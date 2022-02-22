FISHKINET
Сообщество Еда 1434 поста • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть

Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть (6 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:21
Сообщество : Еда
Метки: Кукумария   в мире   деликатес   еда   морепродукт   факты   фото   
727
6

Этот деликатес сначала отпугивал советских людей своим неприглядным видом. Но потом ее распробовали, и оказалось, что это «бомба»!

Когда кукумарию развезли по всему Советскому Союзу, никто не хотел с ней связываться.

«В те далекие времена на предприятиях работникам периодически продавали продуктовые наборы. Набор, как правило, состоял из каких-нибудь хороших продуктов, типа курицы, гречки, сгущенки, конфет шоколадных приличных, хорошей рыбы и так далее. Но непременно была “нагрузка”. То, что залежалось и мало кто покупал», - рассказал на Pikabu Вадим с Крайнего Севера.

«На этот раз в набор из “нагрузки” входили банки с кукумарией с морской капустой. И эту кукумарию с водорослями никто не брал. Просто оставляли прямо в буфете, где наборы продавали. Там вся подсобка была заставлена коробками с банками этой злосчастной кукумарии».

×
×

У «злосчастной» кукумарии поначалу действительно не было никакой народной любви. Во-первых, за исключением жителей Приморья и Сахалина никто не знал, что это такое. Во-вторых, вид у нее был самый отталкивающий. Поэтому какое-то время пирамиды из консервов с загадочным продуктом пылились на советских прилавках (и это во времена дефицита всего), а затем резко исчезли. Исчезли после того, как советские люди узнали, что это такое.


Морской огурец

Кукумария - это моллюск из класса голотурий. По форме она напоминает очень толстый огурец бурого или темно-фиолетового цвета (с латинского его название так и переводится - «морской огурец»), может достигать в длину 40 сантиметров и весить 1 килограмм.

Живет кукумария на морском дне и по нему передвигается, в основном на глубине 5 - 50 метров, питается илом. Это традиционный продукт для русского Дальнего Востока, который часто путают с трепангом. У них много общего: например, способность к регенерации. Кукумария способна восстановить себя из одной трети своего тела, то есть если разрезать моллюска на три части, то со временем можно получить трёх полноценных животных.

Когда ученые заговорили о чрезвычайной полезности кукумарии, а называть ее начали дальневосточным деликатесом, запылившиеся баночки с моллюском размели. Кукумария на большей части России стала большой редкостью.


Убивает раковые клетки

В 100 граммах мяса кукумарии всего 35 ккал, при этом оно насыщенно полезными элементами: каротина и витамина А содержится столько же, сколько и в говядине; полиненасыщенных жирных кислот - почти в три раза больше, чем в рыбе, а минеральных веществ - почти в десять раз больше, чем в мясе наземных животных.

Мясо моллюска также ценят за коллаген (он восстанавливает соединительные ткани) и за низкое содержание углеводов, а ученые со всего мира исследуют моллюска, чтобы применять его в медицине.

Например, они установили,  что вещество из кукумарии (фрондозид А) может убивать раковые клетки и обладает иммуномодулирующими эффектами, это исследование проводили in-vitro. Исследовалась, в том числе, и эффективность кукумарии в профилактике и лечении болезни Альцгеймера (главным образом, за счет содержащихся полисахаридов).


Как ее едят

После вылова кукумарию зачищают, разрезают по центру, удаляют внутренности. После этого есть несколько вариантов: можно ее сразу заморозить либо отварить. Варят кукумарию 3-4 часа.

В России, как правило, в сыром виде ее не употребляют (в отличие от Китая и Японии, там она популярна в формате сашими). Здесь ее варят, сушат или консервируют. Последний вариант - самый популярный, поскольку облегчает транспортировку и хранение. А консервируют продукт в основном с морской капустой - именно в таком составе ее помнят советские люди.

Но, на самом деле, делать с кукумарией можно что угодно - жарить, тушить, приготовить из нее ризотто, сделать салат. «Мне кажется, что она лучше всего сочетается с овощами и с мясом. Из специй я бы не выбирал ничего чересчур яркого и сложного, так как собственный вкус кукумарии скорее нейтральный. Простые соль и перец, хорошо подходит томат. Соевый соус, да и вообще японские и китайские традиционные продукты подходят по географическому принципу. Можно сделать салат: обжарить кукумарию, добавить овощи и соевый соус», - рассказывал шеф-повар ресторана «Остров Русский» Дмитрий Кемяшов.

Самое традиционное из кукумарии  на Дальнем Востоке блюдо - скоблянка. Сначала обжаривается лук и морковь, туда добавляются томаты. Можно добавить немного мясного бульона для более насыщенного вкуса. Затем добавляют нарезанную кукумарию и кусочки мяса, например, говядины, а ближе к концу - немного болгарского перца.


Но несмотря на то, что кукумарию в России вылавливают в промышленных масштабах, найти ее за пределами Дальнего Востока даже сегодня довольно сложно. Хотя стоимость одной баночки небольшая - порядка 200 рублей.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Кукумария   в мире   деликатес   еда   морепродукт   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Вообще то Скоблянка из Кукумарии - обалденно вкусно...
В конце нулевых посчастливилось побывать во Владивостоке и отведать это блюдо в ресторане "Дель мар"...
А ещё друг летчик консервированную с Дальнего Востока раньше привозил.
Вкусно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
KiploksAKS 14 минут назад
Голотурии - ни разу не моллюски. Это иглокожие, как морские ежи и морские звёзды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 57 минут назад
Принято считать, что кукумария (Cucumaria) получила своё название от латинского Cucumis - огурец, но это не так. Мало кто знает, но когда крановщица грузового порта Владивостока Мария Иванова отважилась и впервые принесла домой продуктовый набор с кукумарией, приготовила её и поставила тарелку перед мужем, то он сказал:
- Мария, ты что, совсем "ку-ку"? Разве это можно есть?
Вскоре продукт обрёл популярность. Так потом и пристало - "ку-ку Мария" или кукумария.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Михаил Час назад
на озоне, 289 рублей за 250 гр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
Четко помню что в детстве ел консервы из кукумарии Слово запомнилось со времен СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? Одинокий дом на холодном острове Одинокий дом на холодном острове Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки В Ирландии построили мост, но не могли развести его 4 года, потому что потеряли пульт В Ирландии построили мост, но не могли развести его 4 года, потому что потеряли пульт Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск 10 блюд, за цену которых можно купить автомобиль, квартиру или съездить в отпуск
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

342298



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима
3
210
Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима
Набирающие популярность в сообществах
«Пусть земля будет пухом»
0
10
«Пусть земля будет пухом»
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
0
30
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Россия#люди#подборка#Украина#Ynews#СССР#ЛНР#забавно
#Юмор#факты#интересно#ватермарк#интересное#автомобили#дети#США#автомир#кино
#животные#история#в мире#картинки#Приколы#дтп#путин#ДНР#собака#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться