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Комичные отзывы покупателей с маркетплейсов, после которых понимаешь: "Как же скучно я живу"

Комичные отзывы покупателей с маркетплейсов, после которых понимаешь: "Как же скучно я живу"

Автор:
16 августа 2023 11:45
Сообщество : Юмор
Метки: OZON   Прикол   вайлдбериз   маркетплейсы   отзывы   отзывы покупателей   
3649
15

Наш человек всегда напишет отзыв. Да не абы какой, а с душой, с эмоциями, по делу. Перед вами убойные комментарии от людей, которые читать интереснее, чем новости.

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Метки: OZON   Прикол   вайлдбериз   маркетплейсы   отзывы   отзывы покупателей   
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4  комментария
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59k
Александр Полчаса назад
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59k
Александр 24 минуты назад
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3k
веселый просто 40 минут назад
Теперь что, писать не носки, а караси? А караси тогда как писать?
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270
И Ш веселый просто 37 минут назад
Парень явно в ВМФ служил...
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