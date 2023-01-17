Вулкан в Средиземном море готовится к извержению

1094
3
Невиданная ранее вулканическая магматическая камера обнаружена глубоко под Средиземным морем недалеко от побережья острова Санторини.
Исследование международной команды ученых показало, что подводный вулкан, чье смертоносное извержение иобрушилось на живописный греческий остров Санторини почти 400 лет назад, имеет растущий, невиданный ранее магматический очаг, который может спровоцировать еще одно мощное извержение в течение следующих 150 лет.
Примерно в 7 километрах от Санторини, на глубине 500 метров под поверхностью океана находится вулкан Колумбо. Колумбо — один из самых активных подводных вулканов в мире, и согласно историческим данным, его последнее извержение в 1650 году нашей эры унесло жизни не менее 70 человек. Исследование, опубликованное 22 октября 2022 года в журнале «Геохимия, геофизика, геосистемы», показало, что ранее неизвестный магматический очаг, растущий под вулканом Колумбо, может привести к новому извержению, тем самым подвергая опасности жителей и туристов на Санторини.
Подводные вулканы контролируются так же, как и их наземные аналоги, но поскольку подводные сейсмометры сложны в установке, их меньше, из-за чего ученые получают меньше данных о подводных вулканах. Пытаясь решить эту проблему, исследователи решили попробовать другую методику изучения внутренней механики Колумбо. Они использовали метод, называемый полноволновой инверсией, который использует искусственно созданные сейсмические волны для создания изображения с высоким разрешением, показывающего, насколько тверда или мягка подземная порода.
«Полноволновая инверсия аналогична медицинскому ультразвуку, — рассказал один из авторов исследования Микеле Паулатто, вулканолог из Имперского колледжа Лондона. - Она использует звуковые волны для создания изображения подземной структуры вулкана».
Сейсмические волны распространяются по Земле с разной скоростью в зависимости от жесткости породы, через которую они проходят. Например, тип сейсмической волны, называемый P-волной, распространяется медленнее в жидкой (например, магме), чем в затвердевшей породе. Собирая данные о скорости сейсмических волн, проходящих через землю, исследователи могут понять, где формируется магма. Находясь на борту исследовательского судна, проплывающего вблизи вулкана, исследователи выстрелили из пневматической пушки, которая произвела сейсмические волны в земле внизу. Эти сейсмические волны были измерены мониторами на морском дне.
Примерно в 7 километрах от Санторини, на глубине 500 метров под поверхностью океана находится вулкан Колумбо. Колумбо — один из самых активных подводных вулканов в мире, и согласно историческим данным, его последнее извержение в 1650 году нашей эры унесло жизни не менее 70 человек. Исследование, опубликованное 22 октября 2022 года в журнале «Геохимия, геофизика, геосистемы», показало, что ранее неизвестный магматический очаг, растущий под вулканом Колумбо, может привести к новому извержению, тем самым подвергая опасности жителей и туристов на Санторини.
Подводные вулканы контролируются так же, как и их наземные аналоги, но поскольку подводные сейсмометры сложны в установке, их меньше, из-за чего ученые получают меньше данных о подводных вулканах. Пытаясь решить эту проблему, исследователи решили попробовать другую методику изучения внутренней механики Колумбо. Они использовали метод, называемый полноволновой инверсией, который использует искусственно созданные сейсмические волны для создания изображения с высоким разрешением, показывающего, насколько тверда или мягка подземная порода.
«Полноволновая инверсия аналогична медицинскому ультразвуку, — рассказал один из авторов исследования Микеле Паулатто, вулканолог из Имперского колледжа Лондона. - Она использует звуковые волны для создания изображения подземной структуры вулкана».
Сейсмические волны распространяются по Земле с разной скоростью в зависимости от жесткости породы, через которую они проходят. Например, тип сейсмической волны, называемый P-волной, распространяется медленнее в жидкой (например, магме), чем в затвердевшей породе. Собирая данные о скорости сейсмических волн, проходящих через землю, исследователи могут понять, где формируется магма. Находясь на борту исследовательского судна, проплывающего вблизи вулкана, исследователи выстрелили из пневматической пушки, которая произвела сейсмические волны в земле внизу. Эти сейсмические волны были измерены мониторами на морском дне.
Данные сейсмических записей показали значительное снижение скорости под вулканом, что указывает на наличие магматического очага, а не просто твердой породы. Дальнейшие расчеты показали, что магматический очаг рос со скоростью 4 миллиона кубических метров в год с момента его извержения в 1650 году.
Команда обнаружила, что камера теперь содержит примерно 1,4 кубических километра магмы. По словам автора исследования Каэтана Храпкевича, геофизика из Имперского колледжа Лондона, объем магмы может достичь примерно 2 кубических километров в течение следующих 150 лет. Это приблизительное количество магмы, извергнутой вулканом Колумбо почти 400 лет назад.
Новое исследование показывает, насколько важно внимательно следить за подводными вулканами. В отличие от землетрясений, извержения вулканов можно предсказать довольно-таки точно, но только если у экспертов достаточно данных о движении магмы под вулканом. «Нам нужны более точные данные о том, что на самом деле находится под вулканом, — говорится в заявлении Храпкевича. - Системы непрерывного мониторинга позволят нам лучше оценить, когда может произойти извержение. С этими системами мы, вероятно, узнаем об извержении за несколько дней до того, как оно произойдет, и люди смогут эвакуироваться и оставаться в безопасности».
Сейчас международная группа ученых работает над созданием донной обсерватории под названием «Вулканическая обсерватория морского дна Санторини». Как только обсерватория будет запущена, ученые смогут точнее оценивать вероятность возможных извержений.
Команда обнаружила, что камера теперь содержит примерно 1,4 кубических километра магмы. По словам автора исследования Каэтана Храпкевича, геофизика из Имперского колледжа Лондона, объем магмы может достичь примерно 2 кубических километров в течение следующих 150 лет. Это приблизительное количество магмы, извергнутой вулканом Колумбо почти 400 лет назад.
Новое исследование показывает, насколько важно внимательно следить за подводными вулканами. В отличие от землетрясений, извержения вулканов можно предсказать довольно-таки точно, но только если у экспертов достаточно данных о движении магмы под вулканом. «Нам нужны более точные данные о том, что на самом деле находится под вулканом, — говорится в заявлении Храпкевича. - Системы непрерывного мониторинга позволят нам лучше оценить, когда может произойти извержение. С этими системами мы, вероятно, узнаем об извержении за несколько дней до того, как оно произойдет, и люди смогут эвакуироваться и оставаться в безопасности».
Сейчас международная группа ученых работает над созданием донной обсерватории под названием «Вулканическая обсерватория морского дна Санторини». Как только обсерватория будет запущена, ученые смогут точнее оценивать вероятность возможных извержений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Застрявших на островке из-за вулкана собак кормят с дронов
- Конголезец женился на тройняшках, которые не хотели разлучаться
- Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер
- Пёс нашел крупнейший клад столетия
- Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена
Новости партнёров
реклама
Ну по оценкам ученых там же, таки где то в районе 1600 года д.н.э. Так уже один раз рвануло так что ближайшее цивилизации накрылись медным тазом в прямом смысле ибо железо еще не обрабатывали.
Первые темные века начались, чуть ли не 1000 лет. длились. Легенда об Атлантиде и проч.