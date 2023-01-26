Кладовщики-бизнесмены развели Wildberries на 8 млн

В полицию обратился представитель Wildberries и сообщил, что из копании чудным образом утекли миллионы рублей. Кладовщиков комплекса в Коледино Перкина и Дубенцова задержали сразу, по горячим следам.





Приятели устроились на склад, открыли ИП и зарегистрировались как продавцы Wildberries. Только вот продавать они ничего не хотели. Их «продукция» стоила очень дёшево и существовала только по документам. Молодые люди, пока никто не видел, переклеивали штрихкоды со своих товаров на самые дорогие: стиральные машинки, телевизоры, пылесосы, конструкторы Lego. Потом они ловко сами заказывали эти товары за копейки и забирали в пунктах выдачи. Так мужчины наварились на 7,963 млн рублей.





Мужчин задержали. Один из них до карьеры на складе Wildberries три года работал полицейским в отделе МВД «Новоузенский».



