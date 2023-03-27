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Владимир Довгань. Куда исчез и почему сменил фамилию бизнесмен из 1990-х

Владимир Довгань. Куда исчез и почему сменил фамилию бизнесмен из 1990-х

Автор:
27 марта 2023 17:18
Метки: Довгань   бизнесмены   девяностые   
1927
6

В «лихие девяностые» лицо этого мужчины смотрело на соотечественников со всех полок продуктовых магазинов страны


Портреты Владимира Довганя украшали пачки пельменей, плитки шоколада, пакеты с кашей и бутыли с напитками (в том числе, и теми, что «покрепче»).

Впрочем, спустя некоторое время количество «еды от Довганя» на прилавках начало уменьшаться. А потом продуктов с портретом Владимира Викторовича не стало совсем. Точно также, как исчез с экранов и газетных полос сам предприниматель. Что стало с мужчиной-брендом, почему он предпочёл «уйти в тень» и чем занимается сейчас…


Как Довгань решил стать миллионером

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Владимир Довгань в 1990-х, фото из открытых источников.


Судьба свела родителей Владимира в столовой при железной дороге. Папа мальчика работал помощником машиниста. Мама стояла за кассой в буфете.

Свадьбу сыграли вскоре после знакомства, а в начале 1960-х новоиспечённые супруги стали родителями. Владимир появился на свет в посёлке городского типа с названием Ерофей Павлович. Это местечко расположено на Транссибе, в Амурской области.

У Владимира Довганя был старший брат, и неудивительно, что будущему бизнесмену приходилось донашивать какие-то вещи и играть игрушками, которые были уже не совсем новыми. Мальчику это не нравилось. Он решил непременно добиться успеха в будущем — так, чтобы можно было позволить себе купить любую новую вещь, какую захочет.


Всё началось с чипсов

Довгань на этикетке, фото из открытых источников.


Первые шаги к финансовому успеху Довгань делал в строительной бригаде. Вместе с друзьями он подрабатывал на ремонтах домов. При этом основная работа у него тоже была — Довгань вёл тренировки в детской спортивной школе.


Удивительно, но какое-то время оставалось у делового юноши и на изобретательство. Мужчина придумывал различные технические устройства, которых в СССР в ту пору не существовало. Так, в 1980-х Довгань сконструировал и запустил в работу аппарат по выпуску чипсов. Рассказывают, что ноу-хау позволило Владимиру неплохо заработать — получить свой первый миллион рублей.


«Довгань-шоу» — в каждом телевизоре страны

Владимир Довгань в 1990-х, фото из открытых источников.


Дальше — больше. Довгань занялся хлебобулочной продукцией. Его компания производила хлеб, пиццу и жареную картошку. Доходы и узнаваемость росли — к 1990-му году Владимир созрел для того, чтобы «подарить» свою фамилию продукции собственных предприятий. Упаковки с лицом улыбающегося бизнесмена хлынули на прилавки.

При этом Владимир не скупился на рекламу. Многие товары он продвигал лично, а в телевизионном эфире регулярно появлялась передача под названием «Довгань-шоу».


Как человек-бренд стал коучем

Довгань сегодня, фото из открытых источников.


Всё это продолжалось до 1998 года, когда ситуация в стране неожиданно изменилась — ударил кризис, стали несколько иными правила игры… Довгань избавился от своего производства — передал его (цена вопроса неизвестна) одной из известных компаний.

При этом новые хозяева быстро избавились от изображений Владимира Викторовича на упаковках, попутно заменив и названия.

Довгань, тем временем, не сидел без дела. Предприниматель занялся сетевым маркетингом (торговал косметикой и бижутерией), начал писать книгу, а ещё запустил производство одежды. Кроме того, Владимир в начале 2000-х попробовал себя в набиравшем популярность направлении коучинга — стал бизнес-тренером и начал читать лекции начинающим предпринимателям о том, «как заработать миллион». Это направление тоже оказалось весьма доходным.


Почему бизнесмен сменил фамилию

Владимир Счастливый (он же — Довгань), фото из открытых источников.


