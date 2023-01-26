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Первая в мире восьмерня празднует 14-летие

Первая в мире восьмерня празднует 14-летие

Автор:
26 января 2023 17:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Калифорния   восьмерняшки   день рождения   необычная семья   новости   октомама   семейный праздник   
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Восьми детям Октомамы исполнилось 14 лет! Первые в мире выжившие восьмерняшки отпраздновали свой 14-й день рождения с матерью Надей Сулеман на картинговой вечеринке в округе Ориндж.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Калифорния   восьмерняшки   день рождения   необычная семья   новости   октомама   семейный праздник   
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8  комментариев
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94k
parallax Час назад
Судя по виду, все восемь от разных отцов.
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Трям Минуту назад
Походу залетела на секс-марафоне. Иначе объяснить, почему все такие разные.
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6k
Duckk 10 минут назад
Свиноматка, а не баба...
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1k
КАКАнгел 40 минут назад
Сочувствую её соседям. да что соседям. думаю её люто ненавидит весь район.
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КАКАнгел 45 минут назад
все дети разные - явно от разных отцов. Помню её она потом решила хайпануть на этой славе снялась в низкосортном не качественном порно .
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27k
Ego sum qui sum Час назад
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17k
Вася Час назад
"..При этом у Октомамы есть еще шесть детей, так что в общей сложности в ее семье 14 лет..."

бл.я..
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