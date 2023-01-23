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Похороны насекомых, спасительная верёвка в туалетах и другие кажущиеся сегодня дикими обычаи прошлого

Похороны насекомых, спасительная верёвка в туалетах и другие кажущиеся сегодня дикими обычаи прошлого

Автор:
23 января 2023 23:27
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   древняя русь   из другой эпохи   как жили раньше   обычаи   средневековье   странные обычаи   
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Не секрет, что каждая эпоха имела, и будет иметь свои уникальные особенности, а вместе с ними и свой специфичный общественный уклад. Одни обычаи устаревали и уходили, а на их место всегда приходили новые, что хорошо, ведь некоторые из них были настолько странными, что не вызывают ничего, кроме удивления.

Хотя и понятно, что по тем или иным причинам в своё время они считались чем-то нормальным…


Например, у викингов считалось нормальным многожёнство, правда, не в классическом его понимании. Привести домой любовницу было обычным делом, однако первая жена оставалась главной в доме. Именно она устанавливала правила и держала в подчинении понравившихся супругу женщин.

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А вот в Древней Руси вполне нормально воспринимались похороны насекомых. Раньше считалось, что души умерших возвращались на землю как раз в таком обличии. Поэтому,  если кому-то попадалось умершее насекомое, то человек хоронил его.

Полежать на диване? Раньше это была позволительная роскошь лишь для половозрелых мужчин, а вот женщины и дети должны были довольствоваться каменными скамеечками.

К слову о правах женщин. Науки считались не их делом. Некоторые считали, что они и вовсе вредят здоровью и даже приводят к бесплодию. Однако девочки из зажиточных семей всё же обучались некоторых дисциплинам, вроде иностранных языков, музыки и ведения домашнего хозяйства.

Первые шкафы появились давно и напоминали современные встроенные модели, то есть нишу в стене просто закрывали дверцами. Правда, на полках находилась не одежда, а религиозные предметы, вроде статуэток божеств или волос тех, кто подвергался прохождению обрядов. А в Средневековье люди и вовсе спали в шкафах, дабы защититься от крыс.

Раньше считалось нормальным, когда и хозяева дома, и гости спали в одной кровати. Возможности топить все комнаты не было, поэтому и приходилось идти на подобные меры. По центру всегда ложились супруги, тогда как все остальные размещались по краям.

Культ чистого тела далеко не везде и не всегда был в почёте. Если на Руси это считалось нормальным, то в Средневековье предпочитали избегать водные процедуры, считая их вредными для здоровья.


Первые общественные туалеты хоть и решали вопрос чистоты городов, однако были далеки от удобств и не радовали моралью. Ведь в них не было никаких разделительных перегородок, как и разделения на мужские и женские.

К слову, размещение верёвок в этих самых туалетах было обычным делом. Разумеется, в далеком прошлом ни шло речи о канализации и уж тем более смывании продуктов жизнедеятельности, поэтому ямы наполнялись доверху. На этот счёт и были нужны верёвки, чтобы люди, провалившиеся внутрь, могли за неё держаться и выбраться оттуда самостоятельно.

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Метки: Прошлое   древняя русь   из другой эпохи   как жили раньше   обычаи   средневековье   странные обычаи   
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Павел Час назад
Указом Петра I от 9 апреля 1699 года "О соблюдении чистоты в Москве"… были созданы доступные туалеты в Кремле. Но члены Коллегий со своей обслугой использовали новшество без должной аккуратности, о чем сообщалось в письменных отчетах. Смрад от нечистот распространялся по-прежнему в Кремле и остальной части столицы. Одним указом переделать сознание горожан не удалось.

На протяжении последующих веков российские правители уделяли много внимания вопросам устройства доступных туалетов, но достаточным их количество никогда не было.

После изобретения унитазов в состоятельных домах появились теплые и удобные уборные, а деревянными или каменными строениями во дворе пользовалась только прислуга хозяев и их гостей. Да еще в них допускались дворники, уличные торговцы, прохожие.

И только эпидемия холеры в 1870 году оказалась сильнее предписаний и указов – уже в следующем году в Санкт-Петербурге появился первый доступный туалет. Домик, созданный по проекту известного архитектора И.А. Мерца, расположился рядом с Михайловским манежем и был отапливаемым. Дешевые открытые писсуары западного образца в России невозможны из-за сурового климата: холодно и вода для смыва замерзает.

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7k
Axel 11 минут назад
"...спасительная верёвка в туалетах"

Да ладно веревка... Вот о трех ракушках в туалетах вы наверное точно не знали)

Ссылка youtu.be
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26k
БамбарбияКиргуду 41 минуту назад
К слову о правах женщин. Науки считались не их делом. Некоторые считали, что они и вовсе вредят здоровью и даже приводят к бесплодию.
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Ещё хуже.Лишают мозгов начисто.Чсв разрастается до огромных размеров,и баба начинает творить лютую дичь.Вплоть до поднимания рук на мужика.
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26k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
Культ чистого тела далеко не везде и не всегда был в почёте. Если на Руси это считалось нормальным, то в Средневековье предпочитали избегать водные процедуры, считая их вредными для здоровья.
----------------------------
Так еропейцы возвращаются к истокам.Даже новая фишка появилась:срать в пакеты.
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Антибиотик
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