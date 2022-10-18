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15 необычных и экзотических пород собак

15 необычных и экзотических пород собак

Автор:
18 октября 2022 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   животные   красота   порода   собака   удивительно   факты   фото   
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В мире существуют сотни разнообразных пород собак. Каждая из них по-своему удивительна и необыкновенна.

Для любого владельца его четвероногий любимец самый лучший, и это не зависит от родословной или наличия элитных титулов. Несмотря на это, невозможно пройти мимо объективно редких пород собак — они имеют необычную внешность, странные названия и нередко стоят просто баснословных денег. Давайте поскорее познакомимся с интересными питомцами, которых вы, наверное, ранее никогда не видели. Приятного просмотра!


Пуми

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Пуми часто путают с пуделем. Однако это венгерская пастушья порода, которая издавна использовалась для выпаса домашнего скота.


Катахула или леопардовая собака

Катахула удивительно дружелюбная и красивая собака, являющаяся официальным символом штата Луизиана. Точное происхождение этой породы неизвестно.


Ховаварт

Немецкая порода собак. Первые упоминания о ней датируются 1274-м годом.


Денди-динмонт-терьер

Ранее эта порода использовалась для охоты на мелкую дичь. Сегодня они являются преимущественно домашними любимцами и участниками выставок. Их ценят за интересный внешний вид.


Ксолоитцкуинтли или ксоло

Одна из древнейших пород в мире. Родиной этих собак является Мексика.


Аляскинский кли-кай

Отличная собака-компаньон, имеющая небольшие размеры. Внешним видом сильно напоминает

маленького хаски.


Чехословацкий влчак

Порода, появившаяся на свет вследствие скрещивания немецких овчарок и карпатских волков.


Салюки или персидская борзая

Элегантная борзая невероятной красоты. Создана для того, чтобы гоняться за мелкой дичью.


Каталбурун или турецкий пойнтер

Перед вами редчайший вид пойнтеров. Каталбурун — турецкая порода, первые упоминания о которой зафиксированы в 1650-м году. Официальной родиной пёсиков считается город Тарсус.

На первый взгляд кажется, что раздвоенный нос — это аномалия. На самом деле он является удивительным инструментом, позволяющим улавливать тончайшие запахи.


Тайский риджбек

Невероятно умные и самостоятельные псы, которые произошли от красных диких собак.


Карельская медвежья собака

Одна из древнейших домашних пород собак. Вместе с ними охотники ходили на крупного лесного зверя.


Исландская овчарка

Порода имеет внешнее сходство с финским шпицем и норвежским бухундом. Является отличным пастухом и компаньоном.


Китайская гончая или махугоу

Махугоу — малоизвестная порода, обитающая в провинции Юницань (Китай). О происхождении этих собак доподлинно ничего неизвестно. Учёные склонны предполагать, что порода сформировалась естественным путём.


Джонанги

Индийская порода собак, которая обладает отличными характеристиками охотника и пастуха.


Пражский крысарик

Считается одной из самых маленький европейский пород. Несмотря на скромные габариты, является прирождённым крысоловом. Вес собаки составляет всего 2,6 килограммов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомец   животные   красота   порода   собака   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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2k
Leonid 20 минут назад
Собачки классные, но я чуть мозг не сломал когда читал их названия ... ну и конечно для меня слишком экзотические, себе бы я наверное ни одну не взял
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2k
Сергей 16 минут назад
У меня не такой и редкий пёс (бордер колли), но за то глаза красивые.
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5k
Котэ Час назад
Eesti hagijas
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3k
kleyman Час назад
Сразу диалог представился.
Ксоло: Это ты взял мою косточку?
Ты: Что? Нет, я вообще тебя впервые вижу.
Ксоло: Мне всё равно, ты вернёшь её...
Ты: Да, конечно. Вот я влип.
Ксоло: И вкусняшки.
Ты: Конечно, и вкусняшки...
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15k
Совранский Час назад
Я человек простой - вижу собакена, ставлю +)
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16k
Booka1a Час назад
Ксоло напомнил собаку Риддика)
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