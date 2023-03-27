Владимир Довгань. Куда исчез и почему сменил фамилию бизнесмен из 1990-х

Портреты Владимира Довганя украшали пачки пельменей, плитки шоколада, пакеты с кашей и бутыли с напитками (в том числе, и теми, что «покрепче»).

Впрочем, спустя некоторое время количество «еды от Довганя» на прилавках начало уменьшаться. А потом продуктов с портретом Владимира Викторовича не стало совсем. Точно также, как исчез с экранов и газетных полос сам предприниматель. Что стало с мужчиной-брендом, почему он предпочёл «уйти в тень» и чем занимается сейчас…

Как Довгань решил стать миллионером