Первая в мире восьмерня празднует 14-летие

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Восьми детям Октомамы исполнилось 14 лет! Первые в мире выжившие восьмерняшки отпраздновали свой 14-й день рождения с матерью Надей Сулеман на картинговой вечеринке в округе Ориндж.
Детям Октомамы исполнилось 14 лет! Надя Сулеман с гордостью демонстрирует своих восьмерых младших детей — Нарию, Исайю, Малию, Иеремию, Ноя, Иосию, Иону и Макая — вместе с которыми празднует это событие. 47-летняя мать-одиночка, более известная как Октомама, отвела детей покататься на картинге, а затем пообедать пиццей в округе Ориндж, штат Калифорния.
Улыбаясь рядом со своей знаменитой матерью, дети позировали перед фотографами с золотыми воздушными шарами, на которых было написано «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». При этом у Октомамы есть еще шесть детей, так что в общей сложности в ее семье 14 лет.
Уроженка Фуллертона, штат Калифорния, тоже села в картинг, чтобы погонять со своими малышами на трассе.
Жительница Лос-Анджелеса впервые прославилась в 2009 году, когда у нее родились восьмерняшки, при этом у нее уже было шестеро детей.
Сулеман прибегла к ЭКО, что привело к еще трем беременностям (включая одну пару разнояйцевых близнецов), в результате которых у нее появилось 6 детей - четыре сына и две дочери. После этого у нее родились восьмерняшки.
В прошлом году, когда восьмерняшкам исполнилось 13 лет, мать поздравила их так: «Вы все становитесь одними из самых добрых, скромных, благодарных и любящих людей, которых я когда-либо знала. Каждый из вас обладает редкими и уникальными качествами и не похож ни на одного другого ребенка вашего возраста, особенно в нашем современном обществе. Слова не могут выразить, как я благодарна за то, что я ваша мать. Вы все безмерно благословили мою жизнь, и я ежедневно благодарю Бога за то, что он доверил мне заботиться обо всех вас, формировать вашу жизнь и влиять на нее».
Надя не раз говорила, что рождение 14 детей не было преднамеренным. По ее словам, она никогда не собиралась иметь так много детей и была «введена в заблуждение» своим врачом. В декабре 2018 года мать-одиночка рассказала, что ее врач готовил ее к рождению пары близнецов. Но в итоге у нее родилось восемь детей.
В 2009 году у женщины родились восьмерняшки. По ее словам, доктор Майкл Камрава, который с тех пор лишился медицинской лицензии и переехал из Соединенных Штатов, виноват в том, что у нее так много детей. «Мой доктор ввел меня в заблуждение», — заявила Сулеман. По ее словам, она думала, что у нее будет только двое детей. Но Камрава подсадил 12 эмбрионов. «Он сказал мне, что мы потеряли шесть эмбрионов, и поэтому он хотел имплантировать еще шесть», — заявила Сулеман.
Впрочем, есть и другая выерсия. Друг Камравы, раввин Давид Шофет, утверждает, что женщина сознательно решилась оставить все эмбрионы. «Он сказал мне, что предлагал ей не оставлять их всех, но она отказалась», - говорит он.
Одна из дочерей Сулеман, Амера, не может сказать ничего, кроме хорошего, о своей маме: «Она борется за нашу семью уже 10 лет. Несмотря ни на что, она никогда не сдастся, и я это знаю», - говорит она.
Ее брат Джошуа говорит, что у такого количества братьев и сестер есть свои плюсы, и ему нравится иметь так много братьев и сестер. «У некоторых моих друзей нет братьев и сестер, поэтому они хотят знать, каково это. Приятно иметь кого-то, с кем можно поиграть, хотя иногда голова идет кругом от такого их количества», - признался он.
Ее брат Джошуа говорит, что у такого количества братьев и сестер есть свои плюсы, и ему нравится иметь так много братьев и сестер. «У некоторых моих друзей нет братьев и сестер, поэтому они хотят знать, каково это. Приятно иметь кого-то, с кем можно поиграть, хотя иногда голова идет кругом от такого их количества», - признался он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Калифорния восьмерняшки день рождения необычная семья новости октомама семейный праздник
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