Несмотря на напряжённую работу, Владимир Довгань никогда не забывал о личном. Бизнесмен трижды женился и трижды становился отцом. Несколько лет назад предприниматель и его супруга решили оставить шумную Москву и попробовать перебраться в другую страну. При этом жена бизнесмена отбыла в солнечную Панаму, а Владимир — на историческую родину своих предков, которые были выходцами из Жмеринки. Здесь Довгань продолжил чтение лекций. Правда, под уже новой фамилией — Довгань заменил паспорт и, согласно документу, стал «Владимиром Счастливым».

Кстати, фотография в паспорте Владимира Викторовича тоже изменилась сильно — мужчина расстался с богатой шевелюрой (стал абсолютно лысым) и несколько похудел. Впрочем, узнать «того самого Довганя с наклеек» и сегодня помогают глаза 57-летнего коуча. В них сохранились прежний блеск делового азарта, готовность в любой момент открыть новое дело, а ещё — «кардинально изменить свою судьбу всего за 7 дней»…


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Метки: Довгань   бизнесмены   девяностые   
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21  комментарий
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9k
Billi_Bons 12 часов назад
По началу, водка "Довгань" была норм, а потом обычная сивуха.
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21k
Sergey Timonin 2 часа назад
Как ни странно, но бренд "Довгань" жив и по сей день.
Германия завалена продуктами этого бренда, и качество не плохое.
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6k
Алекс Крайчек 8 часов назад
А вот я помню, что "первые свои деньги" Довгань "заработал" на выпуске книжек по "боевым искусствам". Да-да. "В детских спортивных школах" преподавал. В начале 90-х... Охотно верю.
Вот эти знакомства "в детских спортивных кругах" и помогли Довганю подняться. Тольятти как раз был "оччень спортивным городом" в те годы.
А потом. Вдруг. 90-е кончились. И спортсмены как-то потихоньку сошли со сцены.
Вот тут Довгань и слился.
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532
Вася Васильев 8 часов назад
Аферистом был, аферистом остался.
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5k
Горожанин 9 часов назад
Как такие дела делаются? Возникает на горизонте буйный идиот, подходящий под идеологические цели - дают зелёный свет и поддержку. Какая идеологическая цель была в 90-х? Правильно - инициатива предпринимательства, торгашество, личный успех, причем ни на чем, условно на печках для булок (это у Довганя). Сверхзадача - чтобы отвлечь народ от раздела реальных государственных ресурсов и богатств. Кипучий идиот Довгань прекрасно подошёл на эту роль, потому-то та едьцинская власть его и пиарила. Идеологическая ситуация поменялась - ну, и сдох Довгань.
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7k
Allmaster 9 часов назад
Я его запомнил по компьютерам. Т.е. у меня был маленький магазинчик, тогда как раз пошли игры от 1С джевел диск, в простой коробке и стоили адекватно, но причем были фирменные.
И тут деваха одна усиленно тащит меня на позолоченные небеса как она сказала.
Типа вот сматри, продавай игру, распространяй по знакомым, люди в нее играю, и продают другим. Тебе капает...
Ничего не напоминает.
Сама игрушка, УГ типа гонки какой то из убогой графики и самого содержания.
Довгань, чо...
Если в конце 90-х нормальная игрушка от 1с стоила 99 руб, то эту пытались впарить по 400.
Бизнесмен. Коуч. да...
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23k
Bar0 10 часов назад
Ссылка my.mail.ru
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3k
Trilik 10 часов назад
Брань, срань, дрань, ругань, погань, довгань...
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102k
parallax 11 часов назад
Ни куда он не делся, продолжает заниматься спекуляцией. Типичный купи-продай. Сам ничего не производит, но продаёт заказанный у третьих фирм товар, под маркой Dovgan. Реализует в основном в европейских странах.
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10k
Григорий Бабкин 11 часов назад
Странно. Всегда думал, что "Довгань", это погоняло. Не может быть такой фамилии у ярко выраженного маланца.
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9k
Juli 11 часов назад
Алигаршонок из 90[мат]хал в хахляндию и заделался в инфоцыганки). Видимо совсем все плохо.
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48k
Элек Мек 11 часов назад
А куда делся кандидат в президенты Брынцалов?
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32k
Юр21 12 часов назад
В девяностые много бизнесменов исчезало, некоторые успевали сменить фамилию...
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5k
Hugo_RnD 12 часов назад
так а фамилию-то почему сменил?!
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
48456



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