А вы знали, что приговорённые платили палачу перед казнью?

Профессия палача была не сильно уважаемой, но необходимой. В Западной Европе ими становились с рождения - должность переходила в принудительном порядке от отца к сыну по наследству.

Обыватели сторонились палачей и даже было поверье, что если его коснуться рукой, то возрастают шансы оказаться на эшафоте. Палачи общались обычно только между собой, а их дочери выходили замуж за юношей той же профессии.