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А вы знали, что приговорённые платили палачу перед казнью?

А вы знали, что приговорённые платили палачу перед казнью?

Автор:
18 января 2023 17:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   европа   интересное   история   смерть   средневековье   факты   
1078
5
Интересный обычай существовал до Позднего Средневековья: когда осужденные вставали на эшафот, то они давали подарок палачу. Но зачем?
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Метки: Прошлое   Россия   европа   интересное   история   смерть   средневековье   факты   
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12k
Ivan Полчаса назад
Выходной.

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ChePaev 10 минут назад
насколько я читал, палач имел право после казни забрать себе обувь казненного, его ремень и все ценности
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Lexx 21 минуту назад
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