конгрессмена Лео Райана. 18 ноября 1978 года его убили в Гайане адепты секты "Храм народов", устроившие стрельбу на взлетно-посадочной полосе, когда он пытался улететь в США
12. Кусей Хусейн, младший сын Саддама Хусейна, стреляет из револьвера в воздух во время светского мероприятия, 1980-е
13. Парижская пушка была самым большим орудием Первой мировой войны. В 1918 году ей обстреливали Париж с расстояния более чем в 100 км
14. Верховный Совет СССР на последнем заседании 26 декабря 1991 года. В этот день приняли декларацию о прекращении существования СССР
15. Несовершеннолетние осуждённые работают на полях. Тюрьмы зарабатывали деньги, сдавая их фермерам для работы. США, 1903 год
Это происходило в южных штатах США во время действия "Законов Джима Кроу" о расовой сегрегации.
17. Часть шлема астронавта, найденная фермером в поле в Техасе — после катастрофы шаттла "Колумбия" 1 февраля 2003 года
18. В 1975 году баскетбольная команда "Денвер Наггетс" наняла ведьму прямо на матч, чтобы подпортить игру противникам
Это случилось после того как команда "Индиана Пэйсерс" использовала свой талисман, чтобы наложить "порчу" на "Денвер Наггетс". В итоге "Наггетс" проиграли обе игры - ведьма им не помогла.
19. Михаил Горбачёв смотрит на часы перед телеобращением, в котором он объявляет о своей отставке с поста президента СССР 25 декабря 1991 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2014 год, Крым, вежливые люди
Был такой наш анекдот... чуть не в 80-м в дом в деревне стучится ночью обросший мужик с ППШ
- Хозяева, немцы в деревне есть?
- Ты что, милок, война уж сколько лет как кончилась!
- Да? А я все поезда под откос пускаю...
Это вот то же самое... Они принесли присягу, они выполняли свой воинский долг независимо от условий, и - оцени - оружие было в идеальном порядке у всех...
"Онода был в изорванном военном обмундировании, но имел на руках исправную винтовку Арисака тип 99, сотню патронов к ней, кинжал и катану, отдал карту с тайниками, где были спрятаны остальные патроны. Японец передал свой меч командиру базы в знак капитуляции и был готов к смерти. Однако командир вернул ему оружие, назвав его «образцом армейской верности»."
" В сентябре 1974 года четыре индонезийских летчика обнаружили его укрытие. Но потребовалось два месяца на дипломатические переговоры с японским посольством в Джакарте, чтобы разработать план по спасению человека, который провёл более двадцати лет в полной изоляции, не зная, что Вторая мировая война закончилась, и который был убеждён, что будет убит, если его обнаружат. Когда Накамура вышел из своей маленькой хижины утром 18 декабря 1974 года, его окружили индонезийские солдаты. Они выманили голого Накамуру из укрытия пением японского национального гимна и размахивая флагом имперской Японии. Тэруо передал солдатам ухоженную винтовку и последние пять патронов. «Мой командир приказал мне сражаться до самого конца», пояснил им Накамура."
"Если у тебя нет ничего - у тебя есть честь. Если у тебя нет чести - у тебя нет ничего".
Умножь это много раз. Убить себя, чтобы этим отомстить врагу? Легко. И смыть это враг не сможет никогда... Но и предательства были, все, как у людей...
Вообще, очень интересная культура, сочетание понимания красоты, изумительные стихи, живопись, и непонятная европейцу жестокость...
Посоветовал бы читать японских авторов... Только не хваленого Мураками... Он для европейца японец, но его книги к японской литературе не имеют никакого отношения... Кстати, как и великий Акутагава Рюноскэ... Он - поклонник Льва Толстого, его книги - не совсем японские... Читай Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ... Панимаш, там такая разница с нашей психологией... что для нас пустяк - там трагедия вселенского масштаба... И наоборот, что ты не знаешь как решить - там решается просто... Да, все это касается старых времен, не послевоенных... Хотя в книгах и время не имеет значения...