Магазин для взрослых здорово проучил воришку

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Магазин для взрослых опозорил на всю всемирную сеть покупателя, стащившего секс-игрушку.
Магазин для взрослых жестоко наказал покупателя, пойманного на краже гигантского фаллоимитатора из магазина. Происшествие случилось в магазине для взрослых Love Heart в Южной Тувумбе, Квинсленд. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как он ходит по магазину и просматривает множество товаров.
На камере видно, как окупатель зорко осматривает магазин, прежде чем сунуть товар в карман, делая вид, что продолжает знакомиться с ассортиментом.
Магазин немедленно разместил кадры всоциальных сетях. «Возможно, смотреть это вам будет так же неловко, как нам было неловко это публиковать», — говорится в сообщении.
Магазин немедленно разместил кадры всоциальных сетях. «Возможно, смотреть это вам будет так же неловко, как нам было неловко это публиковать», — говорится в сообщении.
«Этот фаллоимитатор у вас в штанах - как ни жаль, это всего лишь наш тестер. Может быть, вам, ребята, это было нужно больше, чем нам, но, к сожалению, без зарядки он долго не проработает!», - написали сотрудники маназина.
Менеджер магазина Эш Стернер рассказала, что мужчина посетил магазин со своей подругой.
«Он был здесь с напарницей, и девушка отвлекла персонал, пока он брал секс-игрушку», — сказала она. По словам Стернер они все были очень расстроены этим поступком, хотя и назвала событие забавным.
Менеджер магазина Эш Стернер рассказала, что мужчина посетил магазин со своей подругой.
«Он был здесь с напарницей, и девушка отвлекла персонал, пока он брал секс-игрушку», — сказала она. По словам Стернер они все были очень расстроены этим поступком, хотя и назвала событие забавным.
«Это не совсем гигиенично, — заявили в соцсетях представители магазина, обращаясь к воришке. - Мы ежедневно чистим наши секс-игрушки, но с 9 утра до 6 вечера к этим предметам прикасается не менее 10 человек».
По словам Стернер, после того, как запись с камер видеонаблюдения и ответ магазина широко распространились по сети, мужчина связался с магазином. «Он написал нам, что сожалеет, что ему заплатили, и он осмелился сделать это, — сказала она. — Но он так и не попытался вернуть предмет».
По словам менеджера, магазин подал заявление в полицию и сообщил подробности о мужчине.
Полиция Квинсленда заявила, что знает об инциденте и расследует происшествие.
По словам менеджера, магазин подал заявление в полицию и сообщил подробности о мужчине.
Полиция Квинсленда заявила, что знает об инциденте и расследует происшествие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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