Убойные отзывы, которые читать - не перечитать

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Люди оставляют своё мнение везде. Кто-то использует исключительно заборы и стены, но с появлением интернета стало проще оставить отзыв о продукте, услуге или заведении. Перед вами угарные примеры того, как люди оценивают сервис.
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Ни разу не кончил или нетрадицонал ?
Приходит мужик к урологу с жалобой на мужское здоровье.
Уролог:
Вам надо делать ежедневно массаж простаты. Снимайте штаны, я Вам покажу, как это делается, а дома расскажете жене и она будет Вам делать процедуру.
Мужик возвращается домой и начинает объяснять жене:
Одеваешь резиновую перчатку, палец в вазелин, я снимаю штаны и наклоняюсь.
Ты, левую руку на левое бедро, правую руку на правое... б.л.я.я.я, доктор,
СУКА!!!