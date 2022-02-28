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Жутковатые снимки изнутри реактора АЭС на Фукусиме

Жутковатые снимки изнутри реактора АЭС на Фукусиме (4 фото)

Автор:
28 февраля 2022 16:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Япония   аэс   исследования   наука   фото   фукусима   
226
4
С японской АЭС пришли две новости.

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Метки: Япония   аэс   исследования   наука   фото   фукусима   
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1  комментарий
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78
Copycat 2 минуты назад
Я до сих пор порядком удивлен как они не предусмотрели что их АЭС может смыть, всё таки ну не шутки же, должны были хорошо поработать инженеры и предусмотреть даже такие маловероятные случаи

она же вроде до сих пор нет-нет да протекает радиацией
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