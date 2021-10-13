Школьницу избили палками по просьбе отца

В сети появилось видео, на котором учителя избивают ученицу палками на глазах у ее отца в нигерийской исламской школе. Как выяснилось, именно отец потребовал избиения после того, как его дочь была поймана за распитием алкоголя. На видео четверо мужчин, вооруженных чем-то вроде палок, окружают молодую девушку, которая стоит на коленях на полу. Они бьют ее на глазах у присутствующих, несмотря на то, что она поднимает руки в неоднократных попытках защитить себя от ударов.

2021-10-13T08:30:31+03:00