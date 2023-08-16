Комичные отзывы покупателей с маркетплейсов, после которых понимаешь: "Как же скучно я живу"

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Наш человек всегда напишет отзыв. Да не абы какой, а с душой, с эмоциями, по делу. Перед вами убойные комментарии от людей, которые читать интереснее, чем новости.
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