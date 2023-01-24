Какой путь проделывают популярные продукты, прежде чем попасть в наши руки и рты

Конечной географической точкой исследователи взяли Лондон. Ну а чтобы было нагляднее, мы представляем вам проделанный путь блюд и напитков в километрах.
Когда мы употребляем в пищу тот или иной популярный продукт, то вряд ли задумываемся, какой путь приходится проделать ингредиентам, входящих в его состав. Компания NoBlue (поставщик программных решений для бизнеса) решила провести небольшое исследование и посмотреть, сколько продовольственных миль приходится проходить тем или иным ингредиентам, прежде чем конечный продукт окажется перед потребителем.
Кока-кола: 27 673 км
Кока-кола — всемирно известный газированный напиток, полный рецепт которого находится в строжайшем секрете. Но некоторые из ингредиентов всё же известны. Также стоит учитывать, что некоторые продукты, например, воду и фосфорную кислоту, доставлять в Великобританию не нужно — это местный продукт. Эти значения снижают общий километраж конечного продукта.
- Сахар и карамель, Бразилия — 8845 км;
- Листья коки, Перу — 9777 км.
Кетчуп Хайнц: 46 355 км
Казалось бы, состав кетчупа не должен быть слишком уж сложным, а следовательно и продукты могли бы быть поближе к конечной точке потребления. Тем не менее, одна бутылочка кетчупа Хайнц успевает «объездить» полмира!
- Помидоры, Китай, Калифорния и Испания — 9437 км;
- Сахар, Бразилия — 8845 км;
- Специи, Индия — 7480 км.
Биг Мак: 12 955 км
Благодаря политике Макдональдса, основанной на использовании продуктов, которые выращиваются или производятся в регионе, где расположена сеть ресторанов, для Великобритании Биг Мак относительно местный продукт. И только лук и солёные огурцы вынуждены проделывать дальний путь до булочки с кунжутом.
- Булочки, Оксфорд — 125 км;
- Котлеты из говядины, Сканторп или Уотерфорд, Ирландия — 434 км;
- Салат, Чичестер или Испания — 897 км (сезонно);
- Сыр из Северной Ирландии — 819 км;
- Соус Биг Мак, Ланкашир — 358 км;
- Лук, США — 7216 км;
- Солёные огурцы, Турция — 3106 км.
Нутелла: 46 238 км
Известную шоколадную пасту с орешками можно назвать «международным» продуктом, потому что ингредиенты для её производства привозят практически со всего мира.
- Фундук, Турция — 3637 км;
- Пальмовое масло, Малайзия — 10436 км;
- Сахар и соя, Бразилия — 8766 км.
Скитлс: 47 569 км
Чтобы мы могли попробовать радугу на вкус, маленькой упаковке Скитлс весом 55 грамм приходится проделать внушительный путь!
- Сахар, глюкозный сироп и карнаубский воск, Бразилия — 8845 км;
- Пальмовый жир, Юго-Восточная Азия — 11948 км.
Кофе Старбакс: 8 734 км
Компания Старбакс закупает кофейные смеси во всём мире, поэтому в исследовании использовали усреднённые показатели основных направлений.
- Колумбия — 8513 км;
- Эфиопия — 8856 км;
- Суматра — 10844 км.
Сникерс: 81 741 км
Батончик Сникерс можно назвать одной из самых популярных шоколадок во всём мире. Как и для Нутеллы, ингредиенты для производства сладости закупаются практически со всего земного шара.
- Кокосовое масло, Филиппины — 10935 км;
- Арахис, Аргентина — 18171 км;
- Экстракт ванили, Мексика — 8777 км.
Источник:
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