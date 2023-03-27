Владимир Довгань. Куда исчез и почему сменил фамилию бизнесмен из 1990-х

В «лихие девяностые» лицо этого мужчины смотрело на соотечественников со всех полок продуктовых магазинов страны
Портреты Владимира Довганя украшали пачки пельменей, плитки шоколада, пакеты с кашей и бутыли с напитками (в том числе, и теми, что «покрепче»).
Впрочем, спустя некоторое время количество «еды от Довганя» на прилавках начало уменьшаться. А потом продуктов с портретом Владимира Викторовича не стало совсем. Точно также, как исчез с экранов и газетных полос сам предприниматель. Что стало с мужчиной-брендом, почему он предпочёл «уйти в тень» и чем занимается сейчас…
Как Довгань решил стать миллионером
Владимир Довгань в 1990-х, фото из открытых источников.
Судьба свела родителей Владимира в столовой при железной дороге. Папа мальчика работал помощником машиниста. Мама стояла за кассой в буфете.
Свадьбу сыграли вскоре после знакомства, а в начале 1960-х новоиспечённые супруги стали родителями. Владимир появился на свет в посёлке городского типа с названием Ерофей Павлович. Это местечко расположено на Транссибе, в Амурской области.
У Владимира Довганя был старший брат, и неудивительно, что будущему бизнесмену приходилось донашивать какие-то вещи и играть игрушками, которые были уже не совсем новыми. Мальчику это не нравилось. Он решил непременно добиться успеха в будущем — так, чтобы можно было позволить себе купить любую новую вещь, какую захочет.
Всё началось с чипсов
Довгань на этикетке, фото из открытых источников.
Первые шаги к финансовому успеху Довгань делал в строительной бригаде. Вместе с друзьями он подрабатывал на ремонтах домов. При этом основная работа у него тоже была — Довгань вёл тренировки в детской спортивной школе.
Удивительно, но какое-то время оставалось у делового юноши и на изобретательство. Мужчина придумывал различные технические устройства, которых в СССР в ту пору не существовало. Так, в 1980-х Довгань сконструировал и запустил в работу аппарат по выпуску чипсов. Рассказывают, что ноу-хау позволило Владимиру неплохо заработать — получить свой первый миллион рублей.
«Довгань-шоу» — в каждом телевизоре страны
Владимир Довгань в 1990-х, фото из открытых источников.
Дальше — больше. Довгань занялся хлебобулочной продукцией. Его компания производила хлеб, пиццу и жареную картошку. Доходы и узнаваемость росли — к 1990-му году Владимир созрел для того, чтобы «подарить» свою фамилию продукции собственных предприятий. Упаковки с лицом улыбающегося бизнесмена хлынули на прилавки.
При этом Владимир не скупился на рекламу. Многие товары он продвигал лично, а в телевизионном эфире регулярно появлялась передача под названием «Довгань-шоу».
Как человек-бренд стал коучем
Довгань сегодня, фото из открытых источников.
Всё это продолжалось до 1998 года, когда ситуация в стране неожиданно изменилась — ударил кризис, стали несколько иными правила игры… Довгань избавился от своего производства — передал его (цена вопроса неизвестна) одной из известных компаний.
При этом новые хозяева быстро избавились от изображений Владимира Викторовича на упаковках, попутно заменив и названия.
Довгань, тем временем, не сидел без дела. Предприниматель занялся сетевым маркетингом (торговал косметикой и бижутерией), начал писать книгу, а ещё запустил производство одежды. Кроме того, Владимир в начале 2000-х попробовал себя в набиравшем популярность направлении коучинга — стал бизнес-тренером и начал читать лекции начинающим предпринимателям о том, «как заработать миллион». Это направление тоже оказалось весьма доходным.
Почему бизнесмен сменил фамилию
Владимир Счастливый (он же — Довгань), фото из открытых источников.
Несмотря на напряжённую работу, Владимир Довгань никогда не забывал о личном. Бизнесмен трижды женился и трижды становился отцом. Несколько лет назад предприниматель и его супруга решили оставить шумную Москву и попробовать перебраться в другую страну. При этом жена бизнесмена отбыла в солнечную Панаму, а Владимир — на историческую родину своих предков, которые были выходцами из Жмеринки. Здесь Довгань продолжил чтение лекций. Правда, под уже новой фамилией — Довгань заменил паспорт и, согласно документу, стал «Владимиром Счастливым».
Кстати, фотография в паспорте Владимира Викторовича тоже изменилась сильно — мужчина расстался с богатой шевелюрой (стал абсолютно лысым) и несколько похудел. Впрочем, узнать «того самого Довганя с наклеек» и сегодня помогают глаза 57-летнего коуча. В них сохранились прежний блеск делового азарта, готовность в любой момент открыть новое дело, а ещё — «кардинально изменить свою судьбу всего за 7 дней»…
Источник:
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Германия завалена продуктами этого бренда, и качество не плохое.
Вот эти знакомства "в детских спортивных кругах" и помогли Довганю подняться. Тольятти как раз был "оччень спортивным городом" в те годы.
А потом. Вдруг. 90-е кончились. И спортсмены как-то потихоньку сошли со сцены.
Вот тут Довгань и слился.
Почти на каждом кладбище более менее крупного города есть аллеи с этими "спортсменами" из 90х...
И тут деваха одна усиленно тащит меня на позолоченные небеса как она сказала.
Типа вот сматри, продавай игру, распространяй по знакомым, люди в нее играю, и продают другим. Тебе капает...
Ничего не напоминает.
Сама игрушка, УГ типа гонки какой то из убогой графики и самого содержания.
Довгань, чо...
Если в конце 90-х нормальная игрушка от 1с стоила 99 руб, то эту пытались впарить по 400.
Бизнесмен. Коуч. да...