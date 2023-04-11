Как сложилась судьба мальчика из мема "Повар спрашивает повара"

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой

Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа

Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма

Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом

Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел