Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть

Этот деликатес сначала отпугивал советских людей своим неприглядным видом. Но потом ее распробовали, и оказалось, что это «бомба»!
Когда кукумарию развезли по всему Советскому Союзу, никто не хотел с ней связываться.
«В те далекие времена на предприятиях работникам периодически продавали продуктовые наборы. Набор, как правило, состоял из каких-нибудь хороших продуктов, типа курицы, гречки, сгущенки, конфет шоколадных приличных, хорошей рыбы и так далее. Но непременно была “нагрузка”. То, что залежалось и мало кто покупал», - рассказал на Pikabu Вадим с Крайнего Севера.
«На этот раз в набор из “нагрузки” входили банки с кукумарией с морской капустой. И эту кукумарию с водорослями никто не брал. Просто оставляли прямо в буфете, где наборы продавали. Там вся подсобка была заставлена коробками с банками этой злосчастной кукумарии».
У «злосчастной» кукумарии поначалу действительно не было никакой народной любви. Во-первых, за исключением жителей Приморья и Сахалина никто не знал, что это такое. Во-вторых, вид у нее был самый отталкивающий. Поэтому какое-то время пирамиды из консервов с загадочным продуктом пылились на советских прилавках (и это во времена дефицита всего), а затем резко исчезли. Исчезли после того, как советские люди узнали, что это такое.
Морской огурец
Кукумария - это моллюск из класса голотурий. По форме она напоминает очень толстый огурец бурого или темно-фиолетового цвета (с латинского его название так и переводится - «морской огурец»), может достигать в длину 40 сантиметров и весить 1 килограмм.
Живет кукумария на морском дне и по нему передвигается, в основном на глубине 5 - 50 метров, питается илом. Это традиционный продукт для русского Дальнего Востока, который часто путают с трепангом. У них много общего: например, способность к регенерации. Кукумария способна восстановить себя из одной трети своего тела, то есть если разрезать моллюска на три части, то со временем можно получить трёх полноценных животных.
Когда ученые заговорили о чрезвычайной полезности кукумарии, а называть ее начали дальневосточным деликатесом, запылившиеся баночки с моллюском размели. Кукумария на большей части России стала большой редкостью.
Убивает раковые клетки
В 100 граммах мяса кукумарии всего 35 ккал, при этом оно насыщенно полезными элементами: каротина и витамина А содержится столько же, сколько и в говядине; полиненасыщенных жирных кислот - почти в три раза больше, чем в рыбе, а минеральных веществ - почти в десять раз больше, чем в мясе наземных животных.
Мясо моллюска также ценят за коллаген (он восстанавливает соединительные ткани) и за низкое содержание углеводов, а ученые со всего мира исследуют моллюска, чтобы применять его в медицине.
Например, они установили, что вещество из кукумарии (фрондозид А) может убивать раковые клетки и обладает иммуномодулирующими эффектами, это исследование проводили in-vitro. Исследовалась, в том числе, и эффективность кукумарии в профилактике и лечении болезни Альцгеймера (главным образом, за счет содержащихся полисахаридов).
Как ее едят
После вылова кукумарию зачищают, разрезают по центру, удаляют внутренности. После этого есть несколько вариантов: можно ее сразу заморозить либо отварить. Варят кукумарию 3-4 часа.
В России, как правило, в сыром виде ее не употребляют (в отличие от Китая и Японии, там она популярна в формате сашими). Здесь ее варят, сушат или консервируют. Последний вариант - самый популярный, поскольку облегчает транспортировку и хранение. А консервируют продукт в основном с морской капустой - именно в таком составе ее помнят советские люди.
Но, на самом деле, делать с кукумарией можно что угодно - жарить, тушить, приготовить из нее ризотто, сделать салат. «Мне кажется, что она лучше всего сочетается с овощами и с мясом. Из специй я бы не выбирал ничего чересчур яркого и сложного, так как собственный вкус кукумарии скорее нейтральный. Простые соль и перец, хорошо подходит томат. Соевый соус, да и вообще японские и китайские традиционные продукты подходят по географическому принципу. Можно сделать салат: обжарить кукумарию, добавить овощи и соевый соус», - рассказывал шеф-повар ресторана «Остров Русский» Дмитрий Кемяшов.
Самое традиционное из кукумарии на Дальнем Востоке блюдо - скоблянка. Сначала обжаривается лук и морковь, туда добавляются томаты. Можно добавить немного мясного бульона для более насыщенного вкуса. Затем добавляют нарезанную кукумарию и кусочки мяса, например, говядины, а ближе к концу - немного болгарского перца.
Но несмотря на то, что кукумарию в России вылавливают в промышленных масштабах, найти ее за пределами Дальнего Востока даже сегодня довольно сложно. Хотя стоимость одной баночки небольшая - порядка 200 рублей.
Источник:
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В конце нулевых посчастливилось побывать во Владивостоке и отведать это блюдо в ресторане "Дель мар"...
А ещё друг летчик консервированную с Дальнего Востока раньше привозил.
Вкусно...
- Мария, ты что, совсем "ку-ку"? Разве это можно есть?
Вскоре продукт обрёл популярность. Так потом и пристало - "ку-ку Мария" или кукумария.