FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9884 поста • 1381 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Вулкан в Средиземном море готовится к извержению

Вулкан в Средиземном море готовится к извержению

Автор:
17 января 2023 15:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Санторини   вулкан   магма   магматическая камера   новости   удивительное рядом   явление природы   
1094
3
Невиданная ранее вулканическая магматическая камера обнаружена глубоко под Средиземным морем недалеко от побережья острова Санторини.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Санторини   вулкан   магма   магматическая камера   новости   удивительное рядом   явление природы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Aleksandr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 9 минут назад
Видимо скоро кого-то накроет цунами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Виталий Касандров 17 минут назад
...недалеко от побережья острова Санторини.
Ну по оценкам ученых там же, таки где то в районе 1600 года д.н.э. Так уже один раз рвануло так что ближайшее цивилизации накрылись медным тазом в прямом смысле ибо железо еще не обрабатывали.
Первые темные века начались, чуть ли не 1000 лет. длились. Легенда об Атлантиде и проч.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 45 минут назад
Вроде кое кто как раз там хотел газопровод тянуть из месторождения на Кипре в Грецию? Даже посорились кому газ качать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85764



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 января
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Набирающие популярность в сообществах
Вальс богов
Вальс богов
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#автомобили#картинки#подборка#факты#в мире#забавно#шоу бизнес
#Юмор#дтп#история#люди#Приколы#животные#Фотографии#улыбнуло#новости#Ynews
#Прикол#позитив#аварии#автомир#СССР#кино#авто аварии#Россия#США#Жизнь
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена Шотландский суши-ресторан приобрел тунца-рекордсмена Пёс нашел крупнейший клад столетия Пёс нашел крупнейший клад столетия Индус побил рекорд движения задним ходом Индус побил рекорд движения задним ходом Японцы создали полудрагоценное кресло Японцы создали полудрагоценное кресло

На что жалуетесь?

Вернуться