Жутковатые снимки изнутри реактора АЭС на Фукусиме

В ТЕРСО пояснили, что это начало программы по картографированию пространства внутри помещений АЭС, чтобы выяснять местоположения наиболее радиоактивного мусора. Потом специалисты определят степень опасности и способы его вывоза, как в нем есть изотопы и как его сортировать. Проект может растянуться на 30, а то и 40 лет, ведь нужно утилизовать не менее 900 тонн расплавленного топлива.