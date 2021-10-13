Школьницу избили палками по просьбе отца

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Нигерийскую школьницу подвергли избиению кнутом по просьбе родителей. Такое наказание отец избрал для нее, узнав, что она пробовала алкоголь. Избиение в присутствии родных ученицы осуществляли сотрудники школы, где училась девочка.
В сети появилось видео, на котором учителя избивают ученицу палками на глазах у ее отца в нигерийской исламской школе. Как выяснилось, именно отец потребовал избиения после того, как его дочь была поймана за распитием алкоголя. На видео четверо мужчин, вооруженных чем-то вроде палок, окружают молодую девушку, которая стоит на коленях на полу. Они бьют ее на глазах у присутствующих, несмотря на то, что она поднимает руки в неоднократных попытках защитить себя от ударов.
Отец девушки заявил, что одобрил порку , увидев видео, на котором его дочь якобы пьёт алкоголь. «Я проинформировал школу об инциденте и лично просил их назначить ей соответствующее наказание, заявил он, - и я настаивал, чтобы я присутствовал, когда оно состоится».
Сообщается, что девушка была одной из четверых школьников, уличенных в распитии алкоголя на вечеринке по случаю дня рождения. Впрочем, сами они факт распития отрицали.
Сообщается, что девушка была одной из четверых школьников, уличенных в распитии алкоголя на вечеринке по случаю дня рождения. Впрочем, сами они факт распития отрицали.
Видео широко разошлось по интернету и вызвало массовые протесты в стране. Местные СМИ сообщают, что директор школы в штате Квара в Нигерии, где произошел инцидент, был отстранен от должности.
Школа, в свою очередь, утверждает, что учителя имели полное право наказывать подростков, поскольку они осуществлялись по просьбе и с одобрения родителей. В школе также заявили, что наказание соответствовало исламскому закону.
В заявлении местного правительства говорится, что по факту случившегося проводится расследование, которое будет контролировать группа, «состоящая из мусульманских ученых, лидеров и правительственных чиновников». В заявлении также говорится, что «независимо от объяснений школы по поводу признанного согласия родителей и сожаления пострадавших студентов, правительство осуждает жестокое избиение, увиденное на видеозаписи».
В заявлении местного правительства говорится, что по факту случившегося проводится расследование, которое будет контролировать группа, «состоящая из мусульманских ученых, лидеров и правительственных чиновников». В заявлении также говорится, что «независимо от объяснений школы по поводу признанного согласия родителей и сожаления пострадавших студентов, правительство осуждает жестокое избиение, увиденное на видеозаписи».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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