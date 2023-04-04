Сенбернар с бочоночками бренди на шее

Так, в одном из местных монастырей огромные сенбернары защищали монахов от разбойников, переносили тяжелые грузы, а еще помогали находить попавших под лавины людей. При этом по одной из легенд, сенбернары носили с собой еще и бочонок с бренди, который помогал людям под снегом не замерзнуть. И эта история стала настолько популярной, что прогремела по всему миру.

Только вот в реальности этого никогда не случалось! Причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, содержимое бочонка не помогло бы людям согреться, напротив, оно еще сильнее усугубило бы их состояние, что понимали даже монахи. Во-вторых, выдавать бренди собакам монахи не стали бы по этическим соображениям — это просто противоречит их вере. Наконец, у собак была другая, куда более важная ноша.