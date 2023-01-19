Книга Ньютона будет продана за рекордную сумму

«Оптика» Ньютона была впервые опубликована в 1704 году и явилась кульминацией десятилетий исследований физиков в области природы света. В отличие от своей более известной книги «Принципы математики», в которой изложены три закона движения, и которая была написана на латыни, Ньютон написал «Оптику» на родном английском языке, что сделало ее доступной для более широкой аудитории.

В числе многочисленных опытов и следовавших из них открытий, подробно описанных на страницах трактата, были объяснения того, как стеклянные призмы могут разлагать белый свет на составные цвета оптического спектра и восстанавливать его, а также рассуждения о том, является ли свет частицей или волной (Ньютон считал, что это частица, которую он назвал корпускулой). Кроме того, Ньютон подробно описал, как формируется наше восприятие цвета в зависимости от того, как материал избирательно поглощает, передает или отражает различные цвета в пределах белого света.

Увлечение Ньютона светом и его восприятием принводило порой Ньютона к странным и опасным экспериментам. Так, в молодости он воткнул длинную тупую швейную иглу себе в глаз между костью и глазным яблоком, чтобы проткнуть сетчатку изнутри. Изучая светящиеся точки, которые стали плясать у него перед глазами в результате этого опыта, и сравнивая свои записи с теми, что были сделаны при вскрытии глаза кролика, Ньютон подтвердил, что глаз действует во многом как камера-обскура — переворачивая изображения на стенке сетчатки, которые мозг позже переворачивает обратно, чтобы обеспечить нам способность видеть.

Копия «Оптики», найденная ДиЛаурой, считается одним из двух экземпляров, изначально принадлежавших Ньютону; это первоначальный аналог его рабочей копии, изобилующей аннотациями и правками, которая хранится в коллекции библиотеки Хантингтона. Личные копии и первые издания книг Ньютона невероятно редки, так что вновь найденный трактат, скорее всего, будет продан по высокой цене. В 2016 году первое латинское издание «Принципов математики» Ньютона было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 3,7 миллиона долларов неизвестному покупателю, став самой дорогой научной книгой, когда-либо проданной на аукционе.