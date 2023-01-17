Вулкан в Средиземном море готовится к извержению

Исследование международной команды ученых показало, что подводный вулкан, чье смертоносное извержение иобрушилось на живописный греческий остров Санторини почти 400 лет назад, имеет растущий, невиданный ранее магматический очаг, который может спровоцировать еще одно мощное извержение в течение следующих 150 лет.

Примерно в 7 километрах от Санторини, на глубине 500 метров под поверхностью океана находится вулкан Колумбо. Колумбо — один из самых активных подводных вулканов в мире, и согласно историческим данным, его последнее извержение в 1650 году нашей эры унесло жизни не менее 70 человек. Исследование, опубликованное 22 октября 2022 года в журнале «Геохимия, геофизика, геосистемы», показало, что ранее неизвестный магматический очаг, растущий под вулканом Колумбо, может привести к новому извержению, тем самым подвергая опасности жителей и туристов на Санторини.

Подводные вулканы контролируются так же, как и их наземные аналоги, но поскольку подводные сейсмометры сложны в установке, их меньше, из-за чего ученые получают меньше данных о подводных вулканах. Пытаясь решить эту проблему, исследователи решили попробовать другую методику изучения внутренней механики Колумбо. Они использовали метод, называемый полноволновой инверсией, который использует искусственно созданные сейсмические волны для создания изображения с высоким разрешением, показывающего, насколько тверда или мягка подземная порода.

«Полноволновая инверсия аналогична медицинскому ультразвуку, — рассказал один из авторов исследования Микеле Паулатто, вулканолог из Имперского колледжа Лондона. - Она использует звуковые волны для создания изображения подземной структуры вулкана».

Сейсмические волны распространяются по Земле с разной скоростью в зависимости от жесткости породы, через которую они проходят. Например, тип сейсмической волны, называемый P-волной, распространяется медленнее в жидкой (например, магме), чем в затвердевшей породе. Собирая данные о скорости сейсмических волн, проходящих через землю, исследователи могут понять, где формируется магма. Находясь на борту исследовательского судна, проплывающего вблизи вулкана, исследователи выстрелили из пневматической пушки, которая произвела сейсмические волны в земле внизу. Эти сейсмические волны были измерены мониторами на морском дне.