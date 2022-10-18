15 необычных и экзотических пород собак

Перед вами редчайший вид пойнтеров. Каталбурун — турецкая порода, первые упоминания о которой зафиксированы в 1650-м году. Официальной родиной пёсиков считается город Тарсус.

На первый взгляд кажется, что раздвоенный нос — это аномалия. На самом деле он является удивительным инструментом, позволяющим улавливать тончайшие запахи.

Тайский риджбек