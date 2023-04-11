Как сложилась судьба мальчика из мема "Повар спрашивает повара"

Видео "Повар спрашивает повара" разлетелось на мемы. С тех пор главный герой повзрослел и сильно изменился. Давайте узнаем его историю.
Главный герой - Антон Сидоров. После захлестнувшей его славы одноклассники продолжали снимать Антона на видео, но другие ролики с ним не стали вирусными.
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В 2012 году Антон поступил в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге на юридический факультет, затем перевёлся на исторический. Талант у парня был ещё и к музыке, он основал и был солистом группы "Панда Бутина", но в 2015 она перестала существовать.
Личностью Антон оказался разносторонней: он вёл историческую передачу (правда недолго, да и рейтинги были низкие), пытался открыть бизнес, но прогорел. Устав от интернет-популярности, он закрыл личные страницы, похудел на 50 кг, начал ездить на велосипеде.
В 2019 году Антон вновь попал в заголовки СМИ, когда в его квартире нашли мёртвую девушку. К ответственности его не привлекали. К слову, у Антона жилплощадь на Загородном проспекте в 180 квадратов.
Сейчас Антону 27 лет, он живёт в Санкт-Петербурге, на связь с журналистами не выходит и ведёт закрытый образ жизни.
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Нашли девушку... Кто-нибудь что-то понял?
На самом деле тут всё понятно, стоит прочитать чуть дальше
Да, мне и пост не понравился и мем и ролик абсолютно тупой - но надо себя держать в руках.
Не обижайся, таковы правила.
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