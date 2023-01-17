СМС-переписки с неожиданным окончанием

4136
16
Коммуникация с помощью смартфоном и ноутбуков - одна из облегчающих жизнь вещей. Но иногда приходят такие перлы, что закачаешься от неожиданности.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 жизненных СМС-приколов обо всем
- Убойные СМС-переписки, которые заставляют задуматься об адекватности их составителей
- 16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года"
- 18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать
- Смешные СМС-переписки, которые зарядят вас позитивом
Новости партнёров
боюсь представить каким он [мат] был в отношениях, я знаю такой тип людей которые помешаны на ревности (чаще от того что им нравится ревновать и трахать мозги на эту тему)
с возрастом такие люди превращаются в так называемых "кухонных тиранов" свои претензии мотивируя чем то типа "я мужи я хозяин в доме и по этому любое мое слово закон"
я сейчас именно о каких то неадекватных перегибах говорю не спутайте