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Школьницу избили палками по просьбе отца

Школьницу избили палками по просьбе отца (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   воспитание   наказание   нигерия   ничего себе   новости   отцы и дети   семья и школа   
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Нигерийскую школьницу подвергли избиению кнутом по просьбе родителей. Такое наказание отец избрал для нее, узнав, что она пробовала алкоголь. Избиение в присутствии родных ученицы осуществляли сотрудники школы, где училась девочка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   воспитание   наказание   нигерия   ничего себе   новости   отцы и дети   семья и школа   
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13  комментариев
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1k
Колесо 2 часа назад
Наших блогеров и тик-токеров бы так хреначить!
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3k
Ув. Алексей Николаевич 4 минуты назад
В эпоху Тик-тока и прочего блоггерского мракобесия можно было бы ожидать, что в конце видел выскочит папаша и закричит - "Это пранк, братан! Это пранк!"
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7k
trak 15 минут назад
Нелюди .
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2k
Дмитрий 15 минут назад
Наша система образования должна перенять этот действенный метод воспитания. Одобряю.
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2k
Frank Borman 36 минут назад
А потом вот такие черножопые прибегают в Европу, садятся на пособия, качают права и требуют, чтобы уважали их культурные особенности. Куда катится этот мир?
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2k
zloikrot 36 минут назад
так и не понял - чем били? кнутом или палками?
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14k
ВОВЧЕГ 48 минут назад
Это ее батя еще не знает что она этим алкоголем, сало запивала!
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1k
Аарон Чупа 58 минут назад
Дикари'с
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36k
Alex 2 часа назад
Ну в данном случае все правильно.
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30k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Розги ветви с древа знания!
Наказанья идеал!
В силу предков завещания
Родовой наш капитал!

(Василий Курочкин, Петербург, 1865)

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933
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вовремя поймал,ещё немного и могла блогером стать или тик-токершей!
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