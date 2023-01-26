Кладовщики-бизнесмены развели Wildberries на 8 млн

Два кладовщика придумали оригинальную схему заработка. Правда, оказалось, что она попадает под статью о мошенничестве. 28-летний Саша Перкин и 27-летний Рома Дубенцов устроились работать на склад маркетплейса Wildberries в Подмосковье.
А ещё открыли ИП и стали продавцами на «ягодках». И вывели из магазина 7,963 млн рублей. Парни приехали покорять столицу из Саратовской области. Один из них до карьеры в Wildberries был полицейским.
В полицию обратился представитель Wildberries и сообщил, что из копании чудным образом утекли миллионы рублей. Кладовщиков комплекса в Коледино Перкина и Дубенцова задержали сразу, по горячим следам.
Приятели устроились на склад, открыли ИП и зарегистрировались как продавцы Wildberries. Только вот продавать они ничего не хотели. Их «продукция» стоила очень дёшево и существовала только по документам. Молодые люди, пока никто не видел, переклеивали штрихкоды со своих товаров на самые дорогие: стиральные машинки, телевизоры, пылесосы, конструкторы Lego. Потом они ловко сами заказывали эти товары за копейки и забирали в пунктах выдачи. Так мужчины наварились на 7,963 млн рублей.
Мужчин задержали. Один из них до карьеры на складе Wildberries три года работал полицейским в отделе МВД «Новоузенский».
Ранее сообщалось о другом сотруднике Wildberries, который тоже решил нелегально заработать с помощью площадки. Он воспользовался лазейкой в системе безопасности и штамповал возвраты один за другим. Только товар никто обратно не приносил, а все деньги падали в карман смышлёного сотрудника. Проблемку обнаружили, когда он стал богаче на 1 млн рублей.
Источник:
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Ну что вам сказать, лох это не только судьбы, но и тяжкий крест - и тащить его им по жизни...
Вот и попались.
Помнится, в начале 00-х, когда ЗАО Тандер ещё не был Магнитом, их на центральном складе недурно обворовывали ребята с одного села, работавшие сборщиками товара, доставщиками, менеджерами.
Вместе на работу ездили. Сами себе заявку делали с доставкой на рынок, за наличку.
Сборщик в паллету вместо дешёвого товара кладёт максимально дорогой (косметика, парфюм)
Вместо 10 флаконов Тройного одеколон будут 10 "Шанель 5" или Кензо
Оплачивается естесссно как тройной одеколон.
По складу - просто пересортица.
Поди найди, кто её допустил. Ну, ошиблись, с кем не бывает