Книга Ньютона будет продана за рекордную сумму

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Давно утерянный экземпляр знаменитой книги Ньютона «Оптика» будет продан с аукциона примерно за полмиллиона долларов. Книга представляет собой нетронутую версию знаменитого трактата, две более потертые копии которого находятся в библиотеке Ньютона.
Нетронутый личный экземпляр книги Исаака Ньютона «Оптика», который считался исчезнувшим в течение столетия, но недавно был неожиданно найден, будет выставлен на аукцион.
Известный трактат Ньютона анализирует фундаментальную природу света и считается одной из трех основных работ, ставших двигателями научной революции в области оптики. Давно утерянный экземпляр был обнаружен коллекционером книг Дэвидом ДиЛаурой, когда он разбирал свою коллекцию во время пандемии COVID-19. Книга будет продана на торгах во время книжной ярмарки редких книг "Rare Books" в Сан-Франциско, которая пройдет с 3 по 5 февраля. По оценкам ДиЛауры, она будет продана по колоссальной цене в 460 000 долларов.
Собирая свою коллекцию, ДиЛаура, почетный профессор Университета Колорадо, нашел копию «Оптики Ньютона», которую он купил 20 лет назад. На экслибрисе указывалось, что книга была экземпляром из второго издания, напечатанного в 1717 году, и ранее принадлежала человеку по имени Джеймс Масгрейв. Однако при ближайшем рассмотрении был обнаружен второй экслибрис, спрятанный за первы. На нем указывалось, что предыдущим владельцем был некий Чарльз Хаггинс.
Изучив эти два имени, ДиЛаура узнал, что после того, как Ньютон умер без завещания в 1727 году, его книги и другие вещи были куплены человеком по имени Джон Хаггинс. Тот, в свою очередь, подарил их своему сыну Чарльзу, приходскому священнику в Оксфордшире. Позднее эти вещи были переданы преемнику Чарльза в приходе Джеймсу Масгрейву. Затем они передавались из поколения в поколение, прежде чем большое количество предметов было продано наследниками последнего владельца в 1920 году. После этого книга считалась утерянной до открытия ДиЛауры.
Известный трактат Ньютона анализирует фундаментальную природу света и считается одной из трех основных работ, ставших двигателями научной революции в области оптики. Давно утерянный экземпляр был обнаружен коллекционером книг Дэвидом ДиЛаурой, когда он разбирал свою коллекцию во время пандемии COVID-19. Книга будет продана на торгах во время книжной ярмарки редких книг "Rare Books" в Сан-Франциско, которая пройдет с 3 по 5 февраля. По оценкам ДиЛауры, она будет продана по колоссальной цене в 460 000 долларов.
Собирая свою коллекцию, ДиЛаура, почетный профессор Университета Колорадо, нашел копию «Оптики Ньютона», которую он купил 20 лет назад. На экслибрисе указывалось, что книга была экземпляром из второго издания, напечатанного в 1717 году, и ранее принадлежала человеку по имени Джеймс Масгрейв. Однако при ближайшем рассмотрении был обнаружен второй экслибрис, спрятанный за первы. На нем указывалось, что предыдущим владельцем был некий Чарльз Хаггинс.
Изучив эти два имени, ДиЛаура узнал, что после того, как Ньютон умер без завещания в 1727 году, его книги и другие вещи были куплены человеком по имени Джон Хаггинс. Тот, в свою очередь, подарил их своему сыну Чарльзу, приходскому священнику в Оксфордшире. Позднее эти вещи были переданы преемнику Чарльза в приходе Джеймсу Масгрейву. Затем они передавались из поколения в поколение, прежде чем большое количество предметов было продано наследниками последнего владельца в 1920 году. После этого книга считалась утерянной до открытия ДиЛауры.
«Оптика» Ньютона была впервые опубликована в 1704 году и явилась кульминацией десятилетий исследований физиков в области природы света. В отличие от своей более известной книги «Принципы математики», в которой изложены три закона движения, и которая была написана на латыни, Ньютон написал «Оптику» на родном английском языке, что сделало ее доступной для более широкой аудитории.
В числе многочисленных опытов и следовавших из них открытий, подробно описанных на страницах трактата, были объяснения того, как стеклянные призмы могут разлагать белый свет на составные цвета оптического спектра и восстанавливать его, а также рассуждения о том, является ли свет частицей или волной (Ньютон считал, что это частица, которую он назвал корпускулой). Кроме того, Ньютон подробно описал, как формируется наше восприятие цвета в зависимости от того, как материал избирательно поглощает, передает или отражает различные цвета в пределах белого света.
Увлечение Ньютона светом и его восприятием принводило порой Ньютона к странным и опасным экспериментам. Так, в молодости он воткнул длинную тупую швейную иглу себе в глаз между костью и глазным яблоком, чтобы проткнуть сетчатку изнутри. Изучая светящиеся точки, которые стали плясать у него перед глазами в результате этого опыта, и сравнивая свои записи с теми, что были сделаны при вскрытии глаза кролика, Ньютон подтвердил, что глаз действует во многом как камера-обскура — переворачивая изображения на стенке сетчатки, которые мозг позже переворачивает обратно, чтобы обеспечить нам способность видеть.
Копия «Оптики», найденная ДиЛаурой, считается одним из двух экземпляров, изначально принадлежавших Ньютону; это первоначальный аналог его рабочей копии, изобилующей аннотациями и правками, которая хранится в коллекции библиотеки Хантингтона. Личные копии и первые издания книг Ньютона невероятно редки, так что вновь найденный трактат, скорее всего, будет продан по высокой цене. В 2016 году первое латинское издание «Принципов математики» Ньютона было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 3,7 миллиона долларов неизвестному покупателю, став самой дорогой научной книгой, когда-либо проданной на аукционе.
В числе многочисленных опытов и следовавших из них открытий, подробно описанных на страницах трактата, были объяснения того, как стеклянные призмы могут разлагать белый свет на составные цвета оптического спектра и восстанавливать его, а также рассуждения о том, является ли свет частицей или волной (Ньютон считал, что это частица, которую он назвал корпускулой). Кроме того, Ньютон подробно описал, как формируется наше восприятие цвета в зависимости от того, как материал избирательно поглощает, передает или отражает различные цвета в пределах белого света.
Увлечение Ньютона светом и его восприятием принводило порой Ньютона к странным и опасным экспериментам. Так, в молодости он воткнул длинную тупую швейную иглу себе в глаз между костью и глазным яблоком, чтобы проткнуть сетчатку изнутри. Изучая светящиеся точки, которые стали плясать у него перед глазами в результате этого опыта, и сравнивая свои записи с теми, что были сделаны при вскрытии глаза кролика, Ньютон подтвердил, что глаз действует во многом как камера-обскура — переворачивая изображения на стенке сетчатки, которые мозг позже переворачивает обратно, чтобы обеспечить нам способность видеть.
Копия «Оптики», найденная ДиЛаурой, считается одним из двух экземпляров, изначально принадлежавших Ньютону; это первоначальный аналог его рабочей копии, изобилующей аннотациями и правками, которая хранится в коллекции библиотеки Хантингтона. Личные копии и первые издания книг Ньютона невероятно редки, так что вновь найденный трактат, скорее всего, будет продан по высокой цене. В 2016 году первое латинское издание «Принципов математики» Ньютона было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 3,7 миллиона долларов неизвестному покупателю, став самой дорогой научной книгой, когда-либо проданной на аукционе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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