Убойные скриншоты из приложения 2ГИС, которые поднимают настроение за секунду

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2ГИС - это бесплатный справочник организаций и карт городов. Там люди часто оставляют отзывы и пишут комментарии. Весь спектр человеческих эмоций в одном посте!
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а собачки под мостом хозные живут (сожрут и не заметят), это так, к сведению, если решите Ушаковку по льду перейти под мостом