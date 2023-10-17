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Убойные отзывы, которые читать - не перечитать

Убойные отзывы, которые читать - не перечитать

Автор:
17 октября 2023 12:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   иинтересно   мнение   оставил отзыв   отзывы   отзывы на кафе   смешно   
4225
14

Люди оставляют своё мнение везде. Кто-то использует исключительно заборы и стены, но с появлением интернета стало проще оставить отзыв о продукте, услуге или заведении. Перед вами угарные примеры того, как люди оценивают сервис.

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Метки: Прикол   иинтересно   мнение   оставил отзыв   отзывы   отзывы на кафе   смешно   
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5  комментариев
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9k
Vалѣнтиныч Час назад
Комментарий к фото
Ты тринадцать раз ходил на эротический массаж и поставил ОДНУ звезду!?!
Ни разу не кончил или нетрадицонал ?
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Показать 1 ответ
3k
Хачик 4 минуты назад
Напомнило...)))
Приходит мужик к урологу с жалобой на мужское здоровье.
Уролог:
Вам надо делать ежедневно массаж простаты. Снимайте штаны, я Вам покажу, как это делается, а дома расскажете жене и она будет Вам делать процедуру.
Мужик возвращается домой и начинает объяснять жене:
Одеваешь резиновую перчатку, палец в вазелин, я снимаю штаны и наклоняюсь.
Ты, левую руку на левое бедро, правую руку на правое... б.л.я.я.я, доктор,
СУКА!!!
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65k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
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18
LozmanPozman 39 минут назад
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Спелая кукурузинка

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