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Книга Ньютона будет продана за рекордную сумму

Книга Ньютона будет продана за рекордную сумму

Автор:
19 января 2023 12:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   аукцион   история   находка   новости   ньютон   оптика   трактат   
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Давно утерянный экземпляр знаменитой книги Ньютона «Оптика» будет продан с аукциона примерно за полмиллиона долларов. Книга представляет собой нетронутую версию знаменитого трактата, две более потертые копии которого находятся в библиотеке Ньютона.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   аукцион   история   находка   новости   ньютон   оптика   трактат   
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2  комментария
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13k
Konstantin 49 минут назад
Охренеть. Перебирал коллекцию и нашел книженцию стоимостью в пол миллиона $
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2k
веселый просто 13 минут назад
Пойду тоже переберу. Хотя вспомнил, я же все выкинул
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