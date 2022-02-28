Жутковатые снимки изнутри реактора АЭС на Фукусиме

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С японской АЭС пришли две новости.
Исследовательский робот нового поколения залез внутрь реактора первого энергоблока. И даже фото прислал. А еще удалось потому, что оператор АЭС (компания ТЕРСО) серьезно занялись планами на утилизацию и обеззараживание объекта.
В 2017 году уже была предпринята попытка проникнуть внутрь реакторов, но робот, из-за высокого уровня радиации ничего толком не раздобыл. А вот новые роботы были сконструированы как раз специально для этой цели. Робот побывал внутри разрушенного реактора и прислал оттуда фото, где можно увидеть обломки конструкций и черная субстанция, видимо расплавленное топливо.
Также он передал данные, что радиация внутри разрушенного реактора превышает 2 зиверт, что вдвое выше смертельной дозы для человека. Но окружающая вода, где на глубине двух метров, может быть еще более радиоактивной. Робот делал замеры издалека, но вскоре другие машины будут брать образцы непосредственно из второго реактора, где более благоприятные, если можно так сказать, условия.
В ТЕРСО пояснили, что это начало программы по картографированию пространства внутри помещений АЭС, чтобы выяснять местоположения наиболее радиоактивного мусора. Потом специалисты определят степень опасности и способы его вывоза, как в нем есть изотопы и как его сортировать. Проект может растянуться на 30, а то и 40 лет, ведь нужно утилизовать не менее 900 тонн расплавленного топлива.
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она же вроде до сих пор нет-нет да протекает радиацией