Почему традиционные английские булочки должны быть подгоревшими

Обугленные булочки, которые пекутся в английских пекарнях, кто-то считает несъедобными, а кто-то — настоящим деликатесом.
Как вы себе представляете правильную корочку на хлебных изделиях? Явно не так, как некоторые англичане. Дело в том, что они без ума от черной корочки. И нет, это не хлеб из темного сорта муки или с добавлением каких-нибудь чернил каракатицы, это очень зажаренный хлеб. Такие булки точно не оставляют никого равнодушными: кто-то считает, что их продажа — издевательство над покупателями, тогда как другие называют их деликатесом.
Хрустящие куриные кусочки теперь обожает весь мир, но вот запеченные до черна булочки, которые тоже родом из Шотландии, вряд ли ждет такая популярность. Ну согласитесь, у многих, кто увидит на полке такой хлеб, возникнет желание оставить гневный отзыв в книге жалоб и предложений магазина. Однако англичане и шотландцы не будут этого делать, ведь для многих из них это настоящее лакомство. Лакомство получило эпитет well-fired или даже heavy-fired, что дословно переводится как «хорошо обжаренные» булочки или булочки «тяжелого обжига». Некоторые британцы даже наведываются в супермаркет с утра, чтобы купить свежий деликатес. По их словам, они безумно вкусные, сверху у них пережаренная корочка, а внутри они воздушные, нежные и чудесно жуются.
Впервые такие булки появились в начале 1980-х годов, и некоторые эксперты подозревают, что их появление совершенно случайно. Тогда всего-навсего хлеб попросту передержал в духовке какой-то горе-повар. Однако по какой-то причине партия попала на прилавки некоторых шотландских и английских магазинов и вмиг полюбилась покупателям. С тех пор такие пережаренные булочки не выходят из ассортимента.
Стоит отметить, что периодически все же черные булки вызывают дискуссии. Например, последняя была вызвана фотографиями из супермаркета в Манчестере. Спор поделил людей на два лагеря: тех, кто в восторге от булок, и тех, кто их просто ненавидит. Четыре года назад также булочки тяжелого обжига засветились в СМИ, так как их назвали очень вредными.
Дело в том, что подгоревшая корочка канцерогенна и содержит более высокий уровень акриламида, чем просто зажаренная корочка. Это химическое вещество способно накапливаться в организме и в конце концов вызывать рак. Так, несколько лет назад шотландское агентство по пищевым стандартам даже призвало указывать эту информацию на упаковке. Но, с другой стороны, ученые, занимающиеся исследованием рака, неоднократно доказывали, что акриламид именно в пищевых продуктах не может вызвать опухолевые заболевания. Так что фактически единственное, о чем стоит беспокоиться, — не особо аппетитный внешний вид булочек. Хотя их преданные фанаты говорят, что этот небольшой минус компенсирует с лихвой чудесный вкус.
Но в любом случае история о шотландских heavy-fired булках точно может помочь некоторым людям, осваивающим кулинарию. Если когда-нибудь ваши булочки или хлеб подгорят, то вы можете с уверенностью сказать, что приготовили настоящий английский деликатес.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наверняка тут найдутся те, кто со мной не согласится Таких прошу назвать мне хоть одно, реально вкусное исконно английское блюдо.
https://eda.ru/recepty/britanskaya-kuhnya?page=2https://eda.ru/recepty/britanskaya-kuhnya?page=2