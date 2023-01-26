Магазин для взрослых здорово проучил воришку

«Этот фаллоимитатор у вас в штанах - как ни жаль, это всего лишь наш тестер. Может быть, вам, ребята, это было нужно больше, чем нам, но, к сожалению, без зарядки он долго не проработает!», - написали сотрудники маназина.

Менеджер магазина Эш Стернер рассказала, что мужчина посетил магазин со своей подругой.

«Он был здесь с напарницей, и девушка отвлекла персонал, пока он брал секс-игрушку», — сказала она. По словам Стернер они все были очень расстроены этим поступком, хотя и назвала событие забавным.