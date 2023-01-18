А вы знали, что приговорённые платили палачу перед казнью?

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Интересный обычай существовал до Позднего Средневековья: когда осужденные вставали на эшафот, то они давали подарок палачу. Но зачем?
Это была попытка купить его расположение. Приговоры в Европе не были разнообразны - повешение, лишение головы, колесование или сожжение на костре.
Продолжительность предсмертных мук всегда зависела от лояльности и профессиональности исполнителя. И если у преступника было чем оплатить, то палач применял все навыки, чтобы казнить быстро.
Продолжительность предсмертных мук всегда зависела от лояльности и профессиональности исполнителя. И если у преступника было чем оплатить, то палач применял все навыки, чтобы казнить быстро.
Но платили не только за смертные приговоры. Деньги принимались и за телесные наказания.
В 1743 году произошёл интересный случай. В России, по приказу императрицы Елизаветы Петровны, к колесованию приговорили двух благородных девиц: Анну Бестужеву-Рюмину и Наталью Лопухину.
Но императрица заменила казнь на лишение языка и порку кнутом. Наталья отстрадала сполна, а вот Анна вручила палачу золотой крест с бриллиантами.
Иностранцы, бывшие свидетелями происходящего, сказали, что Анну секли вполсилы, а язык отрезали так, что в будущем девушка смогла сохранить довольно чёткую речь.
В 1743 году произошёл интересный случай. В России, по приказу императрицы Елизаветы Петровны, к колесованию приговорили двух благородных девиц: Анну Бестужеву-Рюмину и Наталью Лопухину.
Но императрица заменила казнь на лишение языка и порку кнутом. Наталья отстрадала сполна, а вот Анна вручила палачу золотой крест с бриллиантами.
Иностранцы, бывшие свидетелями происходящего, сказали, что Анну секли вполсилы, а язык отрезали так, что в будущем девушка смогла сохранить довольно чёткую речь.
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Профессия палача была не сильно уважаемой, но необходимой. В Западной Европе ими становились с рождения - должность переходила в принудительном порядке от отца к сыну по наследству.
Обыватели сторонились палачей и даже было поверье, что если его коснуться рукой, то возрастают шансы оказаться на эшафоте. Палачи общались обычно только между собой, а их дочери выходили замуж за юношей той же профессии.
Обыватели сторонились палачей и даже было поверье, что если его коснуться рукой, то возрастают шансы оказаться на эшафоте. Палачи общались обычно только между собой, а их дочери выходили замуж за юношей той же профессии.
Есть история про разорившегося французского дворянина Шарля Сансона. В середине 17 века он женился на дочери палача. И поскольку у тестя не было сыновей, то должность после его смерти перешла Шарлю. Вот так была основана династия палачей Сансонов, которая существовала аж до второй половины 19 века.
И во всех странах палачи были в дефиците. Добровольно заниматься убийством людей желающих было мало. Провинции приходилось специально вызывать палачей из столиц и ждать их приезда несколько недель. Их тоже задабривали подарками, чтобы сделали они свою работу быстро. После изобретения гильотины в 1791 году обычай подношений палачам изжил сам себя и сама профессия переставала быть актуальной.
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