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Какой путь проделывают популярные продукты, прежде чем попасть в наши руки и рты

Какой путь проделывают популярные продукты, прежде чем попасть в наши руки и рты

Автор:
24 января 2023 12:07
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   дорога   путь   факты   фото   
552
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Конечной географической точкой исследователи взяли Лондон. Ну а чтобы было нагляднее, мы представляем вам проделанный путь блюд и напитков в километрах.

Когда мы употребляем в пищу тот или иной популярный продукт, то вряд ли задумываемся, какой путь приходится проделать ингредиентам, входящих в его состав. Компания NoBlue (поставщик программных решений для бизнеса) решила провести небольшое исследование и посмотреть, сколько продовольственных миль приходится проходить тем или иным ингредиентам, прежде чем конечный продукт окажется перед потребителем.

Кока-кола: 27 673 км

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Кока-кола — всемирно известный газированный напиток, полный рецепт которого находится в строжайшем секрете. Но некоторые из ингредиентов всё же известны. Также стоит учитывать, что некоторые продукты, например, воду и фосфорную кислоту, доставлять в Великобританию не нужно — это местный продукт. Эти значения снижают общий километраж конечного продукта.

  • Сахар и карамель, Бразилия — 8845 км;
  • Листья коки, Перу — 9777 км.

Кетчуп Хайнц: 46 355 км

Казалось бы, состав кетчупа не должен быть слишком уж сложным, а следовательно и продукты могли бы быть поближе к конечной точке потребления. Тем не менее, одна бутылочка кетчупа Хайнц успевает «объездить» полмира!

  • Помидоры, Китай, Калифорния и Испания — 9437 км;
  • Сахар, Бразилия — 8845 км;
  • Специи, Индия — 7480 км.


Биг Мак: 12 955 км

Благодаря политике Макдональдса, основанной на использовании продуктов, которые выращиваются или производятся в регионе, где расположена сеть ресторанов, для Великобритании Биг Мак относительно местный продукт. И только лук и солёные огурцы вынуждены проделывать дальний путь до булочки с кунжутом.

  • Булочки, Оксфорд — 125 км;
  • Котлеты из говядины, Сканторп или Уотерфорд, Ирландия — 434 км;
  • Салат, Чичестер или Испания — 897 км (сезонно);
  • Сыр из Северной Ирландии — 819 км;
  • Соус Биг Мак, Ланкашир — 358 км;
  • Лук, США — 7216 км;
  • Солёные огурцы, Турция — 3106 км.

Нутелла: 46 238 км

Известную шоколадную пасту с орешками можно назвать «международным» продуктом, потому что ингредиенты для её производства привозят практически со всего мира.

  • Фундук, Турция — 3637 км;
  • Пальмовое масло, Малайзия — 10436 км;
  • Сахар и соя, Бразилия — 8766 км.

Скитлс: 47 569 км

Чтобы мы могли попробовать радугу на вкус, маленькой упаковке Скитлс весом 55 грамм приходится проделать внушительный путь!

  • Сахар, глюкозный сироп и карнаубский воск, Бразилия — 8845 км;
  • Пальмовый жир, Юго-Восточная Азия — 11948 км.

Кофе Старбакс: 8 734 км

Компания Старбакс закупает кофейные смеси во всём мире, поэтому в исследовании использовали усреднённые показатели основных направлений.

  • Колумбия — 8513 км;
  • Эфиопия — 8856 км;
  • Суматра — 10844 км.

Сникерс: 81 741 км

Батончик Сникерс можно назвать одной из самых популярных шоколадок во всём мире. Как и для Нутеллы, ингредиенты для производства сладости закупаются практически со всего земного шара.

  • Кокосовое масло, Филиппины — 10935 км;
  • Арахис, Аргентина — 18171 км;
  • Экстракт ванили, Мексика — 8777 км.

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Метки: Еда   в мире   дорога   путь   факты   фото   
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6  комментариев
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10k
Евгений 48 минут назад
Вот люди сидели, считали, измеряли, получали зарплату, тратили электричество... А какой полезный выхлоп от этой лабуды? Хоть кому-то, кроме участников этого исследования, эта информация принесла пользу? Какой след в истории она оставила?
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Майя 10 минут назад
Всё это не нужные цифры, и одна сплошная Показуха
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1k
Виктор Глущенко 51 минуту назад
А зачем мне знать . что и откуда доставляют в великовысеранию ?
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10k
Shtoppi Час назад
А почему цифры имеют вид констант. Всю эту продукцию всегда доставляют в какое-то конкретное место, для каждого продукта свое?
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27k
Ego sum qui sum Час назад
отправьте все это химическое гавно обратно
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8k
Колорад Час назад
Свекольный салат, +2 метра.
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