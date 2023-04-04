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Сенбернар с бочоночками бренди на шее

Сенбернар с бочоночками бренди на шее

Автор:
04 апреля 2023 09:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: бочонок бренди   животные   инетерсно   история   сенбернар   собака   факты   фото   
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Речь идет о собаках-спасателях, которые стали известны еще в 17 веке своей службой на благо Швейцарии.

Так, в одном из местных монастырей огромные сенбернары защищали монахов от разбойников, переносили тяжелые грузы, а еще помогали находить попавших под лавины людей. При этом по одной из легенд, сенбернары носили с собой еще и бочонок с бренди, который помогал людям под снегом не замерзнуть. И эта история стала настолько популярной, что прогремела по всему миру.

Только вот в реальности этого никогда не случалось! Причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, содержимое бочонка не помогло бы людям согреться, напротив, оно еще сильнее усугубило бы их состояние, что понимали даже монахи. Во-вторых, выдавать бренди собакам монахи не стали бы по этическим соображениям — это просто противоречит их вере. Наконец, у собак была другая, куда более важная ноша.

Так, псы носили с собой подобие аптечки первой помощи, теплые одеяла и рацион питания, куда входил хлеб и вода. С таким небольшим запасом человек мог дождаться прихода реальной помощи. Собственно, с тех пор груз собак-спасателей мало изменился, но бренди среди него точно нет!

Так откуда же пошло это заблуждение? Почему едва ли не весь мир верит в историю о собаках с бочоночками? Все дело в картине, которую нарисовал Эдвин Генри Ландсир в 1820 году «Альпийские мастифы спасают путника». Там он, исключительно для пикантности, добавил сенбернарам на шею бочонок с бренди. Это было просто художественной выдумкой. Кто же знал, что через много-много лет половина мира поверит в его фантазию?


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Метки: бочонок бренди   животные   инетерсно   история   сенбернар   собака   факты   фото   
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1  комментарий
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Ваня 2 часа назад
старый анекдот вспомнился...
есть такая порода собак - сенбернар, они откапывают из снега замерзших альпинистов... тем и живут...
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