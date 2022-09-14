Почему традиционные английские булочки должны быть подгоревшими

Впервые такие булки появились в начале 1980-х годов, и некоторые эксперты подозревают, что их появление совершенно случайно. Тогда всего-навсего хлеб попросту передержал в духовке какой-то горе-повар. Однако по какой-то причине партия попала на прилавки некоторых шотландских и английских магазинов и вмиг полюбилась покупателям. С тех пор такие пережаренные булочки не выходят из ассортимента.

Стоит отметить, что периодически все же черные булки вызывают дискуссии. Например, последняя была вызвана фотографиями из супермаркета в Манчестере. Спор поделил людей на два лагеря: тех, кто в восторге от булок, и тех, кто их просто ненавидит. Четыре года назад также булочки тяжелого обжига засветились в СМИ, так как их назвали очень вредными.