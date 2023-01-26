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Убойные скриншоты из приложения 2ГИС, которые поднимают настроение за секунду

Убойные скриншоты из приложения 2ГИС, которые поднимают настроение за секунду

Автор:
26 января 2023 17:49
Сообщество : Юмор
Метки: 2ГИС   Прикол   два гис   общение   отзывы   приложение   смешно   
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2ГИС - это бесплатный справочник организаций и карт городов. Там люди часто оставляют отзывы и пишут комментарии. Весь спектр человеческих эмоций в одном посте!

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Метки: 2ГИС   Прикол   два гис   общение   отзывы   приложение   смешно   
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4  комментария
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3k
Master Bo 45 минут назад
Да, на Сибиряков-Гвардейцев, и особенно на Большевичке можно познать не только дзен.....
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3k
Станнис 9 минут назад
ИЗТМ уже больше 70 записей набрал, это про хозяйственный корпус, кстати.
а собачки под мостом хозные живут (сожрут и не заметят), это так, к сведению, если решите Ушаковку по льду перейти под мостом
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25k
Matrosskin Полчаса назад
Комментарий к фото
С трудовиком ?
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Спелая кукурузинка

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