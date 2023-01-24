Какой путь проделывают популярные продукты, прежде чем попасть в наши руки и рты

Когда мы употребляем в пищу тот или иной популярный продукт, то вряд ли задумываемся, какой путь приходится проделать ингредиентам, входящих в его состав. Компания NoBlue (поставщик программных решений для бизнеса) решила провести небольшое исследование и посмотреть, сколько продовольственных миль приходится проходить тем или иным ингредиентам, прежде чем конечный продукт окажется перед потребителем.

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