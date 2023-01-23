Похороны насекомых, спасительная верёвка в туалетах и другие кажущиеся сегодня дикими обычаи прошлого

Хотя и понятно, что по тем или иным причинам в своё время они считались чем-то нормальным…

Например, у викингов считалось нормальным многожёнство, правда, не в классическом его понимании. Привести домой любовницу было обычным делом, однако первая жена оставалась главной в доме. Именно она устанавливала правила и держала в подчинении понравившихся супругу женщин.