FISHKINET
Сообщество Юмор 16260 постов • 3348 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
СМС-переписки с неожиданным окончанием

СМС-переписки с неожиданным окончанием

Автор:
17 января 2023 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   диалоги   забавно   написал   общение   переписки   смс   смс-диалоги   сообщения   соцсети   
4136
16

Коммуникация с помощью смартфоном и ноутбуков - одна из облегчающих жизнь вещей. Но иногда приходят такие перлы, что закачаешься от неожиданности.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   диалоги   забавно   написал   общение   переписки   смс   смс-диалоги   сообщения   соцсети   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Владимир 55 минут назад
На загран??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev 46 минут назад
Неожиданное окончание - это куда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat 51 минуту назад
Мне нравится что контакт подписан "Бывший 4" уж не знаю это 4й он по порядку бывший или просто номера четыре раза менял, но короче блин вот ему то какое дело то)

боюсь представить каким он [мат] был в отношениях, я знаю такой тип людей которые помешаны на ревности (чаще от того что им нравится ревновать и трахать мозги на эту тему)
с возрастом такие люди превращаются в так называемых "кухонных тиранов" свои претензии мотивируя чем то типа "я мужи я хозяин в доме и по этому любое мое слово закон"
я сейчас именно о каких то неадекватных перегибах говорю не спутайте

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40583



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
Набирающие популярность в сообществах
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
Макрон, чем тебя напугали русские покойники?
Макрон, чем тебя напугали русские покойники?
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#картинки#подборка#кино#авто аварии#улыбнуло#новости
#Юмор#дтп#интересное#люди#Приколы#животные#факты#в мире#Ynews#соцсети
#Прикол#позитив#аварии#автомир#СССР#забавно#Фотографии#США#Россия#шоу бизнес
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще 14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками 14 сообщений, которые раскрывают всю суть отношений между родственниками 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей 15 СМС-переписок с забавным финалом 15 СМС-переписок с забавным финалом

На что жалуетесь?

Вернуться