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Зачем нужны были чепчики для сна

Зачем нужны были чепчики для сна

Автор:
17 января 2023 16:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   обычаи   одежда   традиции   
1144
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Европейцы, в прошлом, надевали перед сном длинные ночнушки и смешные колпаки. Сегодня так уже никто не делает и увидеть эти странные одежды можно лишь на картинах или в исторических фильмах.
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Метки: Прошлое   интересное   история   обычаи   одежда   традиции   
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4  комментария
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17k
Александр Полчаса назад
Камин самое бестолковое изобретение для обогрева, эта просто дыра в потолке через которую вылетает весь тёплый воздух.
А ещё ставили их у наружной стены, тем самым обогревая улицу.
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119
Охинец Сахалинцев 7 минут назад
Они тупо мёрзли. Надо же, кто бы мог подумать!
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24k
Егор Полчаса назад
"С барышнями поаккуратней тоже надо..." (с)
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