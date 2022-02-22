Кукумария: самый странный морепродукт, который можно съесть

Когда кукумарию развезли по всему Советскому Союзу, никто не хотел с ней связываться.

«В те далекие времена на предприятиях работникам периодически продавали продуктовые наборы. Набор, как правило, состоял из каких-нибудь хороших продуктов, типа курицы, гречки, сгущенки, конфет шоколадных приличных, хорошей рыбы и так далее. Но непременно была “нагрузка”. То, что залежалось и мало кто покупал», - рассказал на Pikabu Вадим с Крайнего Севера.

«На этот раз в набор из “нагрузки” входили банки с кукумарией с морской капустой. И эту кукумарию с водорослями никто не брал. Просто оставляли прямо в буфете, где наборы продавали. Там вся подсобка была заставлена коробками с банками этой злосчастной кукумарии».