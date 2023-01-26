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Чудак из Химок вывалил два мешка керамзита в унитаз и устроил коммунальный коллапс

Чудак из Химок вывалил два мешка керамзита в унитаз и устроил коммунальный коллапс

Автор:
26 января 2023 12:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аварийные службы   видео   засор   канализация   керамзит   соседи   химки   
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"А вдруг получится?" - наверняка подумал он и рискнул.

В каждом доме есть замечательный сосед, который отличается умом и сообразительностью, и от проделок которого соседи приходят в ужас. Жители одной из многоэтажек ЖК "Солнечная система" в Химках на своей шкуре ощутили, что значит жить рядом с таким уникумом.


Зайдя в свою квартиру, они обнаружили унитаз, полный керамзита. Выяснилось, что кто-то из соседей сверху решил утилизировать стройматериал таким вот нестандартным способом.



Горожанам пришлось вызывать аварийные службы, сотрудники которых прочистили канализацию. Благодаря своевременной помощи "всемирного" потопа удалось избежать.

А в соцсетях предположили, что соседи тут не при чём - скорее всего, это дело рук ремонтной бригады. Интернет-пользователи рассказали о том, что такие "шабашники" смывают в унитаз.


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Метки: аварийные службы   видео   засор   канализация   керамзит   соседи   химки   
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23  комментария
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21k
homerchik 2 часа назад
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358
Руслан 12 минут назад
100% гасторы-ремонтники!!! У них же вместо мозгов хлебушек!
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0
Homefighter 13 минут назад
А чего, так можно было?
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17k
Toxictofa 14 минут назад
С.ка!
У меня мать-пенсионерка цветами занимается, я ей этот керамзит (для дренажа) по 50-80 рублей за 2 кг периодически покупаю.
А эти дебилы 2 мешка!!! в унитаз решили спустить.
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42k
Aleksandr 17 минут назад
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29k
koleos72 Полчаса назад
А может кто-то испугался, но не сильно! И вместо кирпичей...
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29k
koleos72 Полчаса назад
Керамзит можно было бы оставить у мусорки, кто ни будь забрал бы! Скорее какая-то баба, не умная, оставшийся после ремонта решила утилизировать! Дак вот она и ходит там, умничает! Он же не мог вылезти из нутри!
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6k
klop 40 минут назад
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1k
Ksenia2 43 минуты назад
А керамзит же легкий и не тонет в воде. Или я что-то путаю? Как его смыли?
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9k
Бритва 46 минут назад
да, вот так вот, бывает, почитаешь фишки, захочешь после прочитанного посрать, а там "коммунальный коллапс"
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459
MidMaster 47 минут назад
Владелец кладовки 232 будет несомненно рад такой луже перед дверью
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15k
_delphin_ Час назад
У мну знакомый в Химках живёт. Уникальный город с уникальными жителями. Но его всё устраивает))
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2k
poбт Час назад
я когда сантехом колымил, у нас в доме жила старая б*лядина которая арбузные корки смывала в унитаз, нарезала кубиками и смывала, при этом на ее этаже был мусоропровод

ну а вылить воду вместе с тряпкой для пола это вообще классика допрокладочной эры
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Почему-то вспомнилась добрая, безобидная шутка про соседский сортир и килограмм дрожжей. Весёлая такая. Особенно для соседа.
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9k
Antonium 2 часа назад
Наверняка эти - "Зачем ругаешься насяльника"? )))
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950
Шурман 2 часа назад
Я сдаю хату в центре Брюсселя и уже запарился бороться с такими соседями , понаехало индусов и они думают что в унитаз и на кухне можно сливать все , за прошедший год 4 раза ремонтировали канализацию а им все равно , мне потом рассказывали что из канализации и трусы и тряпки доставали . Жилец мой решил съезжать из этого дома да и меня все это достало решил продавать ту квартиру .
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6k
Mixalych 2 часа назад
Ну а памперсы, женские прокладки и гигиенические салфетки так и вообще обычное дело
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317
Тоша Mixalych Час назад
Презики ещё забыл, тоже уже сантехов не удивляют)
Вспомнила - Около одного дома пробку видимо убирали, один из сантехов убивался так забавно: "Ладно я в разумность баб и детей сомневался, но мужики то мужики куда..." и это с таким трагизмом и слезами в голосе)))
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28k
Levyathan 2 часа назад
Чудак на букву М
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