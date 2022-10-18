15 необычных и экзотических пород собак

В мире существуют сотни разнообразных пород собак. Каждая из них по-своему удивительна и необыкновенна.
Для любого владельца его четвероногий любимец самый лучший, и это не зависит от родословной или наличия элитных титулов. Несмотря на это, невозможно пройти мимо объективно редких пород собак — они имеют необычную внешность, странные названия и нередко стоят просто баснословных денег. Давайте поскорее познакомимся с интересными питомцами, которых вы, наверное, ранее никогда не видели. Приятного просмотра!
Пуми
Пуми часто путают с пуделем. Однако это венгерская пастушья порода, которая издавна использовалась для выпаса домашнего скота.
Катахула или леопардовая собака
Катахула удивительно дружелюбная и красивая собака, являющаяся официальным символом штата Луизиана. Точное происхождение этой породы неизвестно.
Ховаварт
Немецкая порода собак. Первые упоминания о ней датируются 1274-м годом.
Денди-динмонт-терьер
Ранее эта порода использовалась для охоты на мелкую дичь. Сегодня они являются преимущественно домашними любимцами и участниками выставок. Их ценят за интересный внешний вид.
Ксолоитцкуинтли или ксоло
Одна из древнейших пород в мире. Родиной этих собак является Мексика.
Аляскинский кли-кай
Отличная собака-компаньон, имеющая небольшие размеры. Внешним видом сильно напоминает
маленького хаски.
Чехословацкий влчак
Порода, появившаяся на свет вследствие скрещивания немецких овчарок и карпатских волков.
Салюки или персидская борзая
Элегантная борзая невероятной красоты. Создана для того, чтобы гоняться за мелкой дичью.
Каталбурун или турецкий пойнтер
Перед вами редчайший вид пойнтеров. Каталбурун — турецкая порода, первые упоминания о которой зафиксированы в 1650-м году. Официальной родиной пёсиков считается город Тарсус.
На первый взгляд кажется, что раздвоенный нос — это аномалия. На самом деле он является удивительным инструментом, позволяющим улавливать тончайшие запахи.
Тайский риджбек
Невероятно умные и самостоятельные псы, которые произошли от красных диких собак.
Карельская медвежья собака
Одна из древнейших домашних пород собак. Вместе с ними охотники ходили на крупного лесного зверя.
Исландская овчарка
Порода имеет внешнее сходство с финским шпицем и норвежским бухундом. Является отличным пастухом и компаньоном.
Китайская гончая или махугоу
Махугоу — малоизвестная порода, обитающая в провинции Юницань (Китай). О происхождении этих собак доподлинно ничего неизвестно. Учёные склонны предполагать, что порода сформировалась естественным путём.
Джонанги
Индийская порода собак, которая обладает отличными характеристиками охотника и пастуха.
Пражский крысарик
Считается одной из самых маленький европейский пород. Несмотря на скромные габариты, является прирождённым крысоловом. Вес собаки составляет всего 2,6 килограммов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались
- Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы
- 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы
- Каких гусениц можно встретить у себя дома?
- Самые сильные и опасные собаки
Ксоло: Это ты взял мою косточку?
Ты: Что? Нет, я вообще тебя впервые вижу.
Ксоло: Мне всё равно, ты вернёшь её...
Ты: Да, конечно. Вот я влип.
Ксоло: И вкусняшки.
Ты: Конечно, и вкусняшки...