Чудак из Химок вывалил два мешка керамзита в унитаз и устроил коммунальный коллапс

"А вдруг получится?" - наверняка подумал он и рискнул.
В каждом доме есть замечательный сосед, который отличается умом и сообразительностью, и от проделок которого соседи приходят в ужас. Жители одной из многоэтажек ЖК "Солнечная система" в Химках на своей шкуре ощутили, что значит жить рядом с таким уникумом.
Зайдя в свою квартиру, они обнаружили унитаз, полный керамзита. Выяснилось, что кто-то из соседей сверху решил утилизировать стройматериал таким вот нестандартным способом.
Горожанам пришлось вызывать аварийные службы, сотрудники которых прочистили канализацию. Благодаря своевременной помощи "всемирного" потопа удалось избежать.
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А в соцсетях предположили, что соседи тут не при чём - скорее всего, это дело рук ремонтной бригады. Интернет-пользователи рассказали о том, что такие "шабашники" смывают в унитаз.
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У меня мать-пенсионерка цветами занимается, я ей этот керамзит (для дренажа) по 50-80 рублей за 2 кг периодически покупаю.
А эти дебилы 2 мешка!!! в унитаз решили спустить.
ну а вылить воду вместе с тряпкой для пола это вообще классика допрокладочной эры
Вспомнила - Около одного дома пробку видимо убирали, один из сантехов убивался так забавно: "Ладно я в разумность баб и детей сомневался, но мужики то мужики куда..." и это с таким трагизмом и слезами в голосе)))