Похороны насекомых, спасительная верёвка в туалетах и другие кажущиеся сегодня дикими обычаи прошлого

Не секрет, что каждая эпоха имела, и будет иметь свои уникальные особенности, а вместе с ними и свой специфичный общественный уклад. Одни обычаи устаревали и уходили, а на их место всегда приходили новые, что хорошо, ведь некоторые из них были настолько странными, что не вызывают ничего, кроме удивления.
Хотя и понятно, что по тем или иным причинам в своё время они считались чем-то нормальным…
Например, у викингов считалось нормальным многожёнство, правда, не в классическом его понимании. Привести домой любовницу было обычным делом, однако первая жена оставалась главной в доме. Именно она устанавливала правила и держала в подчинении понравившихся супругу женщин.
А вот в Древней Руси вполне нормально воспринимались похороны насекомых. Раньше считалось, что души умерших возвращались на землю как раз в таком обличии. Поэтому, если кому-то попадалось умершее насекомое, то человек хоронил его.
Полежать на диване? Раньше это была позволительная роскошь лишь для половозрелых мужчин, а вот женщины и дети должны были довольствоваться каменными скамеечками.
К слову о правах женщин. Науки считались не их делом. Некоторые считали, что они и вовсе вредят здоровью и даже приводят к бесплодию. Однако девочки из зажиточных семей всё же обучались некоторых дисциплинам, вроде иностранных языков, музыки и ведения домашнего хозяйства.
Первые шкафы появились давно и напоминали современные встроенные модели, то есть нишу в стене просто закрывали дверцами. Правда, на полках находилась не одежда, а религиозные предметы, вроде статуэток божеств или волос тех, кто подвергался прохождению обрядов. А в Средневековье люди и вовсе спали в шкафах, дабы защититься от крыс.
Раньше считалось нормальным, когда и хозяева дома, и гости спали в одной кровати. Возможности топить все комнаты не было, поэтому и приходилось идти на подобные меры. По центру всегда ложились супруги, тогда как все остальные размещались по краям.
Культ чистого тела далеко не везде и не всегда был в почёте. Если на Руси это считалось нормальным, то в Средневековье предпочитали избегать водные процедуры, считая их вредными для здоровья.
Первые общественные туалеты хоть и решали вопрос чистоты городов, однако были далеки от удобств и не радовали моралью. Ведь в них не было никаких разделительных перегородок, как и разделения на мужские и женские.
К слову, размещение верёвок в этих самых туалетах было обычным делом. Разумеется, в далеком прошлом ни шло речи о канализации и уж тем более смывании продуктов жизнедеятельности, поэтому ямы наполнялись доверху. На этот счёт и были нужны верёвки, чтобы люди, провалившиеся внутрь, могли за неё держаться и выбраться оттуда самостоятельно.
Источник:
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На протяжении последующих веков российские правители уделяли много внимания вопросам устройства доступных туалетов, но достаточным их количество никогда не было.
После изобретения унитазов в состоятельных домах появились теплые и удобные уборные, а деревянными или каменными строениями во дворе пользовалась только прислуга хозяев и их гостей. Да еще в них допускались дворники, уличные торговцы, прохожие.
И только эпидемия холеры в 1870 году оказалась сильнее предписаний и указов – уже в следующем году в Санкт-Петербурге появился первый доступный туалет. Домик, созданный по проекту известного архитектора И.А. Мерца, расположился рядом с Михайловским манежем и был отапливаемым. Дешевые открытые писсуары западного образца в России невозможны из-за сурового климата: холодно и вода для смыва замерзает.
Да ладно веревка... Вот о трех ракушках в туалетах вы наверное точно не знали)
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Ещё хуже.Лишают мозгов начисто.Чсв разрастается до огромных размеров,и баба начинает творить лютую дичь.Вплоть до поднимания рук на мужика.
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Так еропейцы возвращаются к истокам.Даже новая фишка появилась:срать в пакеты.