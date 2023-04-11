FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7447 постов • 866 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как сложилась судьба мальчика из мема "Повар спрашивает повара"

Как сложилась судьба мальчика из мема "Повар спрашивает повара"

Автор:
11 апреля 2023 14:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мемы   Прикол   забавно   звезды   интернет звезда   история   повар спрашивает повара   фото   шоу бизнес   
2089
5
1

Видео "Повар спрашивает повара" разлетелось на мемы. С тех пор главный герой повзрослел и сильно изменился. Давайте узнаем его историю.

Главный герой - Антон Сидоров. После захлестнувшей его славы одноклассники продолжали снимать Антона на видео, но другие ролики с ним не стали вирусными.

В 2012 году Антон поступил в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге на юридический факультет, затем перевёлся на исторический. Талант у парня был ещё и к музыке, он основал и был солистом группы "Панда Бутина", но в 2015 она перестала существовать.

Личностью Антон оказался разносторонней: он вёл историческую передачу (правда недолго, да и рейтинги были низкие), пытался открыть бизнес, но прогорел. Устав от интернет-популярности, он закрыл личные страницы, похудел на 50 кг, начал ездить на велосипеде.

В 2019 году Антон вновь попал в заголовки СМИ, когда в его квартире нашли мёртвую девушку. К ответственности его не привлекали. К слову, у Антона жилплощадь на Загородном проспекте в 180 квадратов.

Сейчас Антону 27 лет, он живёт в Санкт-Петербурге, на связь с журналистами не выходит и ведёт закрытый образ жизни.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Мемы   Прикол   забавно   звезды   интернет звезда   история   повар спрашивает повара   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей А 18 минут назад
Похоже у паренька не все в порядке с головой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Алексей Полчаса назад
дикие глаза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
Алексей Хмелёв 36 минут назад
Да пох как сложилась его судьба. Пох. Пох. Пох. Была такая реклама в девяностых от наших рокеров и Джоаны Стингрей "Не надо мусорить". Пора сделать такой мем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 37 минут назад
"В 2019 году Антон вновь попал в заголовки СМИ, когда в его квартире нашли девушку. К ответственности его не привлекали".

Нашли девушку... Кто-нибудь что-то понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
59k
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
За
е
б
***
Л!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
Так этож Мэдди Мурк) возится со старыми тачками и старыми компами в своем болге)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46186



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Известный "недотёпа" русского кино: Тимофей Трибунцев
Известный "недотёпа" русского кино: Тимофей Трибунцев
До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак
До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак
Набирающие популярность в сообществах
Огурцы и помидоры – не овощи
Огурцы и помидоры – не овощи
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих трансгендер
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих...
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Депутат со свитой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#интересно#аварии#позитив#СССР#фильм#драка#Мемы
#Юмор#автомобили#история#дтп#авто аварии#шоу бизнес#Фотографии#люди#полиция#Приколы
#интересное#автомир#машина#животные#кино#подборка#факты#Ynews#картинки#Разное
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел

На что жалуетесь?

Вернуться