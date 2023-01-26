Чудак из Химок вывалил два мешка керамзита в унитаз и устроил коммунальный коллапс

В каждом доме есть замечательный сосед, который отличается умом и сообразительностью, и от проделок которого соседи приходят в ужас. Жители одной из многоэтажек ЖК "Солнечная система" в Химках на своей шкуре ощутили, что значит жить рядом с таким уникумом.

Зайдя в свою квартиру, они обнаружили унитаз, полный керамзита. Выяснилось, что кто-то из соседей сверху решил утилизировать стройматериал таким вот нестандартным способом.