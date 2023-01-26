Первая в мире восьмерня празднует 14-летие

Одна из дочерей Сулеман, Амера, не может сказать ничего, кроме хорошего, о своей маме: «Она борется за нашу семью уже 10 лет. Несмотря ни на что, она никогда не сдастся, и я это знаю», - говорит она.

Ее брат Джошуа говорит, что у такого количества братьев и сестер есть свои плюсы, и ему нравится иметь так много братьев и сестер. «У некоторых моих друзей нет братьев и сестер, поэтому они хотят знать, каково это. Приятно иметь кого-то, с кем можно поиграть, хотя иногда голова идет кругом от такого их количества», - признался он.