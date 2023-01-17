Зачем нужны были чепчики для сна

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Европейцы, в прошлом, надевали перед сном длинные ночнушки и смешные колпаки. Сегодня так уже никто не делает и увидеть эти странные одежды можно лишь на картинах или в исторических фильмах.
В Россию эта традиция пришла с Запада после Петра I и высший свет тоже начал носить чепчики с колпаками. Они были в ходу целых два века.
Но зачем?
Но зачем?
Колпак был треугольником из мягкой ткани, прошитой по краям. На конце болтались помпон или кисточка. Колпак мог быть настолько длинным, что свешивался на грудь.
Причём на ночь его одевали только мужчины и он считался признаком зажиточности.
Колпаки украшали золотыми нитями, кружевом и вышивкой.
Причём на ночь его одевали только мужчины и он считался признаком зажиточности.
Колпаки украшали золотыми нитями, кружевом и вышивкой.
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Женщины на ночь надевали чепцы. Круглый отрез ткани собирали по краям в милые складки и получалась пышная шапочка, которую тоже оформляли кружевом и вышивкой.
Обычно это были цветочные узоры, или ягоды с листочками.
Обычно это были цветочные узоры, или ягоды с листочками.
Известно, что в Европе в основном каменные дома. При печном отоплении до утра высокую температуру в доме поддерживать было просто невозможно.
А среднему классу ещё и дорого.
Поэтому во многих странах, пусть даже и холодных, в спальнях могли обходиться без отопления или просто с камином, который много тепла дать не мог. Оставалось лишь тёплое одеяло с грелкой.
А среднему классу ещё и дорого.
Поэтому во многих странах, пусть даже и холодных, в спальнях могли обходиться без отопления или просто с камином, который много тепла дать не мог. Оставалось лишь тёплое одеяло с грелкой.
Но тело согревалось, а вот голова нет. За ночь воздух становился холодным и голова сильно мёрзла.
Учёные уже давно доказали, что при относительно небольшом объёме голова человека серьёзно влияет на систему теплообмена. Если температура кожи головы понижается, то начинает мёрзнуть всё тело. Поэтому даже с одеялом и грелкой в холодной спальне было некомфортно.
Учёные уже давно доказали, что при относительно небольшом объёме голова человека серьёзно влияет на систему теплообмена. Если температура кожи головы понижается, то начинает мёрзнуть всё тело. Поэтому даже с одеялом и грелкой в холодной спальне было некомфортно.
До 17 века люди просто окутывали голову покрывалом. Но потом придумали чепцы с колпаками, которые позволяли держать голову в тепле. А длинный конец колпака мужчины использовали как шарф, обмотав им шею. А дамам, дополнительно к теплу, сборчатые чепцы позволяли сохранить причёску или же прикрыть папильотки для завивки волос.
И был ещё один фактор, почему люди на ночь решали надевать на голову смешные уборы.
При отсутствии водопровода и централизованного отопления мытьё головы были мероприятием непростым. Чепец защищал наволочки от соприкосновения с волосами и постельное бельё дольше оставалось чистым. А распространённость паразитов была так велика, что колпак ещё и от вшей частично защищал.
При отсутствии водопровода и централизованного отопления мытьё головы были мероприятием непростым. Чепец защищал наволочки от соприкосновения с волосами и постельное бельё дольше оставалось чистым. А распространённость паразитов была так велика, что колпак ещё и от вшей частично защищал.
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А ещё ставили их у наружной стены, тем самым обогревая улицу.