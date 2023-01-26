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Кладовщики-бизнесмены развели Wildberries на 8 млн

Кладовщики-бизнесмены развели Wildberries на 8 млн

Автор:
26 января 2023 09:29
Сообщество : Мошенничество
Метки: Wildberries   Кладовщики   Подмосковье   бизнесмены   мошеничество   обман   
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Два кладовщика придумали оригинальную схему заработка. Правда, оказалось, что она попадает под статью о мошенничестве. 28-летний Саша Перкин и 27-летний Рома Дубенцов устроились работать на склад маркетплейса Wildberries в Подмосковье.

А ещё открыли ИП и стали продавцами на «ягодках». И вывели из магазина 7,963 млн рублей. Парни приехали покорять столицу из Саратовской области. Один из них до карьеры в Wildberries был полицейским.


В полицию обратился представитель Wildberries и сообщил, что из копании чудным образом утекли миллионы рублей. Кладовщиков комплекса в Коледино Перкина и Дубенцова задержали сразу, по горячим следам.


Приятели устроились на склад, открыли ИП и зарегистрировались как продавцы Wildberries. Только вот продавать они ничего не хотели. Их «продукция» стоила очень дёшево и существовала только по документам. Молодые люди, пока никто не видел, переклеивали штрихкоды со своих товаров на самые дорогие: стиральные машинки, телевизоры, пылесосы, конструкторы Lego. Потом они ловко сами заказывали эти товары за копейки и забирали в пунктах выдачи. Так мужчины наварились на 7,963 млн рублей.


Мужчин задержали. Один из них до карьеры на складе Wildberries три года работал полицейским в отделе МВД «Новоузенский».


Ранее сообщалось о другом сотруднике Wildberries, который тоже решил нелегально заработать с помощью площадки. Он воспользовался лазейкой в системе безопасности и штамповал возвраты один за другим. Только товар никто обратно не приносил, а все деньги падали в карман смышлёного сотрудника. Проблемку обнаружили, когда он стал богаче на 1 млн рублей.

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Метки: Wildberries   Кладовщики   Подмосковье   бизнесмены   мошеничество   обман   
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16  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Мент применил все свои навыки на складе , но не фартануло .
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63k
doker 6 минут назад
Тяжело сейчас "остапам", но...
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2k
Vovan Petroff 7 минут назад
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7k
Zhora 12 минут назад
Идиоты. Неужели думали, что их не найдут ?
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23k
sssss3 53 минуты назад
Всю недостачу на недоумков списали,...
Ну что вам сказать, лох это не только судьбы, но и тяжкий крест - и тащить его им по жизни...
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31
RobotTerminator2 58 минут назад
Жадность, приводит к бедности!
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2k
Dema Час назад
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4k
Frank Borman Час назад
Если работаешь в маркетплейсе, то можно сп@здить много мерчандайзов из своего родного плейса. Вот так и становятся рич пиплами.
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125
Денис Федотов 2 часа назад
Про телевизоры со стиралками верится с трудом, переклеивали скорее всего на однотипные со своими товарами. А так небольшой по размерам товар может стоить сопоставимо со стиралкой и телевизором.
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15k
Совранский 2 часа назад
таких надо в СБ перекупать))))))))))))))
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217
Хухрмухр 2 часа назад
Воровать тоже надо мозги иметь.Это вам не хухрымухры.Теперь на пару с навальным перчатки шить будут.
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217
Хухрмухр Херанука Паибалу Полчаса назад
Так то по мелочи наверно.А здесь сразу решили разбогатеть.
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