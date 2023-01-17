Зачем нужны были чепчики для сна

Известно, что в Европе в основном каменные дома. При печном отоплении до утра высокую температуру в доме поддерживать было просто невозможно.

А среднему классу ещё и дорого.

Поэтому во многих странах, пусть даже и холодных, в спальнях могли обходиться без отопления или просто с камином, который много тепла дать не мог. Оставалось лишь тёплое одеяло с грелкой.