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Почему традиционные английские булочки должны быть подгоревшими

Почему традиционные английские булочки должны быть подгоревшими

Автор:
14 сентября 2022 10:24
Сообщество : Еда
Метки: Еда   английские булочки   в мире   деликатес   подгорели   факты   фото   
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Обугленные булочки, которые пекутся в английских пекарнях, кто-то считает несъедобными, а кто-то — настоящим деликатесом.

Как вы себе представляете правильную корочку на хлебных изделиях? Явно не так, как некоторые англичане. Дело в том, что они без ума от черной корочки. И нет, это не хлеб из темного сорта муки или с добавлением каких-нибудь чернил каракатицы, это очень зажаренный хлеб. Такие булки точно не оставляют никого равнодушными: кто-то считает, что их продажа — издевательство над покупателями, тогда как другие называют их деликатесом.

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Хрустящие куриные кусочки теперь обожает весь мир, но вот запеченные до черна булочки, которые тоже родом из Шотландии, вряд ли ждет такая популярность. Ну согласитесь, у многих, кто увидит на полке такой хлеб, возникнет желание оставить гневный отзыв в книге жалоб и предложений магазина. Однако англичане и шотландцы не будут этого делать, ведь для многих из них это настоящее лакомство. Лакомство получило эпитет well-fired или даже heavy-fired, что дословно переводится как «хорошо обжаренные» булочки или булочки «тяжелого обжига». Некоторые британцы даже наведываются в супермаркет с утра, чтобы купить свежий деликатес. По их словам, они безумно вкусные, сверху у них пережаренная корочка, а внутри они воздушные, нежные и чудесно жуются.

Впервые такие булки появились в начале 1980-х годов, и некоторые эксперты подозревают, что их появление совершенно случайно. Тогда всего-навсего хлеб попросту передержал в духовке какой-то горе-повар. Однако по какой-то причине партия попала на прилавки некоторых шотландских и английских магазинов и вмиг полюбилась покупателям. С тех пор такие пережаренные булочки не выходят из ассортимента.

Стоит отметить, что периодически все же черные булки вызывают дискуссии. Например, последняя была вызвана фотографиями из супермаркета в Манчестере. Спор поделил людей на два лагеря: тех, кто в восторге от булок, и тех, кто их просто ненавидит. Четыре года назад также булочки тяжелого обжига засветились в СМИ, так как их назвали очень вредными.

Дело в том, что подгоревшая корочка канцерогенна и содержит более высокий уровень акриламида, чем просто зажаренная корочка. Это химическое вещество способно накапливаться в организме и в конце концов вызывать рак. Так, несколько лет назад шотландское агентство по пищевым стандартам даже призвало указывать эту информацию на упаковке. Но, с другой стороны, ученые, занимающиеся исследованием рака, неоднократно доказывали, что акриламид именно в пищевых продуктах не может вызвать опухолевые заболевания. Так что фактически единственное, о чем стоит беспокоиться, — не особо аппетитный внешний вид булочек. Хотя их преданные фанаты говорят, что этот небольшой минус компенсирует с лихвой чудесный вкус.

Но в любом случае история о шотландских heavy-fired булках точно может помочь некоторым людям, осваивающим кулинарию. Если когда-нибудь ваши булочки или хлеб подгорят, то вы можете с уверенностью сказать, что приготовили настоящий английский деликатес.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   английские булочки   в мире   деликатес   подгорели   факты   фото   
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12  комментариев
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124k
DeOrio 2 часа назад
Это всё от жадности, некондицию не захотели выкидывать вот и решили сказку придумать, про деликатесность.
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20k
Will2006 22 минуты назад
Заметил одну особенность. Подгорелая корка именно на пшеничной булке придает остальному мякишу своеобразный аромат жареного на углях. И если тупо счистить/срезать горелое, то остальное вполне себе съедобно
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6k
Андрей Крылов 36 минут назад
А вообще бывают английские деликатесы? Вся иь кухня - сплошной отстой. Пудинги, овсянка,баранья голова и т.п вызывают скорее рвотный рефлекс. А название - английская кухня - кривую улыбку. Много есть кухонь в Мире. Францезская, русская китайская и много других. Английская - то не кухня, а фуд! - Жрачка.
Наверняка тут найдутся те, кто со мной не согласится Таких прошу назвать мне хоть одно, реально вкусное исконно английское блюдо.
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27k
Квантовый переход 43 минуты назад
У меня мама всегда так пекла.С какого йуха они шотландские? При чем я это ей предложил ,когда мне было 6 лет.Да и кроме шотландцев тоже были ,кто использовал эту технологию.
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22k
Егор 2 часа назад
У меня родители любят недопеченый хлеб, для тостов который. Так что допускаю существование и любителей подгорелого хлеба.
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